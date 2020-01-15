«Позорный поступок. Я не уважаю Беспутина». Российский чемпион мира пойман на допинге

30 ноября 2019 года 28-летний Александр Беспутин стал 27-м чемпионом мира по боксу из России. 15 января появилась новость о провале чемпионом допинг-теста, взятого VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг) сразу после победы Беспутина над соотечественником Раджабом Бутаевым. К нашей стране и без того относятся, мягко говоря (или очень мягко), без особого доверия в том, что касается вопросов, связанных с запрещёнными веществами в спорте, и вот сегодня снова появляются новости о «грязных» анализах очередного российского атлета.

Запрещённое вещество, обнаруженное в организме Беспутина, называется лигандрол. Это селективный модулятор андрогенных рецепторов, который употребляют для роста мышечной массы в качестве альтернативы анаболикам, поскольку лигандрол лучше усваивается в организме и не даёт такого сильного «отката» по окончании курса. Необязательно, что с виду действительно очень качественная и сухая мышечная масса Беспутина — результат длительного употребления допинга, но, если верить его последнему сопернику, Александр и его команда не горели желанием тестироваться у VADA.

Дружит с Ломаченко, много побеждает и мало говорит. Беспутин — новый русский чемпион мира 30 ноября Александр стал 27-м обладателем золотого ремня в истории России. Кто он такой.

«Я не удивлён, — признаётся Бутаев в интервью ESPN, — никогда его не уважал ни как человека, ни как спортсмена. Перед боем моя команда настаивала на тестировании VADA, он и его команда долго отказывались от этого, а когда я согласился заплатить за обе стороны, включая его счета, они пошли на это неохотно. После этого он пытался игнорировать запросы VADA о своём местонахождении в течение двух недель.

Это позорный поступок и неуважение к боксу. Всё, чего я хотел после финального гонга, — это реванша. Теперь в равных условиях я ещё больше уверен в своей победе».

Если это правда, то вскоре Беспутина почти наверняка лишат его титула чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе. Вместе с престижным поясом от Александра уйдут радужные перспективы поединков с реально большими чемпионами из его дивизиона. Двумя поясами из четырёх основных у полусредневесов владеет Эррол Спенс-младший и по одному удерживают Мэнни Пакьяо и Теренс Кроуфорд. Все они звёзды первой величины, и Александр Беспутин был на пути ко встрече с кем-то из них.

Вероятнее всего, теперь WBA предоставит шанс побиться за освобождённый титул всё тому же Раджабу Бутаеву. То есть Россия всё ещё может получить себе 27-го чемпиона, но для репутации нашего бокса в общем история с Беспутиным крайне неприятный и чувствительный эпизод. И это не говоря уже о том, что Александр — очень любопытный, необычный и зрелищный боксёр, за которого было приятно болеть. Федерация бокса России выпустила заявление, в котором говорится о скором начале расследования с нашей стороны. Но как-то верится, что эта история закончится хорошо для боксёра из Каменск-Уральского.

«Мы уже начали разбирательство, будем смотреть. Запросили документы. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же на самом деле там произошло», — цитирует главу Федерации бокса России Умара Кремлёва ТАСС.

Также он добавил, что теперь, вероятно, понадобится вскрывать пробу B.

«Думаю, надо. Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу B или нет. Что там, в каких дозах и всё остальное".

Учитывая, что Беспутину всего 28 лет, а это для боксёра совсем не критичный возраст, он ещё может сделать выводы из всего случившегося и вернуться на высочайший уровень после отбытия дисквалификации (если её назначат). Пока не вскрыта проба B и расследование российской стороны ещё не собрало факты для защиты своего боксёра, мы не будем спешить с выводами. Однако уже сейчас хочется пожелать Александру терпения и сил признать за собой вину, если таковая всё же имеет место быть.

И вот буквально только что появилось обращение самого Александра Беспутина, в котором боксёр уверяет, что он чист и что будет бороться за своё имя.

«Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест. Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен.



В письме от лаборатории было написано: «Ненормальный результат теста». И там не было написано «провал». Сейчас мои представители, в частности адвокат, занимаются всей этой ситуацией. У меня неприятный осадок от этой ситуации. Я сдавал такой же тест во время подготовки в США за месяц до боя, и там было всё в порядке.



Мы проконсультировались и узнали, что этот препарат может попасть через питание или добавки. Также в результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки, и я жду проверку пробы B в компетентной лаборатории. Например, в США. Ведь специалисты в Монте-Карло могли совершить ошибку



И мне хотелось бы, чтобы после проверок и всех разбирательств, когда, надеюсь, всё встанет на свои места, все люди, которые устраивают публичные нападки на меня, так же публично извинились передо мной! Всем мир! Быть добру!» — цитирует Беспутина «Р-Спорт».