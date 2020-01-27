Воткнулся лицом в колено. Ландвер увлёкся атакой и напоролся на сокрушительный удар. Видео

Это был дебют обладателя пояса M-1 в UFC. Бой на родине обернулся для Нейта первым поражением нокаутом в карьере.

Прошедший накануне в Роли (Северная Каролина, США) турнир UFC FIGHT NIGHT 166, несмотря на отсутствие большого количества звёзд в карде, оставил приятное впечатление и получился ярким. В нём были и конкурентные бои, и люди с непростой историей жизни, и, конечно, яркие нокауты. Так вышло, что первый и последний поединки шоу UFC в Роли завершились как раз точными ударами. Про досрочную победу хедлайнера турнира Кёртиса Блейдса над звездой боёв Джуниором дос Сантосом мы уже писали.

Блейдс вырубил дос Сантоса! Кёртис не оставил шансов ветерану UFC Блейдс в блестящем стиле разобрался с дос Сантосом, Кьеза победил дос Аньоса.

Опасная бритва. Блейдс даже не стал бороться — он оказался сильнее Цыгана и в «ударке» Кёртис доказал, что может конкурировать на чемпионском уровне, не только когда получается свалить человека на землю.

Теперь можно остановиться на первом поединке вечера, который также завершился красиво. В нём бывший чемпион старейшей в России MMA-организации Нейт Ландвер пытался красиво дебютировать в UFC, а в итоге… В общем, главный старт в карьере американца вышел совсем не таким, как он сам планировал. Хотя начинался его бой с Гербертом Бёрнсом совсем не плохо.

В первые мгновения схватки преимущество было за бразильцем: Бёрнс попытался провести удушающий при первом же сближении с Ландвером, однако Нейт выпутался и тут же принялся закидывать зажатого у сетки соперника ударами. Серия американца заходила очень неплохо, точно залетели правый боковой и апперкот в голову. Многие на месте Бёрнса растерялись бы под таким натиском, но Герберт великолепно разобрался в ситуации. Бразилец неожиданно для оппонента нашёл возможность для тайского клинча и из него исполнил молниеносный удар коленом точно в голову Ландверу. Получилось так, что Нейт именно в этот момент пёр на соперника как танк и по факту наскочил лицом на летящее навстречу колено. Удар мгновенно срубил американца, не понадобилось даже его добивать.

Таким образом, 31-летний Ландвер проиграл впервые с 2015 года и также впервые был отправлен в нокаут. Поражение от Бёрнса стало всего третьим для Нейта за всю карьеру, и каждый раз американец терпел неудачу по-разному: один раз — решением (проиграл Ди'Жуану Оуэнсу), один — приёмом (был задушен Марком Черико) и вот теперь — улетел в тяжёлый нокаут от Герберта Бёрнса.