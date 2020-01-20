«Серроне совсем не сопротивлялся». Западные СМИ – о красивом возвращении Конора

В Лас-Вегасе подошёл к концу UFC 246, первый турнир промоушена в новом 2020 году. И пролетел вечер боёв так же стремительно, как и главное событие, в котором Конор Макгрегор одержал первую победу с 2016-го.
Своё дело бывший чемпион UFC в двух весовых категориях знает безупречно. Не желая затягивать поединок в поздние раунды и уповая на мощные удары в самом дебюте, Печально Известный сразу попёр на Дональда Серроне.
Сложно поверить, но обладающий столь колоссальным опытом ветеран ММА неожиданно поплыл. Тычки плечом разбили американцу нос, а точный хай-кик (которым, по логике, именно Дональд должен был озадачить Макгрегора) отправил Ковбоя на канвас. 40 секунд – столько времени потребовалось Ноториусу, чтобы известить спортивный мир о своём триумфальном возвращении.
Западные СМИ, несмотря на провальную оппозицию со стороны Серроне, не поскупились на комплименты в адрес победителя, отметив не только мощь Макгрегора в октагоне, но и работу над ошибками, которую он проделал после поражения от Хабиба Нурмагомедова.
«Конор может подраться с Мейвезером или Пакьяо»
«Он пообещал вернуться, и он это сделал. Причём сделал впечатляющим образом, победно начав год больших сражений в восьмиугольнике.
Но помимо боёв в ММА Макгрегору могут быть интересны и другие варианты: возможный боксёрский реванш с Флойдом Мейвезером или противостояние с Мэнни Пакьяо, который, как сообщалось ранее, также заинтересован в денежном поединке с Ноториусом», — предполагает ВВС.
«Теперь Макгрегор должен встретиться с Масвидалем, а Серроне – с Диазом».
«Это был блестящий финиш! Кто должен быть следующим? Хорхе Масвидаль. Хочется увидеть, как Макгрегор соревнуется в своём лучшем, полусреднем весе. Поединок же с легковесом Джастином Гэтжи будет недостаточно громок. Конор и Хорхе – вот две самые большие звезды на данный момент. Этот бой значит больше, чем любой чемпионский поединок.
А кто мог бы быть следующим для Ковбоя? Нейт Диаз, реванш. Три поражения подряд явно не красят Дональда, но это ещё не конец света», — строит прогнозы ESPN.
«Серроне совсем не сопротивлялся при добивании».
«Начинается первый раунд главного события UFC 246, и Конор Макгрегор сразу выбрасывает удар. Нос Серроне в крови! Конор же наращивает преимущество и вдогонку выбрасывает мощный хайкик. Добивание на земле, в ходе которого Серроне совсем не сопротивлялся… На этом всё кончено!» — лаконично описывает бой BJ Penn.
«Это был настоящий перформанс Ноториуса!»
«Стоит признать, что судья дал Серроне возможность вернуться в бой. Но беспощадных атак Макгрегора стало слишком много. В итоге Хёрб Дин оттащил Конора от поверженного Ковбоя — конец наступил менее чем через минуту.
Это был настоящий перформанс Ноториуса! Он вернулся в клетку после проигрыша Нурмагомедову в октябре 2018 года. Теперь, когда он вернулся, Макгрегор следит за всеми топами как в лёгком, так и в полусреднем дивизионах, включая чемпиона Камару Усман и Хорхе Масвидаля, которые на прошедшем турнире прямо у октагона», — пишут в MMA Fighting.
«Все проблемы с законом забылись, когда Конор вошёл в октагон»
«Сейчас Конор проявляет интерес к реваншу с Хабибом, который должен защитить пояс в апреле против Тони Фергюсона. Но Макгрегор, если останется в полусреднем весе, также мог бы участвовать в крупномасштабной битве с недавним победителем «BMF» Хорхе Масвидалем.
Да, у Печально Известного были большие проблемы с законом за время простоя. Но все эти истории были забыты, когда Макгрегор вошёл в клетку. И ему не потребовалось много времени, чтобы снова стать известным благодаря спортивными победам», — нахваливает победителя MMA Junkie.
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