Боец отправил соперника спать, бросив головой вниз. Бедняга чуть не пробил дырку в полу

После чего отправился прямиком в госпиталь. Иногда классику из ММА 90-х можно встретить на современных любительских турнирах.

Накануне в Сети появилось видео с турнира SSP Fight Night 46, прошедшего в Калифорнии 11 января, на котором было запечатлено очередное доказательство того, что красивые нокауты или броски (как в данном случае) бывают не только на ивентах престижных MMA-лиг.

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Турнир малоизвестной американской организации украсил момент, в котором местные Эмон Бейкер и Ричард Трейу, выступившие тем вечером по правилам любительских смешанных единоборств (о чём свидетельствуют щитки на их голенях), за считанные секунды подарили пришедшим в зал зрителям действительно стоящее зрелище. Вернее, постарался в первую очередь Бейкер — Трейу больше пострадал по итогу от всего этого.

За две минуты до конца первого раунда бойцы решили устроить дикий размен у сетки. В нём гораздо увереннее себя чувствовал Эмон, которому в этой рубке удалось минимум дважды попасть очень плотными ударами. Но развивать успех до нокаута показалось Бейкеру слишком простой задачей, и он решил перевести потрясённого соперника на настил. Однако, видимо, ему было суждено в тот вечер одержать победу именно нокаутом.

Тот же эпизод с другого ракурса.

Бейкер схватил Трейу за талию сзади, тот немного поупирался, отодвинул клинч к центру клетки, но избежать броска всё же не смог. Оказалось, тот бросок стал решающим эпизодом схватки. Бейкер поднял Трейу над канвасом и бросил того что было сил на пол головой вниз. Трейу успел сгруппироваться и рухнул всё же на шею, однако помогло это не сильно — Ричард сразу же потерял сознание и уже не почувствовал на себе несколько добивающих ударов. Судья тут же оттащил Бейкера, зафиксировав яркую победу Эмона в первом раунде.

Для Бейкера яркая победа суплексом 11 января стала второй в карьере. Для его соперника Ричарда Трейу поединок на SSP Fight Night 46 был дебютным, и парень наверняка задумается после такого, стоит ли вообще возвращаться к занятиям смешанными единоборствами или, возможно, настало время посвятить себя какому-то более безобидному хобби.