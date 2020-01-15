Первый убойный нокаут года. Боец едва поднялся с пола и уложил на него соперника. Видео

Большие поединки 2020 года ещё не начинались, а красивые нокауты уже подъехали. По крайней мере — один. И, как это нередко случается, его автором стал малоизвестный боец из регионального промоушена. В этот раз речь идёт об американской организации XKO (Xtreme Knockout), проводившей последний турнир в прошлую пятницу 10 января. Именно в рамках того турнира случился крайне любопытный эпизод.

Американец Эммануэль Кэлхун, параллельно с MMA выступающий в кикбоксинге, показал мастерство и изобретательность в поединке с соотечественником Марком Эйтелем. Последний, как и надо в таких случаях, решил бороться с базовым ударником, но забыл учесть один важный момент — если ты уже контролируешь нокаутёра на земле, то будь уверен в том, что он не выскользнет из твоих объятий. Ведь любой рубака, стоит ему вырваться из лап борца после первой схватки в партере, пытается нанести сопернику наибольший урон и как можно быстрее, поскольку если он вновь позволит затянуть себя в «болото», то на следующую попытку взять своё на ногах может просто не остаться сил.

Вот и Кэлхун решил рискнуть при первой возможности и не прогадал. Смотрим.

На записи отчётливо видно, что Эйтель плотно и вполне надёжно контролирует Кэлхуна, находясь у того в гарде. Кэлхун пытается накинуть треугольник, либо просто оттолкнуть от себя Эйтеля, но сделать ему этого сразу не удаётся. Однако в какой-то момент (а весь этот эпизод случился за минуту до конца первого раунда) Марк, по всей видимости, решил залезть в боковой или диагональный контроль, для которого сначала необходимо зажать своими ногами одну ногу соперника. Обычно аккуратные и грамотные борцы пытаются перейти в эту позицию, находясь на настиле, но Эйтель решил подняться. Вероятно, он хотел откинуть обе ноги Кэлхуна в сторону, чтобы накрыть соперника собой уже в другом, более выгодном для себя положении.

Однако Эммануэль оказался к этому готов: он быстро поднялся и в этот момент заметил, как соперник пытается тут же вернуть поединок в партер и вот-вот совершит либо проход в ноги, либо попытается заклинчевать. В эту самую секунду Кэлхун исполнил молниеносное «колено в прыжке» точно в подбородок Эйтеля. В динамике выглядело так, словно Кэлхун вскочил с настила и подпрыгнул для удара единым импульсом. Эйтелю хватило одного этого удара — Кэлхун даже не стал идти на добивание.

Эйтелю ещё какое-то время оказывали помощь, пытались привести его в чувства. А Эммануэль Кэлхун за свой трюк получил бонус как автор лучшего нокаута турнира.