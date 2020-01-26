Опасная бритва. Блейдс даже не стал бороться — он оказался сильнее Цыгана и в «ударке»

Утром 26 января в городе Роли (Северная Каролина, США) состоялся второй в этом году турнир UFC. Он сильно уступал по медийности первому, поскольку в спорте по пальцам можно пересчитать звёзд уровня Конора Макгрегора, возглавившего открывающее шоу года неделю назад в Лас-Вегасе. Тем не менее и в Роли было на что посмотреть. Бывший чемпион и настоящий классик Джуниор дос Сантос бился с молодым и опасным Кёртисом Блейдсом.

Блейдс вырубил дос Сантоса! Кёртис не оставил шансов ветерану UFC Блейдс в блестящем стиле разобрался с дос Сантосом, Кьеза победил дос Аньоса.

Бразилец и американец расположились по соседству в рейтинге тяжёлого веса: до их очной встречи Кёртис был третьим номером, а Джуниор – четвёртым. Таким образом, в главном событии UFC FIGHT NIGHT 166 должен был определиться если не первый претендент на титульник, то уж как минимум боец, достойный подраться за претендентский статус в следующем поединке.

Ситуация в самом престижном дивизионе UFC сегодня выглядит несколько запутанной. Все ждут третьего боя между чемпионом Миочичем и экс-чемпионом Кормье, хотя его даже не объявили и нет стопроцентной уверенности, что вообще объявят: Стипе травмирован, а Дэниэл божился, что уйдёт на пенсию ровно в 40 лет, хотя в марте ему стукнет уже 41. Также в дивизионе есть очевидный претендент №1 Фрэнсис Нганну, которому пока сложно требовать поединка за пояс, ведь однажды он в таком уже проиграл – два года назад Миочич усмирил на тот момент явно переоценённого претендента в 5-раундовой схватке.

Чуть ниже в рейтинге расположилась четвёрка теневых претендентов. В этой группе помимо хедлайнеров UFC FIGHT NIGHT 166 дос Сантоса и Блейдса особенно выделяются наш Александр Волков и новичок высшей лиги Жаирзиньо Розенструйк, которому 28 марта предстоит помериться силой удара с Нганну. В общем, ещё недавно кризисный тяжёлый вес сегодня прямо кишит молодыми и опасными мастерами весом +100 кг.

Дос Сантоса ждёт «Хабиб тяжёлого веса». Блейдс вскрывает людей, как консервные банки Очередному ветерану UFC может крепко достаться в это воскресенье, но Цыган выйдет в октагон ради титульника, а не жирного чека.

В их компании фигура, как считается, пробитого и прошедшего свой пик Джуниора дос Сантоса выглядит бледновато. Однако карьеру Цыгана хоронят уже не один год, а бразилец всё в топе. Да, когда дело доходит до поединков с первыми лицами хэвивейта, дос Сантос чаще всего падает в нокаут, но если говорить о тех, кто лишь на подходе к чемпионскому уровню, то с такими опытный Джуниор, как правило, справляется. Блейдс в преддверии встречи с дос Сантосом как раз застыл где-то между понятиями «подающий большие надежды» и «готовый претендент на титульник», оттого его схватка с Цыганом отличалась настоящей интригой.

Плюс их бой представлял собой в некотором смысле классику MMA – когда в клетке встречаются мастера из очень разных боевых культур. Сегодня почти все представители элиты смешанных единоборств – универсалы, потому что иначе, кажется, в этом спорте успеха не добиться. Однако борец Блейдс и ударник дос Сантос держат высокую планку, полагаясь на свои самые любимые отдельные навыки, и было очень интересно понять, чьё же направление сильнее на сегодняшний день. Последние годы базовые борцы, обучившиеся ударке порой на примитивном уровне, полностью поработили MMA, но дос Сантос в лучшие годы умел противостоять таким ребятам, потому и не хотелось записывать ему поражение заранее.

Однако сам Цыган, похоже, смирился с ролью второго номера в этом поединке уже заранее. Было изначально понятно, что дос Сантосу предстоит защищаться, но мало кто мог подумать, что даже в стойке. Первостепенной задачей Джуниора было не дать повалить себя на землю, где у него совсем не было шансов. Видимо, бразилец был настолько одержим идеей — не попасть под огромного мастеровитого борца, что напрочь забыл о своих быстрых и мощных руках. Цыган весь первый раунд не позволял сопернику найти возможность для перевода в партер, он танцевал и уворачивался, как только мог, и действительно преуспел в обороне. Вот только в плане создания опасных ситуаций для соперника ему не удалось сделать ничего: Блейдс, понимая, что оппонент боится его борьбы как огня, спокойно выцеливал свой решающий удар.

И во втором раунде нашёл его. Правый через переднюю руку в начале второй пятиминутки точно в челюсть — и дос Сантос тут же потерял почву под ногами. Пара попаданий вдогонку и добивание в стойке у сетки: «Хабиб тяжёлого веса» доказал, что у него в арсенале имеется больше, чем одно оружие для достижения победы. Успех в схватке с некогда лучшим боксёром дивизиона, добытый в стойке, показывает, что Бритва готов брать своё во схватке с вообще любым соперником, которого UFC может поставить перед ним, и свести тем самым прогноз Хабиба Нурмагомедова, согласно которому он неминуемый чемпион тяжёлого веса, уже до конца этого года. Эта победа стала уже третьей подряд для Блейдса. А всего в UFC он отпраздновал восемь побед в 11 поединках.