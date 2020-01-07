Нокаут за 5 секунд, удар Супермена и «Цапля» от Яна. Лучшие нокауты-2019. Часть 1

Удачный выдался год в плане нокаутов. Очень много необычных, ярких и даже исторических решающих ударов мы с вами увидели в 2019-м, отсюда и решение — сделать этот материал в двух частях. Первая пятёрка пошла!

Хорхе Масвидаль — Бен Аскрен. Легендарные 5 секунд

7 июля 2019-го родилась новая большая звезда UFC. Хорхе Масвидаль уже давно в деле, но на этот удивительный уровень популярности он вышел только в ушедшем году. И помог ему в этом Бен Аскрен, на пару с которым Масвидаль организовал мощнейший нокаут, пожалуй, даже на следующие лет пять. Хорхе был очень зол на Бена и всё время раскрутки боя он только и повторял, как опозорит Аскрена, уничтожит его, сотрёт в порошок. В целом, ситуация не новая — бойцы любят пугать друг друга до выхода в октагон. Однако в этом случае всё было искренне.

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

Масвидаль всю свою накопившуюся ненависть к Аскрену собрал в одном ударе — и его хватило, чтобы «прикончить» Бена за пять секунд! Хорхе со стартовым гонгом рванул навстречу оппоненту и пробил точнейший удар коленом в прыжке в самом центре октагона. Аскрен тут же рухнул замертво и уже не почувствовал добивающих ударов. Это самый быстрый нокаут в истории UFC и точно самый крутая победа в прошедшем году.

Видео нокаута

Хорхе Масвидаль Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Энтони Петтис — Стивен Томпсон. Супермен уничтожает

Для Энтони Петтиса прошедший год получился противоречивым. Весной Шоутайм сумел убойно дебютировать в полусреднем весе, отправив в глубокий нокаут вчерашнего претендента на титул Стивена Томпсона. А уже в конце года Петтис уступил в очень важном и большом поединке Нейту Диасу. Однако мы сфокусируемся именно на успехе Энтони, ведь тот самый удар, который Шоутайм исполнил 23 марта в конце второго раунда поединка с Томпсоном, вышел на загляденье. Петтис уступал в том бою и даже в решающем эпизоде был в роли защищающейся стороны.

Есть новый кандидат на нокаут года. Бывшая главная звезда UFC снова в ударе Энтони Петтис обрушил экс-претендента на титул, а заодно и ваши ставки. Главные события уик-энда – в нашем обзоре.

Стивен довольно успешно прессинговал Энтони первые 10 минут, а затем буквально на мгновение расслабился и пропустил взрывную контратаку. Когда до конца второго раунда оставалось лишь пять секунд, Петтис отважился исполнить редкий и непростой с технической точки зрения удар — так называемый супермен-панч. Энтони мощно оттолкнулся и пробил в прыжке правый прямой точно в подбородок Стивену и уже через пару мгновений праздновал победу. А его соперника в этот момент пытались привести в чувства. Получилось не сразу.

Видео нокаута

Магомед Анкалаев — Дальча Лунгиамбула. Идеальная нога

Про борцов из Дагестана говорят — они не умеют бить руками и ногами, а могут лишь бороться. Борются в Дагестане и правда отлично, но и ударников с этой замечательной республики также не следует недооценивать. Не верите — спросите Дальчу Лунгиамбулу. Африканец в ноябре прошлого года дрался в Москве с местным бойцом Магомедом Анкалаевым и едва ли мог предположить, что их схватка закончится именно так.

Идеальный удар ногой в голову! А Лунгиамбула был уверен, что борцы так не могут Лучший нокаут вечера уже есть!

Два раунда Анкалаев уверенно вёл поединок к победе, но забрать её судейским решением — явно не входило в планы Магомеда. С самого начала третьего раунда россиянин решил рисковать, и это решение себя полностью оправдало. Анкалаев исполнил идеальный по точности и силе удар ногой в голову Лунгиамбуле, после чего африканец рухнул на настил, дав понять рефери, что драться сегодня больше не сможет. Фронт-кик Магомеда стал самым настоящим украшением московского турнира UFC, а его автор — победителем в номинации «Выступление вечера».

Пётр Ян — Юрайя Фейбер. Смертоносная цапля

Про Петра Яна мы пишем много и, в основном, хорошее, ведь Пётр неимоверно порадовал нас всех своими победами в ушедшем году. 2019-й вышел для Яна крайне удачным — россиянин одержал три статусных победы и поднялся на третье место в рейтинге в UFC, а уже в наступившим с большой долей вероятности подерётся за звание лучшего на планете. Последний успех Яна получился особенно ярким, ведь Пётр досрочно и красиво разобрался с легендарным ветераном, бывшим претендентом на пояс Юрайей Фейбером.

Удар цапли. Ян вырубил Фейбера очень необычным киком Может показаться, что Пётр исполнил приём коряво, но всё было продумано идеально.

Бой достаточно долго выглядел конкурентным, но в конце третьего раунда Яну удалось крепко потрясти Фейбера, и с этого момента для Юрайи наступил настоящий ад — россиянин буквально забивал соперника до тех пор, пока в действо не вмешался рефери. Случилось это в самом начале третьего раунда. Ян и уже избитый Фейбер сошлись в клинче, чуть повозились, попытавшись занять более выгодное положение, но довольно расцепились. В этот момент Юрайе не хватило внимательности, реакции и скорости: Ян идеально поймал момент выхода из клинча и бросил в подбородок соперника точнейший хай-кик. Удар вышел не самым обычным с виду, напоминающим скорее движения цапли, нежели на большинство приёмов из классических боевых искусств.

Махмуд Мурадов — Тревор Смит. Звёздный час гастарбайтера

История узбекского дебютанта UFC Махмуда Мурадова стала одной из самых захватывающих и популярных в мире MMA в ушедшем году. Бывший гастарбайтер из Узбекистана в 2019 году дебютировал в лучшей лиге смешанных единоборств на планете и завёл дружбу с самым богатым спортсменом в истории Флойдом Мейвезером. А ещё Мурадов одержал уже две победы в UFC и вторая вышла на загляденье.

Бывший гастарбайтер Мурадов срубил $ 50 тыс шикарным ударом. Видео Узбекский боец выбил капу изо рта соперника. Смит валился на пол уже без сознания.

7 декабря 2019 года Махмуд вышел в октагон с американцем Тревором Смитом и добился пока что главного успеха в жизни. В самом конце третьего раунда, всего за минуту до конца схватки узбекский атлет исполнил разящий правый боковой в челюсть американца и одним этим движением записал на свой счёт лишние $ 50 тыс. Удар вышел настолько мощным, что изо рта Сита вылетела капа, а сам он ещё до падения на настил лишился сознания.