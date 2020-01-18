Макгрегор возвращается, чтобы снова взлететь на вершину. Там его уже ждёт реванш с Хабибом

Ровно через сутки мы узнаем, выбьет ли себе Конор Макгрегор долгожданный реванш с чемпионом UFC из России Хабибом Нурмагомедовым. Рано утром 19 января мск скандальный ирландец подерётся с 36-летней легендой спорта Дональдом Серроне в главном событии UFC 246, первого крупного ивента 2020 года. Ковбой — последнее препятствие Макгрегора на пути к рематчу с его главным врагом Нурмагомедовым.

Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

Поединок Конора и Дональда пройдёт на знаменитой T-Mobile арене в Лас-Вегасе, именно там Макгрегор и потерпел своё обидное поражение от Хабиба, потому вернуться на победную тропу именно в Вегасе для него, очевидно, является делом чести.

18 января

8:00 Давайте вспомним, как Макгрегор и Серроне договорились о бое.