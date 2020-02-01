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Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: реванш, дата боя, Лас-Вегас, время трансляции, LIVE боя

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
«Чемпионат»
Бронзовый Бомбардировщик и Цыганский Король снова побьются. Уайлдер — Фьюри: реванш. LIVE
Звёзды супертяжёлого веса Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри больше года договаривались о реванше. До их второго боя меньше месяца.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

23 февраля в Лас-Вегасе на легендарной MGM Grand арене состоится реванш чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера с другой звездой хэвивейта и линейным чемпионом Тайсоном Фьюри. Боксёры встретятся в ринге уже второй раз. Их первый поединок состоялся 1 декабря 2018 года и закончился ничьей, из-за которой потом было много споров. Уайлдер дважды ронял Фьюри в нокдаун, и второй случай выглядел особенно страшно (случилось это в 12-м раунде), однако в целом по бою предпочтительнее смотрелся Тайсон. Именно Цыганский Король забрал наибольшее количество раундов.

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Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

А ещё первый поединок Фьюри и Уайлдера многими авторитетными экспертами из мира бокса был признан лучшим в 2018 году. Потому и в реванше фанаты ждут увидеть нечто особенное.

1 февраля

22:22 Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился воспоминаниями о нокдауне в первом поединке с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри. Второй их бой состоится 22 февраля.

«Тот нокдаун был потрясающим зрелищем. Я удивился, потому что в большинстве своём соперники падали от моих ударов. Я стоял над Фьюри и видел, что он закатил глаза, а на его шее пульсировали вены. Организм Тайсона реагировал на удар. Канвас с его телом был похож на место преступления. Я удивился, что он поднялся.

Я уже поднял руки вверх. Мог только представить, как болельщики отреагировали на слова о том, что Фьюри упал. Когда слышишь, как Уайлдер уронил кого-то, сразу думаешь, что бой окончен», — приводит слова Уайлдера talkSPORT.

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