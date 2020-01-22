Александр Емельяненко снова угодил за решётку. На 3 апреля у него назначен бой

21 января — самое время, чтобы начать приводить себя в порядок после тяжёлых новогодних праздников. С этой целью, вероятно, скандальный боец Александр Емельяненко и отправился к морю, в Анапу. А заодно он запланировал провести в курортном городе подготовку к предстоящему бою с Магомедом Исмаиловым, назначенному на 3 апреля во главе турнира ACA 107. Схватка с дагестанским средневесом должна стать первым реально непростым испытанием Емельяненко-младшего с августа 2018 года. Возможно, осознав это, Александр перенервничал настолько, что влип в очередную историю.

Александр Емельяненко собирается бить «Лысую голову». Нас ждёт очередной чудной поединок Который, впрочем, может закончиться для Александра плачевно.

Последнее время география «задорных» выходок тяжеловеса больше сосредоточена в южной части нашей страны. Так, в прошлом марте Емельяненко-младший начудил в Кисловодске, когда решил покататься по кавказскому городу на своём «Мерседесе» в пьяном состоянии, а после — в резкой форме обсудить этот момент с местными сотрудниками ГИБДД.

Вот эта история:

Александр Емельяненко задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Видео У бойца снова проблемы с законом.

Свежая история с участием Александра уже не связана с правилами дорожного движения. На этот раз боец нарушил закон, что называется, своим ходом. Портал «Кубанские новости» сообщает, что спортсмена задержали за нарушение общественного порядка. Емельяненко обвиняют в дебоше на территории базы отдыха под названием «Спорт» (ну конечно!), расположенной в анапском селе Супсех.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции усмирили изрядно подвыпившего атлета (об этом также сообщают «Кубанские новости») и арестовали его за «мелкое хулиганство» на семь суток. Получается, минимум ближайшую неделю Емельяненко-младшему придётся жить по строгому распорядку, и это точно не самые плохие новости для персональных фанатов обладателя пояса «Рен ТВ».

«Емельяненко теперь мужик с яйцами». Неужели бойца изменил кавказский скандал? Теперь Александр хватает себя за разные места и грозится раздеться догола, но обманывает. И не забывает всё это фиксировать на видео.

Ну а если рассуждать серьёзно, то ситуация, похоже, идёт к тому, что возвращение Емельяненко в большие бои — идея, которая ему самому по мере приближения 3 апреля, кажется, нравится всё меньше. В статье от 13 января мы пытались понять, насколько тяжёлым на самом деле может получиться его ближайший поединок со средневесом Магомедом Исмаиловым.

В тот момент особенно не хотелось думать о том, что Емельяненко снова может упасть с велосипеда (по этой причине боец снялся с поединка в компании RCC в прошлом году) или что-то в этом роде. Однако многое указывает на то, что Исмаилов, находящий сейчас в Таиланде, возможно, зря пашет в зале, ведь велика вероятность, что его соперник уже мысленно переиграл планы на начало апреля, просто ещё никому об этом не рассказал.

Магомед уже отреагировал на вести о задержании его соперника. Пока, судя по сказанному, Исмаилов верит, что бою быть.

«Я слышал новости по поводу задержания Емельяненко. Хочу как раз видео записать по этому поводу, где объясню ему, что стоит лучше готовиться к бою. Для него эта битва не будет лёгкой прогулкой.



Ночка для него предстоит тяжёлая. Ему не стоит так относиться к нашей схватке. Возможно, он меня недооценивает, думает: чего там, маленький, лысый… Но ему бы следовало подойти с максимальной серьёзностью к бою. Это мой совет для него», — приводит слова бойца Sport24.