Рейес выиграл все свои бои в UFC. Теперь Доминик идёт за поясом великого Джонса

В ночь на 9 февраля по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдет первый в 2020 году титульный поединок в UFC у мужчин. Болельщики смешанных единоборств сразу же получат возможность увидеть бой с участием лидера рейтинга P4P, чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Джона Джонса. Казалось бы, американец уже провёл тотальную зачистку дивизиона. Но у его хэйтеров появилась новая надежда – небитый Доминик Рейес. На его счету лишь шесть поединков в UFC, но практически все, добытые им победы, получились впечатляющими.

Великого чемпиона Джонса не били 12 лет. Его хейтеры ждут чуда от Рейеса. UFC 247: LIVE На этот раз скандальному Джону Джонсу подобрали реально опасного и большого соперника. Доминик Рейес попробует свергнуть короля 9 февраля.

Доминик Рейес – Йоахим Кристенсен. UFC Fight Night 112. 25 июня 2017 года

25 июня 2017 года в Оклахома-Сити прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 112. В его основном карде нашлось место небитому дебютанту промоушена Доминику Рейесу, который на тот момент имел в активе шесть побед в шести встречах (пять досрочных). В октагон с ним вышел ветеран MMA Йоахим Кристенсен, в послужном списке которого было три боя в UFC. Рейес с первых секунд накинулся на соперника с серией ударов. Датчанин буквально обмяк у сетки и Доминик легко его добил. На победу было затрачено лишь 29 секунд. В итоге американец ещё и получил бонус за лучшее выступление вечера. К слову, фактически Рейес «уволил» из лиги Кристенсена. После того поражения Йоахим в UFC больше не появлялся.

Доминик Рейес – Джереми Кимбл. UFC 218. 2 декабря 2017 года

Второй поединок в карьере в UFC Рейес провёл уже на номерном турнире. Тогда он выступил в предварительном карде у Макса Холлоуэя и Жозе Алду. Противостоял ему Джереми Кимбл, в активе которого на тот момент в UFC была одна победа и одно поражение. На этот раз Доминик заставил немного понервничать своих болельщиков. Соперник практически без разведки пошёл вперёд, а вскоре провёл и тейкдаун, Рейес сразу сумел подняться, и бойцы продолжили борьбу у сетки. В её результате тейкдаун себе в актив записал уже Доминик, но в отличие от Кимбла он извлёк из него максимум и, изрядно повозив оппонента, сумел провести удушающий приём и оформить вторую кряду досрочную победу.

Доминик Рейес – Джаред Каннонье. UFC Fight Night 129. 19 мая 2018 года

В мае 2018 года UFC гостил в чилийской столице Сантьяго. Главным событием турнира UFC Fight Night 129 стала схватка Камару Усмана и Дэмиана Майи, но в основном карде нашли место и уже для подтвердившего свою перспективность Рейеса. Соперником Доминика стал Джаред Каннонье, в активе которого было уже шесть боёв в UFC. Впрочем, опыт и напористость Джареда нисколько не смутили Доминика.

Каннонье, явно уступая в росте высоченному противнику, постоянно шёл вперёд и нащупывал удобную для себя дистанцию. В одном из эпизодов, в середине первого раунда Рейес поймал наступающего Джареда тяжёлым апперкотом. Того явно болтануло. Доминик, почувствовав запах крови, осмелел и пошёл вперёд. Уже через пару десятков секунд это дало плоды. Рефери зафиксировал третью кряду победу Рейеса в UFC. Это был технический нокаут с добиванием в стойке.

Доминик Рейес – Овинс Сен-Пре. UFC 229. 6 октября 2018 года

Следующий бой Рейеса в UFC состоялся на памятном не только для россиян, но и для всех фанов ММА турнире UFC 229. Рейес получил возможность выступить в основном карде крупнейшего турнира. А после него в клетку выходили лишь Тони Фергюсон, Энтони Петтис, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Соперником Доминика в этот раз стал опытнейший экс-претендент на титул Овинс Сен-Прё, за плечами которого были победы над Никитой Крыловым, Маурисио Руа и очень конкурентный бой с Джоном Джонсом.

Впрочем, всё это не помогло Овинсу избежать участи предыдущих соперников Рейеса. Сен-Прё перешёл в режим выживания уже в первом раунде, пропустив от Доминика множество тяжёлых ударов. Казалось, что ветеран лиги капитулирует уже в этой пятиминутке, но он все же устоял. В дальнейшем картина поединка не менялась. На последних секундах заключительного раунда Рейес де-факто нокаутировал обескровленного соперника, но рефери дал подняться Овинсу, и в итоге Доминику была засчитана первая в карьере в UFC победа решением судей.

Доминик Рейес – Крис Уайдман UFC on ESPN 6. 19 октября 2019 года

После победы над Сен-Прё Рейес выдал самый невыразительный бой в UFC. В марте 2019 года на турнире в Лондоне он с большим трудом и лишь раздельным решением судей победил Волкана Оздемира. То выступление Доминик и сам называет худшим в своей карьере. Реабилитироваться за блеклый бой с Оздемиром Рейес смог в октябре минувшего года на шоу в Бостоне. Тогда он впервые в карьере возглавил турнир и впервые в карьере бился с экс-чемпионом. Его соперником стал бывший обладатель титула в среднем весе Крис Уайдман. Последний, путём перехода в полутяжёлый вес, явно надеялся реанимировать карьеру, но вместо этого, похоже, окончательно её похоронил.

Крис сразу же решил зайти с козырей и попробовал всё свести к борьбе. Но, как только бойцы вернулись к работе в стойке, для Уайдмана всё было кончено. Рейес провёл блестящую контратаку, молниеносно донеся до челюсти соперника тяжёлый левый. Уайдман оказался на канвасе и добить его не составило труда – очередная досрочноая победа.

Таким образом, Рейес получил второй в карьере бонус от UFC за выступление вечера и уже практически тогда было ясно, что он обеспечил себе схватку за титул. Продолжит ли Доминик победную серию и падёт ли в UFC ещё один чемпион? Узнаем уже скоро, но однозначно, фанам Джона Джонса придётся понервничать.