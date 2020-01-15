«Сказочный балабол и ирландский клоун». Скандал вокруг российского промо к бою Макгрегора

Совсем немного времени остаётся до возвращения в октагон главной звезды ММА последних лет Конора Макгрегора. Уже воскресным утром ирландец войдёт в клетку, чтобы победой над ветераном ММА Дональдом Серроне приблизить себя к заветному реваншу против непобеждённого российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
И вот в преддверии громкого спортивного мероприятия «Рен-ТВ», купивший права на показ ближайшего поединка Ноториуса, выпустил промо-ролик, где раскрутка скорой трансляции на телеканале пошла не совсем по обычному сценарию. На видео экс-чемпиона в двух весовых категориях (на секундочку!) назвали «самовлюблённым пижоном», «сказочным балаболом» и «ирландским клоуном, возомнившим себя великим бойцом».
Не обошли стороной сценаристы и принципиальное российско-ирландское противостояние: в октябре 2018 года на UFC 229 Макгрегор сдался после идеально проведенного болевого приёма Хабибом Нурмагомедовым.
«Станет ли бой с Серроне очередным позором для ирландца?!» — вопрошал закадровый голос, что окончательно разозлило спортивное сообщество.
В итоге резонанс, вызванный провокационным анонсом, заставил телеканал удалить ролик с сайтов и из социальных сетей.
Стоит отметить, что телеканал в конце прошлого года выкупил права на трансляцию выборочных событий, проходящих под эгидой UFC. После рейтингов, показанных московским турниром в ноябре 2019-го, и колоссальных цифр доли просмотра схватки Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым, «Рен ТВ» решил сделать ставку на мир ММА.
Телеканал в прямом эфире 19 января покажет главный поединок UFC 246 Макгрегор – Серроне. А 19 апреля российскую аудиторию порадует трансляция супербоя с участием Хабиба. На турнире UFC 249 отечественный спортсмен будет отстаивать титул лёгкого веса в битве против идущего на серии из 12 побед (!) Тони Фергюсона. В связи с этим очень интересно, а не захочет ли российское представительство UFC разорвать взаимоотношения с телеканалом, напрямую оскорбившим главную звезду промоушена последних пяти лет?
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