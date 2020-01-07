Нокаут за 5 секунд, удар Супермена и «Цапля» от Яна. Лучшие нокауты-2019. Часть 1

Удачный выдался год в плане нокаутов. Очень много необычных, ярких и даже исторических решающих ударов мы с вами увидели в 2019-м, отсюда и решение — сделать этот материал в двух частях. Первая пятёрка пошла!
Хорхе Масвидаль — Бен Аскрен. Легендарные 5 секунд
7 июля 2019-го родилась новая большая звезда UFC. Хорхе Масвидаль уже давно в деле, но на этот удивительный уровень популярности он вышел только в ушедшем году. И помог ему в этом Бен Аскрен, на пару с которым Масвидаль организовал мощнейший нокаут, пожалуй, даже на следующие лет пять. Хорхе был очень зол на Бена и всё время раскрутки боя он только и повторял, как опозорит Аскрена, уничтожит его, сотрёт в порошок. В целом, ситуация не новая — бойцы любят пугать друг друга до выхода в октагон. Однако в этом случае всё было искренне.
Масвидаль всю свою накопившуюся ненависть к Аскрену собрал в одном ударе — и его хватило, чтобы «прикончить» Бена за пять секунд! Хорхе со стартовым гонгом рванул навстречу оппоненту и пробил точнейший удар коленом в прыжке в самом центре октагона. Аскрен тут же рухнул замертво и уже не почувствовал добивающих ударов. Это самый быстрый нокаут в истории UFC и точно самый крутая победа в прошедшем году.
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
Энтони Петтис — Стивен Томпсон. Супермен уничтожает
Для Энтони Петтиса прошедший год получился противоречивым. Весной Шоутайм сумел убойно дебютировать в полусреднем весе, отправив в глубокий нокаут вчерашнего претендента на титул Стивена Томпсона. А уже в конце года Петтис уступил в очень важном и большом поединке Нейту Диасу. Однако мы сфокусируемся именно на успехе Энтони, ведь тот самый удар, который Шоутайм исполнил 23 марта в конце второго раунда поединка с Томпсоном, вышел на загляденье. Петтис уступал в том бою и даже в решающем эпизоде был в роли защищающейся стороны.
Стивен довольно успешно прессинговал Энтони первые 10 минут, а затем буквально на мгновение расслабился и пропустил взрывную контратаку. Когда до конца второго раунда оставалось лишь пять секунд, Петтис отважился исполнить редкий и непростой с технической точки зрения удар — так называемый супермен-панч. Энтони мощно оттолкнулся и пробил в прыжке правый прямой точно в подбородок Стивену и уже через пару мгновений праздновал победу. А его соперника в этот момент пытались привести в чувства. Получилось не сразу.
Магомед Анкалаев — Дальча Лунгиамбула. Идеальная нога
Про борцов из Дагестана говорят — они не умеют бить руками и ногами, а могут лишь бороться. Борются в Дагестане и правда отлично, но и ударников с этой замечательной республики также не следует недооценивать. Не верите — спросите Дальчу Лунгиамбулу. Африканец в ноябре прошлого года дрался в Москве с местным бойцом Магомедом Анкалаевым и едва ли мог предположить, что их схватка закончится именно так.
Два раунда Анкалаев уверенно вёл поединок к победе, но забрать её судейским решением — явно не входило в планы Магомеда. С самого начала третьего раунда россиянин решил рисковать, и это решение себя полностью оправдало. Анкалаев исполнил идеальный по точности и силе удар ногой в голову Лунгиамбуле, после чего африканец рухнул на настил, дав понять рефери, что драться сегодня больше не сможет. Фронт-кик Магомеда стал самым настоящим украшением московского турнира UFC, а его автор — победителем в номинации «Выступление вечера».
Пётр Ян — Юрайя Фейбер. Смертоносная цапля
Про Петра Яна мы пишем много и, в основном, хорошее, ведь Пётр неимоверно порадовал нас всех своими победами в ушедшем году. 2019-й вышел для Яна крайне удачным — россиянин одержал три статусных победы и поднялся на третье место в рейтинге в UFC, а уже в наступившим с большой долей вероятности подерётся за звание лучшего на планете. Последний успех Яна получился особенно ярким, ведь Пётр досрочно и красиво разобрался с легендарным ветераном, бывшим претендентом на пояс Юрайей Фейбером.
Бой достаточно долго выглядел конкурентным, но в конце третьего раунда Яну удалось крепко потрясти Фейбера, и с этого момента для Юрайи наступил настоящий ад — россиянин буквально забивал соперника до тех пор, пока в действо не вмешался рефери. Случилось это в самом начале третьего раунда. Ян и уже избитый Фейбер сошлись в клинче, чуть повозились, попытавшись занять более выгодное положение, но довольно расцепились. В этот момент Юрайе не хватило внимательности, реакции и скорости: Ян идеально поймал момент выхода из клинча и бросил в подбородок соперника точнейший хай-кик. Удар вышел не самым обычным с виду, напоминающим скорее движения цапли, нежели на большинство приёмов из классических боевых искусств.
Махмуд Мурадов — Тревор Смит. Звёздный час гастарбайтера
История узбекского дебютанта UFC Махмуда Мурадова стала одной из самых захватывающих и популярных в мире MMA в ушедшем году. Бывший гастарбайтер из Узбекистана в 2019 году дебютировал в лучшей лиге смешанных единоборств на планете и завёл дружбу с самым богатым спортсменом в истории Флойдом Мейвезером. А ещё Мурадов одержал уже две победы в UFC и вторая вышла на загляденье.
7 декабря 2019 года Махмуд вышел в октагон с американцем Тревором Смитом и добился пока что главного успеха в жизни. В самом конце третьего раунда, всего за минуту до конца схватки узбекский атлет исполнил разящий правый боковой в челюсть американца и одним этим движением записал на свой счёт лишние $ 50 тыс. Удар вышел настолько мощным, что изо рта Сита вылетела капа, а сам он ещё до падения на настил лишился сознания.
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