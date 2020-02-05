Снова беспредел на турнире по MMA. Говорят, один тренер ударил другого ножом. Видео

В очередной раз массовой дракой закончился турнир по MMA. Теперь это произошло в Нур-Султане. Kaztag.kz сообщает, что начало беспорядкам положил тренер одного из участников турнира, когда напал на своего коллегу и, по словам некоторых очевидцев, ударил того ножом… Наличие оружия у кого бы то ни было вообще из находящихся в тот момент на арене, понятное дело, отрицается, но сильно легче от этого информация не воспринимается.

Был там нож или нет, нападение одного наставника на другого прямо во время поединка между их подопечными в ринге не могло проскочить мимо горячих представителей команд. Естественно, все, кто только мог, тут же вскочили со своих мест и ринулись в эпицентр конфликта, который в считаные секунды превратился в месиво.

Видео доступно на «Чемпионате».

На записи видно, как толпа особо разгорячённых рубак сосредоточилась за той стороной ринга, за которой стояли судейские столы, но сами боковые, кажется, в потасовке не участвовали, и даже не были причиной бойни стенка на стенку. К месту несанкционированной драки тут же прибежало несколько охранников, но «потушить» толпу сразу им было не с руки. Служители порядка на арене первым делом принялись точечно выдёргивать самых агрессивных и не без усилий уводили тех подальше от беспорядков. Бойцы в ринге в этот момент спокойно прогуливались по периметру своей соревновательной зоны и стыдливо поглядывали на разборки между командами.

Информации о пострадавших во время побоища в Нур-Султане пока нет. Однако и без этого сложившаяся в последнее время традиция устраивать драки стенка на стенку прямо во время подобных любительских соревнований — нечто совершенно недопустимое. А ведь это происходит всё чаще, хотя недавно казалось, что такие разборки на турнирах между командами остались в 2010-х.

Видео доступно на «Чемпионате».

Только на прошлой неделе в Москве случился один похожий инцидент. 31 января появились новости о массовой драке на турнире «Колизей». И в ней уже не обошлось без пострадавших. По словам Павла Муртазина, тренера команды «Витязь», представители которой выступали в «Колизее», к массовой драке привели провокации, начавшиеся до турнира. В результате потасовки пострадали некоторые спортсмены: одному рассекли голову, другому сломали нос, третьему — кисть. У кого-то из бойцов украли телефон.

«Споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Всё это было обеспечено зрителями, которых организаторы постоянно призывали к порядку, но они игнорировали», — приводятся слова тренера на сайте «Пятого канала».

В подобных историях сложнее всего искать виновных, ведь в драке участвовали десятки людей. Однако кто-то определённо должен понести ответственность за случившееся в Москве и Нур-Султане, ведь сейчас складывается ощущение, будто провокаторы на подобных турнирах могут делать всё, что им заблагорассудится — наказания всё равно не последует. А пострадавшими во всей этой ситуации останутся не только получившие по голове или лишившиеся телефонов участники драки, но и обычные зрители, пришедшие поболеть за своих. И ни в коем случае нельзя забывать о тех, кто берёт с собой на такие мероприятия детей, родственников и просто друзей, не привыкших к этой части боевого антуража.