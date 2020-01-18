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UFC 246, Конор Макгрегор — Дональд Ковбой Серроне, прямая трансляция боя 19 января

Конор Макгрегор и Дональд Серроне
«Чемпионат»
Макгрегор возвращается, чтобы снова взлететь на вершину. Там его уже ждёт реванш с Хабибом
Но сперва Конору нужно пройти бойкого старичка Дональда Серроне. Макгрегор — Серроне, трансляция боя.
Бокс/ММА / UFC 0

Ровно через сутки мы узнаем, выбьет ли себе Конор Макгрегор долгожданный реванш с чемпионом UFC из России Хабибом Нурмагомедовым. Рано утром 19 января мск скандальный ирландец подерётся с 36-летней легендой спорта Дональдом Серроне в главном событии UFC 246, первого крупного ивента 2020 года. Ковбой — последнее препятствие Макгрегора на пути к рематчу с его главным врагом Нурмагомедовым.

Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE
UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

Поединок Конора и Дональда пройдёт на знаменитой T-Mobile арене в Лас-Вегасе, именно там Макгрегор и потерпел своё обидное поражение от Хабиба, потому вернуться на победную тропу именно в Вегасе для него, очевидно, является делом чести.

18 января

8:00 Давайте вспомним, как Макгрегор и Серроне договорились о бое.

Конор снова собирается биться со стариком. Его новому сопернику Серроне 36 лет
Дэна Уайт «подложил» Макгрегору самого лёгкого оппонента. Естественно, всё ради реванша ирландца с Хабибом, но постановка может провалиться.
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