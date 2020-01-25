Дос Сантоса ждёт «Хабиб тяжёлого веса». Блейдс вскрывает людей, как консервные банки

Очередному ветерану UFC может крепко достаться в это воскресенье, но Цыган выйдет в октагон ради титульника, а не жирного чека.

Главный ММА-промоушен мира стартовал в 2020 году без раскачки. UFC 246 собрал два миллиона проданных платных трансляций, а Конор Макгрегор, нокаутировав за 40 секунд Ковбоя Серроне, переполошил своим возвращением лёгкий и полусредний дивизионы. А ещё спортивная общественность вот уже сколько дней старается объяснить провальную оппозицию ирландцу договорным характером боя.

Экс-чемпион мира дос Сантос против «Хабиба» тяжёлого веса Блейдса. LIVE И если это так, то у Цыгана будет долгая ночь. Прямая трансляция UFC FIGHT NIGHT 166.

Впрочем, пришло время отвлечься от перипетий вокруг Печально Известного. Ведь спустя неделю после жаркого вечера в Лас-Вегасе не остывших от бури эмоций болельщиков ждёт пускай не такой звездный, но всё же любопытный турнир в Северной Каролине.

Конор разбил старика Серроне за 40 секунд. Хабиба заставят драться с Макгрегором снова Ирландец не заметил Ковбоя и готов мстить Нурмагомедову. В конце года нас может ждать главный реванш в истории боёв.

На UFC Fight Night 166 в октагон выйдут топовые тяжеловесы Кёртис Блейдс и Джуниор Дос Сантос. Первый – №3 рейтинга «тяжей», оцениваемый многими как преемник Даниэля Кормье; второй – №4, прославленный экс-чемпион и ветеран спорта, пока не готовый уходить на покой. Чем не яркий сюжет для мэйн ивента?

UFC Fight Night 166

Когда: 25 января (26-е по Москве)

Где: стадион «PNC Arena», Роли, США

Один из главных претендентов на титул, обладатель наибольшего количества тейкдаунов в истории тяжёлого дивизиона (45) – всё это о Кёртисе Блейдсе, который не стесняется сравнивать себя с одним из лучших грэпплеров промоушена:

«Мечтаю стать Хабибом тяжёлого веса! Хочется не просто ломать, а пытать своих соперников, как это делает он. Хочу, чтобы мои переводы наводили ужас на оппонентов… Чтобы после каждого тейкдауна они опускали руки, как это делал Макгрегор в противостоянии с Нурмагомедовым».

Рассуждать в таком ключе спортсмен имеет полное право. Представитель США идёт на серии из двух побед, имея у себя в активе триумфы над нашими Шамилем Абдурахимовым и Алексеем Олейником, а также над Марком Хантом и Алистаром Оверимом.

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К слову, встреча с голландцем как нельзя лучше описывает стиль атлета: Кёртис чертовски любит работу в партере, где, подобно Орлу, перемалывает соперников. Конечно, коса временами находит на камень (как это было в бою с нокаутёром Фрэнсисом Нганну), но в случае с Оверимом Блейдс четырьмя ударами локтем превратил лицо Разрушителя в фарш и добыл самую значимую победу в карьере.

Кровавые бани, устраиваемые борцом в восьмиугольнике, достойно ценятся среди экспертов и коллег по бойцовскому цеху. Так, комментатор Джо Роган сравнил ужасающее завершение боя против Оверима со «вскрытием консервной банки», а пример для подражания Блейдса и вовсе дал обнадеживающий американца прогноз.

«Думаю, Кёртис станет чемпионом UFC, — признался Хабиб в одном из недавних интервью. — Он молод, силён и голоден до побед. У Блейдса высококлассная борьба и запредельная мотивация: он новая кровь тяжелого дивизиона UFC, и лишь один парень может побить его. Это Кормье».

Препятствием для Блейдса на пути к вершине может стать нестареющий рекордсмен по нокдаунам в «тяжах» UFC (14) Джуниор дос Сантос.

Бывший чемпион организации, как и его оппонент, пострадал от кулаков Нганну, который подпортил ему серию из трёх побед кряду. Но бразилец не сдаётся. Сорвался поединок в Москве с Александром Волковым? До Стипе Миочича и чемпионского поединка мчать как до канадской границы? Всё это только подбадривает 35-летнего Цыгана: он не меньше Кёртиса нацелен на золото, с 2011 по 2012 год сиявшее именно на талии дос Сантоса.

«Титульный бой зависит от многих факторов. Допустим, Нганну проиграет Жаирзиньо Розенструйку, и я смогу выйти на титульный бой или снова встретиться с Фрэнсисом. Этот реванш крайне ценен для меня … Однако сейчас всё внимание сосредоточено на Блейдсе. Он жёсткий боец, но стиль у него очень скучный. Я ненавижу бойцов с таким стилем. Не пропустите, будет интересно!» – рассуждал о своих перспективах обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

Предварительный кард:

Бивон Льюис — Девин Таунсенд

Арнольд Аллен — Ник Ленц

Жустин Киш — Люси Пудилова

Монтел Джексон — Филипе Коларес

Сара МакМэнн — Лина Лансберг

Бретт Джонс — Тони Гравели

Герберт Бернс — Нейт Ландвер

Ко-мэйн ивент вечера боёв в Роли тоже выглядит интригующе. Полусредний вес, в 2019-м вставший в ряд самых захватывающих дивизионов UFC, подарит нам схватку чередующих победы с поражениями Рафаэля дос Аньоса и Майкла Кьезы. Спортсмены далеки от «титульника» — сейчас балом правят другие персоны. Однако, так или иначе, дуэль экс-чемпиона и не проигрывающего в полусреднем весе любителя сабмишенов (10 из 16 побед Кьезы добыты болевыми/удушающими приёмами) – это явно не то событие, которое можно оставить без внимания.

Помимо этого, в рамках основного карда Джордан Эспиноса сразится с Алексом Пересом, Ханна Сайферс выявит сильнейшего в противостоянии с Анджелой Хилл, а непобеждённый Джамаал Хилл постарается не дать Дарко Стошичу убрать 0 из графы «поражения» в своём рекорде.