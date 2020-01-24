Экс-чемпион мира дос Сантос против «Хабиба» тяжёлого веса Блейдса. LIVE

26 января в Роли (штат Северная Калифорния, США) состоится второй турнир UFC в 2020 году. Ивент UFC FIGHT NIGHT 166 возглавит поединок бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Джуниора дос Сантоса с третьим номером рейтинга Кёртисом Блейдсом. Ветеран из Бразилии расположился на четвёртом месте в табеле, потому на бумаге предстоящий бой должен получиться максимально конкурентным и почти наверняка продвинет победившего вплотную к титульнику.
В ко-мейн ивенте сойдутся два опытных легковеса, относительно недавно поднявшихся в полусредний дивизион. Бывший чемпион Рафаел дос Аньос из Бразилии подерётся с американцем Майклом Кьезой. Для обоих эта встреча станет определяющей в плане титульных перспектив.
24 января
23:30 Участники UFC FIGHT NIGHT 166 прошли взвешивание и готовы выходить в клетку.
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