В 2015 году Макгрегор унижал Ковбоя, а теперь дружит с ним. Как это вышло

В ночь на 19 января мск UFC наконец-то откроет соревновательный год. Причём организация сделает это не рядовым турниром, а номерным, да ещё и с участием экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Многие полагают, что встреча ирландца с Дональдом Серроне лишена всякой интриги, но на деле у неё есть своя предыстория и личное противостояние бойцов, так что в предстоящие выходные в Лас-Вегасе будет жарко. Рассказываем, как Конор и Серроне пришли к столь многообещающей дуэли.

Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

Первые общие турниры

Конор Макгрегор дебютировал в UFC в 2013 году и уже тогда было понятно, что ирландец будет одним из самых неординарных бойцов лиги. В 2014 году он впервые выступил на номерном турнире – UFC 178. Тогда Конор получил слот в основном карде и нокаутировал Дастина Порье. Вслед за ним в клетку вышел Дональд Серроне, справившийся с Эдди Альваресом. Это было первое шоу бойцов, на котором они выступили вместе. История повторилась в январе 2015 года на турнире в Бостоне. Шоу в Массачусетсе возглавил поединок Макгрегора с Деннисом Сивером, а Серроне стал участником соглавного боя вечера, встретившись с Бенсоном Хендерсоном, тогда оба снова победили и даже были любезны друг с другом. Так, Дональд побеседовал с Конором об ирландском климате и попросил его надрать зад Сиверу. В целом между бойцами была едва ли не идиллия, но к концу 2015 года всё стало кардинально меняться, что было связано с заявлением Конора о скором переходе в лёгкий вес.

Перепалка перед титульными боями

К концу 2015 года Макгрегор получил статус полноценной звезды и уже тогда обладал поясом временного чемпиона UFC в полулёгком весе, в то время как Серроне выдал впечатляющую серию из восьми побед и получил титульный шанс. В итоге в UFC решили организовать грандиозный уик-энд, проведя два турнира за два дня, и в обоих планировался титульник: Серроне должен был подраться за пояс чемпиона в лёгком весе с Рафаэлом дос Аньосом на турнире в Орландо 11 декабря, а уже на 12 декабря, на турнире в Лас-Вегасе, планировалась схватка Макгрегора с полноценным чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Алду. В преддверии крупных ивентов промоушен организовал большую совместную пресс-конференцию двух вечеров, в ходе которой Конор и Серроне впервые пошли на конфликт.

Всё началось с заявления ирландца о скором переходе в лёгкий дивизион, на что Серроне ответил, что у Макгрегора там не будет и шанса, так как бойцы дивизиона для него слишком мощны и тяжелы. Конор не полез за словом в карман, пообещав переломать напополам всех легковесов и завоевать титул во второй весовой категории.

«Ты ещё никого не побил, но думаешь, что поднимешься в наш вес и сможешь побеждать? Брось, мужик, сядь и успокойся», — бросался угрозами Ковбой. На это Макгрегор ответил Ковбою, что тот слишком медленный и никогда ничего не смог бы противопоставить его левой руке, которая в любом состоянии способна сбить с ног неподвижного Дональда. Дальше ирландец подколол Серроне на тему ковбойства, характерно прикрикнув в микрофон и просто продолжил общаться на свои темы, показательно игнорируя легендарного легковеса.

Как бы то ни было, начинавшийся конфликт сошёл тогда на нет по объективным причинам. Конор одержал фантастическую победу над Алду, а Серроне проиграл дос Аньосу и в следующий раз вышел на бой уже в полусреднем весе. И хотя 2016 год Конор, так же как и Дональд, начал в полусреднем весе, многим стало очевидно, что встречи ирландца с Ковбоем ждать не стоит. Печально Известный стал первой звездой лиги и был увлечён противостоянием с Нейтом Диасом и грядущим титульником в лёгком весе. А Серроне тем временем топтался на месте и стал Конору попросту неинтересен.

Падение Конора и американские горки от Серроне

В результате всех экспериментов 2016 года (двухсерийная дуэль с Нейтом Диасом и завоевание пояса в лёгком весе в бою с Эдди Альваресом) Конор Макгрегор окончательно забрал себе статус главного актива лиги. Но это сыграло с ним злую шутку. Уже в 2017 году казалось, что ирландец насытился боями в ММА, сначала он наслаждался первыми в жизни месяцами отцовства, а затем переключил внимание общественности на новую тему, которая захватила всё медиа-пространство. Ирландец объявил о желании провести боксёрский поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. На первых порах казалось, что это фантастический сценарий, да и президент UFC Дэна Уайт был не в восторге от этой мысли. Тем не менее в июне стороны пришли к соглашению и договорились о бое на август. Конор не сумел победить звёздного американца, но заставил говорить о себе, даже не выступая в UFC. При этом в промоушене набрались терпения и ждали своего героя. Невзирая на простой, Макгрегора не лишали титула и держали за ним место в топе рейтинга pound-for-pound.

Лишь когда стало ясно, что Конор заигрался, в UFC стали предпринимать хоть какие-то шаги. Так, 7 октября Тони Фергюсон получил возможность подраться за титул временного чемпиона организации и выиграл его в схватке с Кевином Ли, но и это не стало для Макгрегора тревожным звоночком. Вместо того чтобы вернуться в бои, он лишь усугублял положение. Осенью он дважды имел проблемы с дисциплиной. Сначала боец нарушил правила дорожного движения, за что был лишён прав на полгода, а в ноябре на турнире Bellator 187 Конор слишком бурно праздновал успех своего друга Чарли Уорда и вступил в серьёзный конфликт с представителями промоушена.

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В 2018 году Макгрегор был всё так же далёк от возвращения в бои, но продолжал тщательно следить за ситуацией в лёгком весе. В апреле он напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был и Хабиб Нурмагомедов. Судя по всему таким образом он пытался сорвать проведение шоу, на котором россиянин должен был драться за титул и фактически тем самым лишал Конора звания чемпиона. За уже знаменитое нападение на автобус Макгрегор пошёл под суд и был приговорён к штрафу и общественным работам.

Макгрегор напал на автобус с Хабибом. В Бруклине опять дичь. Видео Конор и команда закидали стульями автобус с бойцами. Ирландца уже арестовали.

Но вся эта вереница преступлений и наказаний не служила ему уроком. В марте 2019 года он разбил телефон одного из болельщиков, а летом всплыла история со скандальным нападением на пожилого человека в одном из пабов Дублина. Кроме того, Макгрегора несколько раз обвиняли в сексуальном насилии. Всё это происходило на фоне крутого пике в карьере. В UFC всё же сумели организовать встречу ирландца с Хабибом Нурмагомедовым, но Конор не оказал достойного сопротивления сопернику и сдался в четвёртом раунде. Всё это можно назвать падением Макгрегора. За три года он превратился из самого опасного бойца лиги в просто самого скандального. Что же касается его спортивных навыков, то многие уже стали забывать, насколько экс-чемпион может быть опасен в клетке и сейчас у него едва ли не последний шанс напомнить об этом.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

Спортивная жизнь Серроне на фоне фейерверков и фонтанов от Конора кажется слишком обыденной. Но по факту с момента первых конфликтов с Макгрегором Дональд словно катается на американских горках, постоянно переживая взлёты и падения. Переход в полусредний вес в 2016 году принёс плоды в виде четырёх побед кряду, но 2017 год перечеркнул все эти успехи. Серия из поражений от Хорхе Масвидаля, Робби Лоулера и Даррена Тилла заставила говорить болельщиков о том, что Ковбой закончился как боец. Но Серроне заткнул скептиков, одержав четыре победы в следующих пяти встречах, победив, в том числе, Эла Яквинту. После этого болельщики Ковбоя даже заговорили о титульных шансах любимца, но горячие головы были быстро остужены после боёв Дональда с Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, которым он проиграл в одну калитку.

Американцы дерутся за право встретиться с Хабибом. А ведь Серроне и Гэтжи звёзды Ковбой Серроне должен был трижды драться с Нурмагомедовым, и он всё ещё верит, что получит новый шанс.

Как был организован бой Макгрегор – Серроне

В январе 2019 года, когда Серроне нокаутировал перспективного Александра Эрнандеса и завоевал третью победу в четырёх боях, Конор Макгрегор поздравил Ковбоя в «Твиттере» и написал, что готов дать бой такому мощному сопернику. Для ирландца, едва отошедшего от поражения от Нурмагомедова, этот вариант уже тогда казался достаточно удобным. Серроне подхватил идею денежного для себя боя, и спортсмены в «Твиттере» фактически договорились о встрече. Но дальнейших действий от Печально Известного не последовало. Терпение Ковбоя, который всегда активен и проводит за год 3-4 боя, начинало подходить к концу и в марте он рассказал, что именно мешает организации встречи:

«Конор не будет драться, если его бой не будет главным событием вечера. Я не знаю, что это — говорит ли в нём его эго, или он хочет статуса. Мне плевать, я готов драться с кем угодно и где угодно, и я всегда был таким. Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире», — говорил американец.

Конор снова собирается биться со стариком. Его новому сопернику Серроне 36 лет Дэна Уайт «подложил» Макгрегору самого лёгкого оппонента. Естественно, всё ради реванша ирландца с Хабибом, но постановка может провалиться.

В итоге стороны не пришли к компромиссу, и Серроне в 2019 году подрался с Фергюсоном и Гэтжи. Но, невзирая на осечки, Дональд оставался для Макгрегора едва ли не оптимальным вариантом. Очевидно, что после более чем годичного простоя Конор не мог себе позволить выйти в клетку с Джастином Гэтжи или Дастином Порье, уж слишком велик риск ещё одного поражения, которое почти наверняка уронит акции бойца едва ли не до минимума. Но опускатьcя до встреч с соперниками, которые ещё не входят в топ-5, Макгрегору не позволит гордость и статус.

В таких условиях в команде ирландца снова заговорили о встрече с Серроне. Очевидно, что для Дональда этот вызов — счастливый билет. Противостояние с Конором даже после двух поражений кряду принесёт Ковбою гонорар в виде семизначной цифры, о чём ещё полгода назад он не мог и мечтать, потому он без проблем согласился на такой бой. Тем более, что нельзя исключать и апсет. Всё же Серроне боец до мозга костей, а простой ирландца слишком велик. Так что Серроне не проиграет от этого поединка в любом случае.

Что же касается Макгрегора, то Дэна Уайт уже обозначил планы бойца. Ирландец питает надежды, что победа над Серроне даст ему возможность провести реванш с Нурмагомедовым. И хотя россиянин исключает такой вариант нельзя говорить, что он невозможен. По крайней мере не будем забывать, что UFC возглавляет Дэна Уайт, который порой организовывает такие встречи, вероятность проведения которых была близка к нулю.

В любом случае начало года в UFC будет интригующим, ждать осталось недолго.