15-й чемпионский бой гениального Джонса и другие большие поединки февраля

22 февраля друг Хабиба Зубайра Тухугов попробует выиграть в UFC впервые с 2015 года.

Джон Джонс — Доминик Рейес / Валентина Шевченко — Кэтлин Чукагян



Дата: 8 февраля (9-е по Москве) Турнир: UFC 247Дата: 8 февраля (9-е по Москве)

Великого чемпиона Джонса не били 12 лет. Его хейтеры ждут чуда от Рейеса. UFC 247: LIVE На этот раз скандальному Джону Джонсу подобрали реально опасного и большого соперника. Доминик Рейес попробует свергнуть короля 9 февраля.

«Джонс постарел: два боя победы решениями». «Джон давно не тот озорной парень, ломавший оппонентов в октагоне…». Упрёки, летящие в адрес первого номера вне зависимости от весовых категорий, разбиваются о стену новых триумфов скандального американца.

Однако очередной претендент реально опасен, что даёт Костлявому мотивацию в преддверии следующего выхода в восьмиугольник. Доминик Рейес силён, крупен, агрессивен — не такой ли коктейль, приправленный «нулём» в графе «поражения», нужен для свержения короля полутяжей?

Вторым по значимости противостоянием турнира в Хьюстоне станет встреча Валентины Шевченко против Кэтлин Чукагян. Пока болельщики ждут третьей битвы чемпионки наилегчайшего веса против величайшей Аманды Нуньес, представительница Киргизии и Перу продолжает вычищать свой дивизион.



К слову, недооценивать Чукагян крайне не рекомендуется: выносливость и коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу помогли «Блондинке-бойцу» наколотить в UFC достойный рекорд 6-2.

Макгрегор обошёл Фергюсона и стал ближе к Хабибу. Как изменились рейтинги UFC за январь У России появился новый претендент на чемпионский пояс. Победив в UFC один раз, Аскаров сразу стал шестым на планете.

Евгений Гончаров — Мухумат Вахаев

Турнир: ACA 104

Дата: 21 февраля

Супербой чемпиона ACA против чемпиона ACB возглавит очередной номерной турнир отечественной организации в Краснодаре. Ярко выраженный ударник Евгений Гончаров постарается выстоять под напором высококлассного борца Мухумата Вахаева – с недавних пор классическая дуэль главных стихий смешанных единоборств мало кого оставляет равнодушным.

Что интересно, бойцы должны были встретиться ещё в марте 2019 года, однако тогда Мухумат из-за проблем со здоровьем снялся с поединка.

Эд Рут — Ярослав Амосов



Дата: 22 февраля (23-е по Москве) Турнир: Bellator 239Дата: 22 февраля (23-е по Москве)

Непобеждённый украинец продолжает наводить шороху во втором по значимости ММА-промоушене мира. Ярослав уже одержал три победы под эгидой Bellator и останавливаться не намерен: на горизонте замаячил титульный шанс, а, значит, в поединке против американского ветерана Эда Рута Амосову придётся зрелищно добиваться 23 победы.

Зубайра Тухугов — Кевин Агилар



Дата: 22 февраля (23-е по Москве) Турнир: UFC Fight Night 168Дата: 22 февраля (23-е по Москве)

Два года отстранения за допинг и ещё год дисквалификации за эпохальную потасовку с Макгрегором в Лас-Вегасе остались позади, так что сейчас другу и спарринг-партнеру Хабиба Нурмагомедова предстоит всеми силами навёрстывать упущенное.



Спустя пять месяцев после обидной ничьей в поединке с Лероном Мерфи Тухугов летит в новозеландский Окленд за Ангелом Смерти. Вот такое устрашающее прозвище носит Кевин Агилар, не меньше россиянина опечаленный исходом своего последнего боя (американец уступил единогласным решением Дэну Айгу).

Также достойны упоминания следующие противостояния нынешнего месяца.

Кори Андерсон — Ян Блахович

Победитель этого боя с наибольшей вероятностью станет следующим претендентом на золото Джона Джонса — какая ещё реклама нужна противостоянию, украсившему афишу UFC Fight Night 167?

Джеймс Галлахер — Каллум Элленор

Вечер боёв Bellator в Дублине, безусловно, должна была возглавить местная звезда. Ей станет Джеймс Галлахер, спарринг-партнёр самого Конора Макгрегора. Да, ирландцу пока далековато до своего соотечественника с мировой популярностью, однако на родине этого парня ждёт поддержка под стать овациям Печально Известному. А сам Ноториус, возможно, поболеет за своего наследника из первого ряда.

Али Багов — Адам Таунсенд

Халк принял непростое решение оставить вакантным пояс чемпиона лёгкого веса и двинулся навстречу новому вызову: на АСА 104 Багов начнёт поход за титулом в полусреднем дивизионе.

Валентин Молдавский — Хави Айяла

Благодаря трём победам в Bellator ученик Фёдора Емельяненко буквально дышал в спину чемпиону Райану Бейдеру, однако с местью обидчику Последнего Императора пришлось повременить. Пока американец готовится защищать пояс от другого россиянина из стана Емельяненко Вадима Немкова, Молдавский померится силами с представителем США Джеви Айялой, некогда сокрушавшим Сергея Харитонова.

Пол Фелдер — Дэн Хукер

Мэйн ивентом на экзотическом турнире UFC в Новой Зеландии станет интригующий бой легковесов Пола Фелдера и Дэна Хукера. Оба идут на сериях из двух побед; первый жаждет нокаутировать оппонента на глазах семьи и родной публики соперника, тогда как хозяину октагона не терпится наказать гостя за подобные желания.