Убойная нога и ещё 18 тяжёлых попаданий в голову. Макгрегор сделал Ковбою очень больно

19 января 2020 года к победам вернулся самый популярный и именитый боец современных смешанных единоборств Конор Макгрегор. Мы полтора года не видели ирландскую суперзвезду в деле, оттого были опасения, что Ноториуса вполне может побить даже соперник уровня Дональда Серроне, который давно прошёл свой пик, но даже и на нём едва ли мог бы сравниться по таланту и набору навыков с Макгрегором. Однако Конор развеял все сомнения относительно своей актуальной формы, а заодно и доказал, что готов притворять в жизнь свой амбициозный план по возвращению на вершину, который он заложил на 2020 год.

И первая остановка на этом пути — в Лас-Вегасе на UFC 246 — пройдена с блеском. Макгрегор потрясающе провёл те 40 секунд, которые он успел пробыть в октагоне с Дональдом Серроне. Ирландец буквально сорвался с места навстречу американцу, стоило прозвучать стартовому гонгу. И если бы его левый прямой набегу пришёлся в цель, то мы бы с вами имели новый рекордно быстрый нокаут. Однако Макгрегор всё же немного повозился с Серроне — нанёс тому 19 акцентированных ударов в голову, попадал с рук, ног и даже плеч, а добил в итоге на земле.

Конор разбил старика Серроне за 40 секунд. Хабиба заставят драться с Макгрегором снова Ирландец не заметил Ковбоя и готов мстить Нурмагомедову. В конце года нас может ждать главный реванш в истории боёв.

Решающим моментом этого короткого поединка стал эпизод с точным левым хай-киком от Макгрегора. Ирландец ответил им на единственную внятную попытку Серроне пробить по Конору (Дональд тоже пытался исполнить хай-кик, но попал в блок соперника) и попал точно в цель. Ковбой явно ждал удар ногой в корпус, которым его тревожат оппоненты в начале каждого поединка, зная о старых проблемах с кишечником, но Печально Известный направил лодыжку точно в висок ветерану спорта. Серроне тут же пошатнулся и вдобавок к хай-кику пропустил и ещё несколько тяжёлых ударов с левой руки от Конора прежде, чем отправился на настил.

На земле у Дональда уже не было шансов. Макгрегор методично и крайне агрессивно провёл добивание. В какой-то момент даже показалось, что судья Херб Дин промедлил с остановкой. В итоге опытный рефери оттащил озверевшего ирландца на отметке 0:40 первого раунда. Теперь Конор наверняка будет заниматься организацией повторного поединка с Хабибом Нурмагомедовым, либо, как обещал сам, будет добиваться схватки за пояс BMF с Хорхе Масвидалем. В общем, при любом раскладе нас ждёт крайне интригующий сезон в боях, и это во многом благодаря сегодняшней красивой победе ирландского короля.