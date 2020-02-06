Сейчас эти парни выступают в предварительных боях, но скоро выйдут на первый план, потому следить за ними уже пора. Часть первая.

Друг Хабиба, Сын Аскрена и Танк. Яркие таланты UFC, которые выйдут из тени в 2020 году

Вы наверняка проходили через это, если вы фанат MMA: «Проснусь к главному карду», «В предварительных боях дерутся ноунеймы», «Я не хочу жертвовать целой ночью в выходные» — всё это — самые популярные мысли, когда смотришь список участников какого-нибудь турнира UFC в США. Мало кто может себе позволить вскочить в два часа ночи с субботы на воскресенье ради просмотра боёв. А ведь зачастую в предварительных поединках есть на кого посмотреть.

Легчайший вес

Джек Шор

24-летний валлиец Джек Шор не знает поражений в своей непродолжительной карьере. В своём крайнем поединке Танк в третьем раунде задушил у клетки непростого соперника Ноелина Эрнандеза и забрал бонус за выступление вечера.

Уже 21 марта на 02 арене в рамках UFC Fight Night 171 ему предстоит защищать свой ноль в графе «Поражения» против перспективного бразильца Жеральдо Де Фреитаса младшего.

Полулёгкий вес

Луис Пенья

Боец с экстравагантным внешним видом сразу же привлек к себе внимание фанатов единоборств. Свое прозвище «Жестокий Боб Росс» молодой проспект Луис Пенья получил из-за сходства с известным художником Бобом Россом, и это стало популярным интернет-мемом.

Член команды ATT сейчас, а ранее товарищ Хабиба по тренировкам в АКА чередует победы и поражения, но это делает его бои только зрелищнее, взять хоть схватку против Мэтта Уимана, после которой следующим бойцам в карде пришлось драться на залитым кровью настиле.

Чейс Хупер

Сокрушительным граунд-энд-паундом юный проспект заработал свою первую победу в октагоне, расколов голову своему более опытному сопернику на две половины. Но больше всего он прославился после того, как разыграл Хорхе Масвидаля, представившись сыном Бена Аскрена. Вы только посмотрите на внешнее сходство, даже Аскрен отметил этот эпизод в своем твиттере.

Гуанг Ванг

Этому бойцу из Поднебесной было уже за 30 лет, когда он впервые вышел в восьмиугольник в UFC против Алекса Касереса. Единственный проигрыш в своей карьере Гуанг Ванг получил от именитого россиянина Бекбулата Магомедова в китайском промоушене RUFF. Организация делает ставку на китайский рынок, поэтому Ванг будет стремительно продвигаться в своем полулёгком дивизионе с подачи матчмейкеров.

Раони Барселос

Бразилец отметился яркой победой над россиянином Саидом Нурмагомедовым, для которого поражение от Раони Барселоса стало первым в UFC. Более того, Барслелос прервал серию из семи успешных поединков Нурмагомедова, что делает добытую им в его крайнем выступлении победу ещё более особенно ценной. Общий рекорд мастера джиу-джитсу — 15-1, но в своей статистике имеет 8 побед КО/ТКО и всего 2 боя окончил приёмами.

Лёгкий вес

Девонте Смит

Тот самый момент, когда опровергается известное народное выражение о том, что внешность бывает обманчива. Девонте Смит силён и опасен настолько же насколько брутально он выглядит. Это атлетически идеально сложенный, высокий боец с феноменальной скоростью в руках и ударной мощью ни разу не доводил свои бои до судейского решения, а 66 процентов из них заканчивались в уже в первом раунде.

Действующий рекорд Смита 10-2, путь в самый престижный промоушен он проложил через Dana White’s Contender Series (шоу президента UFC Дэны Уайта, в котором босс ищет талантливых бойцов), где произвел впечатление на будущего начальника эффектным нокаутом локтем.

Марк Мэдсен

Cеребряный призер олимпийских игр, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы и один из самых известнейших борцов в истории Дании Марк Мэдсен дебютировал в лучшем промоушене на турнире, который проходил в сердце его родины — Копенгагене.

Олимпиец не почувствовал особой конкуренции в дебюте и досрочно одержал победу, обрушив на соперника град из локтей, словно одноименный датский пулемёт Madsen времен Второй Мировой войны. Его следующий выход в восьмиугольник назначен на UFC 248.