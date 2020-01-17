Макгрегор, берегись! Ты зря недооцениваешь Ковбоя — он уже побеждал великих чемпионов

До возвращения Конора Макгрегора в октагон остаётся всего ничего. Уже ранним утром 19 января мск эпатажный ирландец порадует своих болельщиков появлением на турнире UFC 246, где ему предстоит встретиться с ветераном лиги Дональдом Серроне. Печально Известный впервые с марта 2016 года померится силами с соперником, занимающим лишь пятое место в рейтинге UFC. Многие уже заранее списывают Ковбоя со счетов и полагают, что победа достанется Конору без вариантов. В преддверии первой звёздной дуэли года «Чемпионат» решил напомнить о пяти самых громких успехах Серроне, чтобы вы поняли, насколько опасно недооценивать бойких старичков вроде Дональда.

Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

Дональд Серроне – Эдсон Барбоза. UFC on FOX 11. 19 апреля 2014 года

19 апреля 2014 года в Орландо (штат Флорида, США) на арене Amway Center состоялся турнир UFC on FOX 11. В его главном событии сошлись Фабрисио Вердум и Тревис Браун. В основном карде также нашлось место для поединка уже тогда очень опытного Дональда Серроне и бразильца Эдсона Барбозы.

На тот момент за плечами американца было уже 12 поединков в UFC, в том числе победа над Джеерми Стивенсом, а также поражения от Энтони Петтиса, Нейта Диаса и Рафаэла дос Аньоса. К поединку с Барбозой он подходил после двух побед кряду и занимал восьмое место в рейтинге лёгкого веса. Что касается Эдсона, то он шёл на серии из трёх побед, а всего в UFC провёл к тому времени восемь поединков, в семи из которых победил. Такие результаты дали возможность бойцу занимать 10-е место в рейтинге и прослыть одним из самых перспективных легковесов промоушена.

Встреча по большей части проходила в стойке, и Барбоза неплохо контролировал ход происходящего в клетке, сумев несколько раз донести до Ковбоя жёсткие попадания. Но менее чем за две минуты до окончания первого раунда Дональд поймал оппонента точным попаданием в челюсть. Эдсон упал, а американец тут же провёл удушающий приём. Всё произошло молниеносно, и Серроне за такой яркий успех заслуженно получил бонус за «Выступление вечера».

Дональд Серроне – Эдди Альварес. UFC 178. 27 сентября 2014 года

Следующая яркая победа Серроне случилась через пять месяцев после триумфа в противостоянии с Барбозой. 2014 год вообще получился для Ковбоя ударным. Сентябрьский бой с Эдди Альваресом был для него уже четвёртым за девять месяцев, при этом он шёл на серии из четырёх побед и в канун турнира UFC 178 занимал уже 5-е место в рейтинге организации. Титульный бой всё приближался, и одним из последних препятствий была встреча с Альваресом.

Для последнего это был дебют в UFC. В промоушене №1 он начинал сразу же после завоевания пояса в Bellator и пришёл в лигу с немалыми амбициями. Эдди попытался подкрепить их классным первым раундом, в котором показал мощную работу на ближней дистанции и в клинче. Но Серроне не дрогнул и уже во второй пятиминутке переломил ход противостояния. В третьем раунде «наевшийся» экс-чемпион Bellator выглядел откровенно уставшим, в то время как поймавший кураж Ковбой проводил атаки на любой вкус и в итоге одержал победу решением судей.

Дональд Серроне – Бенсон Хендерсон. UFC Fight Night 59. 18 января 2015 года

18 января 2015 года, то есть ровно за пять лет до предстоящего боя с Макгрегором, Серроне провёл поединок с другим экс-чемпионом UFC в лёгком весе – Бенсоном Хендерсоном. Уникальность того поединка для Ковбоя была в том, что предыдущую встречу он провёл 3 января, нанеся первое в профессиональной карьере поражение Майлзу Джури.

На протяжении двух недель после этого Дональд держал себя в руках, не позволял набрать лишних килограммов и, по сути, практически не имел времени на полноценное восстановление. Как бы то ни было, Серроне прекрасно понимал, что победа над экс-чемпионом, которая к тому же стала бы седьмой кряду, практически гарантированно давала бы ему титульный шанс, а потому не стал упускать такой случай. Что касается Хендерсона, то к тому моменту он уже прошёл свой пик, но тем не менее являлся по-прежнему крайне опасным оппонентом и занимал пятое место в рейтинге.

Тем более Дональд чувствовал себя некомфортно на фоне того, что в прошлом он дважды бился с Бенсоном в лиге WEC и дважды ему проигрывал. В этот раз схватка с Хендерсоном также прошла крайне тяжело. Экс-чемпион UFC казался чуть более активным, но атаки Серроне выглядели немного убедительнее. И всё же небольшое преимущество тогда можно было отдать Бенсону. Судьи решили иначе, единогласно вручив победу Ковбою. Это вызвало негодование Хендерсона, который таким образом впервые в карьере проиграл два раза подряд. Статистика показала, что Бенсон был точнее оппонента почти в два раза, что придало победе Дональда ещё более горький привкус. Как бы то ни было, на бумаге Серроне победил и продлил серию успешных встреч до семи.

Дональд Серроне – Александер Эрнандес. UFC Fight Night 143. 19 января 2019 года

Одна из самых красивых побед Серроне ещё свежа в памяти. 19 января минувшего года на турнире в Бруклине он выступил в андеркарде титульного боя Генри Сехудо с Ти Джеем Диллашоу, где встретился с перспективнейшим Александером Эрнандесом. Для последнего это был лишь третий бой в карьере в UFC, в двух первых он победил, при этом в целом он шёл на серии побед в ММА из восьми встреч.

Но пройти испытание Ковбоем Эрнандес не сумел. Александер с ходу принялся работать первым номером и прессинговал соперника. Серроне, хоть и пропускал, не терялся и неплохо контратаковал. Более того, в одном из эпизодов ему далось провести тейкдаун, но в целом более молодой боец казался убедительнее. Во втором раунде Эрнандес продолжил давление на Дональда, но в этот раз Ковбой приготовил сюрприз и пробил жесточайший хай-кик. Эрнандес оказался на канвасе, а Серроне бросился на добивание, заставив рефери остановить встречу.

Александер Эрнандес и Дональд Серроне Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Дональд Серроне – Эл Яквинта. UFC Fight Night 151. 4 мая 2019 года

4 мая 2019 года Серроне выступил хедлайнером на турнире в Оттаве, а его соперником стал Эл Яквинта, чьи акции на тот момент котировались достаточно высоко. Поражение Яквинты решением судей от Хабиба Нурмагомедова в апреле 2018 года многими расценивалось как весьма неплохой результат. И действительно, невзирая на убедительную победу россиянина, Яквинта, с учётом того, как был организован этот поединок, был тогда очень неплох. После той дуэли ему дали бой с экс-претендентом на титул временного чемпиона Кевином Ли, и Яквинта уверенно с ним расправился. Это позволило ему ворваться в топ-5 рейтинга. Серроне же выходил на схватку после двух побед кряду и также был уверен в себе.

Первые два раунда прошли в упорной борьбе. После боя Серроне заявлял, что в первой пятиминутке был где угодно, но только не в бою и в былые годы, наверное, бы сдался. Но с середины противостояния Дональд захватил инициативу и просто разобрал Эла на запчасти, прошивая его оборону фронт-кикакми и комбинационной работой рук. В итоге Ковбой одержал победу решением судей и после этого впервые за долгое время заговорил о титульных шансах. После неудач в боях с Фергюсоном и Гэтжи пока об этом пришлось забыть. Реанимирует ли он надежду на возобновление погони за титулом в бою с Макгрегором? Ответ получим скоро, но совершенно точно можно сказать одно – Серроне, словно Феникс, восстаёт из пепла и способен удивить даже после самых тяжёлых поражений.