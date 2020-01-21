Дядя Лёша «сломал» двухметрового американца Грина. Рычаг локтя спас обессиленного Олейника

19 января в Лас-Вегасе случился праздник для большей части ирландцев, ведь их король (для многих он им остаётся, несмотря ни на что!) Конор Макгрегор победил впервые с 2016 года. Успех Печально Известного вышел настолько ярким, что толпа тут же загудела о возвращении лучшей версии Макгрегора. Ирландец и правда выступил ярко: далеко не каждому под силу с таким преимуществом разносить за 40 секунд соперников уровня Дональда Серроне. Однако не один Ноториус блистал в тот вечер.

Триумфальное возвращение Макгрегора. Конор уничтожил Серроне за 40 секунд В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 246. Макгрегор в первом раунде отправил в нокаут Серроне

В частности, российским фанатам должно быть крайне приятно, что на первом турнире UFC нового сезона успеха добились и двое соотечественников. Со второй попытки удалось победить в UFC экс-чемпиону ACB Аскару Аскарову. Дагестанский боец с особенностями (Аскар от рождения слабослышащий) единогласным решением судей одолел ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата Тима Эллиота.

Ещё в 2019 году Аскаров свёл вничью поединок с опасным Брендоном Морено, что вкупе со свежей победой Аскара над представителем топ-10 в недалеком будущем может привести россиянина к титульнику.

Кроме того, сумел прервать серию из двух поражений один из самых мощных российских ветеранов MMA Алексей Олейник. Удаву дали в соперники огромного бойца (его рост — 201 см) из США Мориса Грина, стартовавшего в UFC серией из трёх побед в 2018 году. В последнее время дела этого верзилы идут не лучшим образом — Грин уступил в двух последних боях, однако и Олейник, повторимся, к UFC 246 подходил с такой же неприятной серией. Оттого для обоих тяжеловесов их встреча в Лас-Вегасе имела решающее значение.

«Если Тони выиграет, Хабиба сольют». Тактаров не уверен, что Макгрегор получит свой реванш Легенда ММА — о возвращении Конора, будущем России и «грязном» поколении молодёжи, которое реально воспитать только лещами от Хабиба.

Олейник не стал изобретать велосипед, как это было, например, в прошлом апреле на питерском турнире, когда Удав решил рискнуть и полетел с ударами на звезду К-1 Алистера Оверима. Российскому бойцу ближе всего партер и удушающие/болевые приёмы, на них он и сделал ставку.

В первом раунде наметилась вполне логичная картина: россиянин пытался сократить дистанцию, чтобы схватить соперника и бросить его на землю, а американец отбивался (нередко удачно) своими длинными конечностями, не подпуская опасного борца.

И всё же в первом раунде Олейник сумел добиться своего — провёл тейкдаун и даже накинул на шею Грина удушающий через плечо. Удав всеми силами вложился в тот приём и почти довёл его до конца, но Морис выдержал и сумел дотянуть до перерыва.

В этот момент за Олейника стало тревожно — выносливость никогда не была его сильной стороной, а после столь энергозатратной попытки «задушить» Грина Алексей, по идее, во втором раунде должен был столкнуться с серьёзными проблемами.Так оно и получилось: российский тяжеловес выглядел выжатым, еле передвигался по октагону и толком не мог держать блок у головы, из-за чего пропустил несколько неприятных ударов. Но Дядя Лёша не был бы собой, если бы отдал бой просто так.

Олейнику удалось снова свалить Грина на канвас и удержать там до скорой остановки поединка. Россиянин забрался в боковой контроль из позиции сверху, откуда сумел выйти на рычаг локтя, но провёл он этот классический болевой не совсем стандартно, что заметил в послематчевом интервью внимательный Джо Роган. Удав, только схватив руку Грина, залез под него, добавив таким образом на локоть соперника дополнительное давление за счёт собственного веса. Американец попытался вывернуться и сопротивлялся ещё какое-то время. В одно мгновение бойцы представляли собой один гигантский узел из переплетённых конечностей, что со стороны выглядело диковато.

Но Олейник в подобных ситуациях чувствует себя в высшей степени комфортно. И пусть сил на тот момент уже не было (пересмотрите бой и обратите внимание, как тяжело дышит Алексей во время того болевого), Удав сумел дожать соперника. Грин постучал и стал шестым человеком в UFC, пострадавшим от приёмов Олейника. Многоопытный россиянин в тот вечер не только одержал удивительно яркую победу, но и установил любопытный рекорд — стал первым бойцом в истории, побившимся в четырёх десятилетиях. Мало того — в каждом из них ему удавалось побеждать! Можно только поздравить заслуженного ветерана с таким серьёзным успехом и пожелать выступать ещё столько, сколько он сам пожелает.