«Сказочный балабол и ирландский клоун». Скандал вокруг российского промо к бою Макгрегора

Совсем немного времени остаётся до возвращения в октагон главной звезды ММА последних лет Конора Макгрегора. Уже воскресным утром ирландец войдёт в клетку, чтобы победой над ветераном ММА Дональдом Серроне приблизить себя к заветному реваншу против непобеждённого российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

И вот в преддверии громкого спортивного мероприятия «Рен-ТВ», купивший права на показ ближайшего поединка Ноториуса, выпустил промо-ролик, где раскрутка скорой трансляции на телеканале пошла не совсем по обычному сценарию. На видео экс-чемпиона в двух весовых категориях (на секундочку!) назвали «самовлюблённым пижоном», «сказочным балаболом» и «ирландским клоуном, возомнившим себя великим бойцом».

Не обошли стороной сценаристы и принципиальное российско-ирландское противостояние: в октябре 2018 года на UFC 229 Макгрегор сдался после идеально проведенного болевого приёма Хабибом Нурмагомедовым.

«Станет ли бой с Серроне очередным позором для ирландца?!» — вопрошал закадровый голос, что окончательно разозлило спортивное сообщество.



В итоге резонанс, вызванный провокационным анонсом, заставил телеканал удалить ролик с сайтов и из социальных сетей.

Стоит отметить, что телеканал в конце прошлого года выкупил права на трансляцию выборочных событий, проходящих под эгидой UFC. После рейтингов, показанных московским турниром в ноябре 2019-го, и колоссальных цифр доли просмотра схватки Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым, «Рен ТВ» решил сделать ставку на мир ММА.

Вырубил по-братски. Емельяненко не стал терзать Кокляева слишком долго «Извините, что так быстро», — сказал Александр, забрал миллион и ушёл. А Михаил собрался готовиться к реваншу по правилам ММА.

Телеканал в прямом эфире 19 января покажет главный поединок UFC 246 Макгрегор – Серроне. А 19 апреля российскую аудиторию порадует трансляция супербоя с участием Хабиба. На турнире UFC 249 отечественный спортсмен будет отстаивать титул лёгкого веса в битве против идущего на серии из 12 побед (!) Тони Фергюсона. В связи с этим очень интересно, а не захочет ли российское представительство UFC разорвать взаимоотношения с телеканалом, напрямую оскорбившим главную звезду промоушена последних пяти лет?