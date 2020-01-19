«Поедем даже в Дагестан». Фаны Конора оскорбляют Хабиба и жаждут мести

Реванш будет. Егоров из Вегаса – о возвращении Макгрегора и желании биться в Москве.

У арены, где Конор только что избил «Ковбоя» Серроне, трясли ирландскими флагами, пели о возвращении короля и кидались пивными бокалами. Но мирный, хоть и типично диковатый британский угар закончился, когда в толпе показалась папаха.

Триумфальное возвращение Макгрегора. Конор уничтожил Серроне за 40 секунд В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 246. Макгрегор в первом раунде отправил в нокаут Серроне

— F**k Khabib! F**k Khabib! – тут же завелась площадь, и рёв её был намного громче, агрессивнее и чётче, чем любой из-за зарядов про самого Макгрегора. Гордые и оттого сильнее уязвленные подданные короля Конора, ещё раз признали, что любая победа их святейшества – хоть над Серроне, хоть над Фергюсоном, хоть над Мейвезером — лишь движение к изранившему их Нурмагомедову.

Хабиб для фанов Конора на самом деле никакой не подонок. Да, увидев, что ты из России, они обязательно оскорбят тебя вместе с ним. Назовут вагиной курицы, сукиным сыном, проведут ладонью по горлу, пообещают уничтожить, но уже через минуту тормознутся и скажут: «Бро, если честно, «дагестаниан» – лучший боец современности и нормальный чувак… но, знаешь, для нас он всё равно крыса».

Болельщиков Макгрегора можно понять: ведь как ещё называть персонажа, разрушившего их веру в кумира до состояния сомнений в победе над старым ковбоем?

Но 40 секунд кровавой охоты за головой Серроне показали, что король как минимум не мёртв. Конор был прежним: сосредоточенным, свежим и злым, а также способным на милые поступки. Сейчас вот особенно много внимания уделяется фотографии, где Макгрегор обнимает бабушку Серроне – будто это особенный сеанс доброты.

Но, во-первых, не бить же он должен был вышедшую в октагон престарелую женщину.

А, во-вторых, ни сама бабуля, ни жена Серроне, ни уж тем более его маленький сын не выглядели жертвами. Не удивлюсь даже, если Конор и ковбойская семья друг друга поздравили – ведь в UFC для них устроили удивительно выгодный бой.

Я весь бой сидел рядом с родственниками Серроне, и, судя по спокойной реакции на тяжёлый нокаут, они осознавали, что мужик таким вычурным образом просто зарабатывает пару миллионов и меняет месиво на своем лице на их безбедную жизнь.

Конор же после блестящей и резвой победы имеет право оправдывать провал с Хабибом не слабостью, а тяжёлым психологическим состоянием.

— Когда ты добился всего, то с трудом находишь мотивацию, — заявил он ещё раз, жирно продлив линию предыдущих рассказов о пьянстве перед боем с Нурмагомедовым. — Зато сейчас я вновь в порядке и сильнее, чем обычно.

И эта риторика — хороший способ не только вернуть веру фанатов и уколоть Хабиба, но и убедить UFC, что они могут промедлить и профукать сотни миллионов.

Впрочем, Дэна Уайт и сам все знает. Его слова: «Новый бой Магрегора с Нурмагомедовым будет лучшим событием в истории UFC» — не оставляют сомнений. Реванш будет! Но где?!

Хабиб – за Москву. Его естеству претит этот развратный Вегас.

Конор – тоже. И нам вряд ли стоит так уж млеть от комплиментов столице и её людям. Ведь есть подозрение, что реальна цель Магрегора – доказать, что даже в России, на чужой территории, трибуны будут болеть именно за него.

— Думаю, что я даже больше русский, чем Хабиб! – вновь повторяет Макгрегор, а затем и вовсе перечит главе UFC, сказавшему, что бой в Москве невозможен на 100 процентов. – Я очень хочу подарить это шоу России.

После этих слов Конора от сотки Уайта можно легко отнять нолик. Тем более, деньги на большое, особенно бюджетные – для нас не проблема.

Впрочем, воодушевлённые фанаты Макгрегора готовы ехать куда угодно – хоть в Москву, хоть в Вегас ради 40 секунд, хоть в Дагестан.

— Легко, – бодрятся они. – И нас там будет точно больше, чем русских.

Против разве что сам Конор.

— На самом деле, не лучшее место для самого боя.– говорит он перед выездом с арены в Вегасе – Но я уважаю этот регион, у меня есть несколько друзей оттуда, а вот проблемы – только с одним человеком.

И эти проблемы будут решены уже скоро. Правда, и вера в исключительность короля в тот день может рассеяться уже навсегда, как брызги из пивных стаканов его подданных в Вегасе. Но вот любовь к рыцарству Конора точно не исчезнет никогда.

Впрочем, воодушевлённые фанаты Макгрегора готовы ехать куда угодно.

— Даже в Дагестан. – бодро говорят ирландцы. – И нас там будет точно больше, чем русских.

— Дагестан? – переспрашивает Конор перед выездом со стадиона Вегаса. – На самом деле, не лучшее место для самого боя. А так – не беда, потому что у меня несколько друзей дагестанцев, а проблемы – только с одним человеком.

И эти проблемы будут решены уже скоро. Правда, вера в короля в тот день может рассеяться уже навсегда, как брызги из пивных стаканов его храбрящихся подданных в Вегасе.