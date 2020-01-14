Макгрегор за следующий бой получит $ 5 млн, Хабиб — вдвое больше. У UFC новая звезда №1

И Конору пора с этим смириться.

«Король вернулся!» Ставшее знаменитым высказывание Конора Макгрегора снова пестрит на обложках спортивных СМИ по всему миру.

Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

Уже 18 января (19 января мск) в Лас-Вегасе, спустя почти полтора года после поражения от Хабиба Нурмагомедова, Печально Известный вновь войдет в восьмиугольник. Экс-чемпион организации в двух весовых категориях и прославленный ветеран ММА Дональд Серроне разделят клетку, открыв своим супербоем богатый на события 2020 год.

UFC 229: Хабиб заставил сдаться Конора. Как это было После победы над Макгрегором Нурмагомедов устроил массовую потасовку в клетке и за её пределами. Скандал в Лас-Вегасе.

Значимость этого противостояния, несмотря на отсутствие титульного статуса и, как считают многие эксперты, спортивного принципа (чем не соперники для Макгрегора куда более голодные Дастин Порье и Джастин Гэтжи?), нельзя недооценивать. Часто ли такое происходит, что билеты на турнир раскупают за один день? Нет, это показатель великого шоу! За которое одна из главных звёзд не только UFC, но и всего спорта уже принёс в казну организации $ 10 млн за аншлаг на T-Mobile Arena.

А что же получит сам Конор? Как информирует Essential Sports, ирландцу достанется чек на $ 5 млн. Ставки растут: за предыдущий поединок с Хабибом гонорар был почти в два раза меньше (около $ 3 млн).

Что интересно, апрельская выручка Нурмагомедова за поединок с Тони Фергюсоном будет на порядок выше. Россиянин получит аж $ 10 млн (более 600 млн рублей по сегодняшнему курсу), что заставляет задуматься об утрате былых позиций главного финансового актива UFC.

Хабиб получит более 600 миллионов за бой с Фергюсоном. Тони — в шесть раз меньше Важные цифры главного поединка 2020 года.

Однако не стоит заблуждаться: Макгрегор остаётся Макгрегором. И на деле его гонорар будет на порядок выше Хабиба. Эти самые фиксированные $ 5 млн не учитывают продажи платных трансляций (их будет не меньше 1-1,5 млн – ниже приведен PPV-график ирландца), и огромного количества рекламных соглашений Конора, которые во время боев приносят спортсмену наибольший процент выручки.

Подтверждает данное наблюдение и сам бывший чемпион в двух весовых категориях. Макгрегор открыто заявляет, что с учётом всех факторов за бой с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 299 он урвал $ 50 млн. А за противостояние с Дональдом Серроне ирландец пополнит счёт аж на $ 80 млн!

«Три человека умерло, делая мне часы!» Богатство и глупость Конора Макгрегора Хабибу такое и не снилось.

То ксть можно смело утверждать, что за бой с Ковбоем Печально Известный получит самый большой гонорар в ММА-карьере. Поправка на смешанные единоборства крайне важна: $ 100 млн за боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером ещё долго будут тешить самолюбие прекрасного бизнесмена из Ирландии.

Не забудем упомянуть и о Серроне. Американец в будущие выходные станет богаче на $ 2 млн. Ковбой добился своего и буквально выпросил золотой куш: как-никак, за свой последний поединок против Джастина Гэтжи Дональд заработал в 10 (!) раз меньше (всего лишь $ 195 тыс.). Ну и очевидно, что гонорар Ковбоя за предстоящий поединок станет самым крупным на его долгом спортивном пути.

Где-то в сторонке грустит идущий на серии из 12 побед Тони Фергюсон, который за «титульник» получит в два раза меньше ($ 1 млн).