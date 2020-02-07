Емельяненко задавил Исмаилова харизмой на их первой пресс-конференции. Трость, костюм, анекдоты — Александр был в роскошной форме.

«За что посадили? Выпил вина и спел «Сектор Газа!» А. Емельяненко появился на публике

В начале недели всем представителям СМИ разослали релиз, в котором говорилось о скорой пресс-конференции с участием главных лиц большого турнира лиги ACA (под номером 107), назначенного на 3 апреля 2020 года в Москве. Встреча журналистов и болельщиков с бойцами была назначена на 7 февраля.

Александр Емельяненко собирается бить «Лысую голову». Нас ждёт очередной чудной поединок Который, впрочем, может закончиться для Александра плачевно.

Пока что на афише шоу красуются Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, согласившиеся устроить дерби двух самых медийных бойцов России на сегодня, несмотря на разницу в габаритах (первый – природный тяжеловес, который обычно тянет примерно на 115 кг, а второй – выступает в категории до 84 кг). Однако по мере приближения даты самого ожидаемого боевого шоу нашей страны в первой половине года становится всё более тревожно, прежде всего, за итоговую готовность одного из хедлайнеров ACA 107.

Речь, конечно, не о Магомеде Исмаилове. Дагестанский боец только вернулся с тайских сборов, на которых он, по собственным заверениям, пахал и тренировался для предстоящего дебюта в тяжёлом весе. В это же время его будущий соперник Александр Емельяненко в который раз угодил за решётку после очередной хулиганской выходки. Емельяненко устроил дебош на территории базы отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех.

Александр Емельяненко снова угодил за решётку. На 3 апреля у него назначен бой Подготовка идёт полным ходом.

За это правонарушение Александру пришлось семь суток провести в СИЗО. Выйдя на свободу, спортсмен тут же заверил, что всё с ним в порядке.

«Прекрасно. Спал, ел, ел, спал. Конечно, буду готовиться к бою. Ещё два месяца», — успокоил боец.

«Ну что, выпустили меня...» Александр Емельяненко на свободе. Говорит, всё прекрасно До боя с Магомедом Исмаиловым остаётся два месяца.

А спустя всего несколько дней он снова напугал… 4 февраля в Сети появилось видео, на котором Емельяненко-младший в не самом бодром состоянии и в сопровождении женщины (она буквально помогает ему идти) направляется ко входу больницы.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Из-за этого видео и всей той череды новостей о приключениях Емельяненко, мало кто ожидал увидеть его на московской пресс-конференции, посвящённой ACA 107. Однако Александр ещё 6 февраля дал понять, что снова готов общаться.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

И действительно — спустя сутки Емельяненко всё же вышел на сцену кинотеатра «Октябрь», где прошла встреча с фанатами и прессой. И сделал это эффектно. Красивый костюм, трость, неспешная, чуть тяжёлая походка. Александр был хорош.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

На внешний вид будущего соперника сразу же обратил внимание Магомед Исмаилов, зашедший на сцену следом за Емельяненко.

Магомед Исмаилов: Саша меня, конечно, затмил сегодня своим видом. Красивый весь… — и не успел Магомед закончить фразу, как соперник тут же отшутился.

Александр Емельяненко: Ты людей благодари, а не про мой внешний вид говори, — вдруг вступил Емельяненко, заставив зал посмеяться первый раз за вечер. И продолжил.

— Спасибо, что пришли сегодня. И спасибо всем, кто поддерживает и кто занимается здоровым образом жизни и спортом! Мы с вами — одна команда!

Дальше бойцам задали вопрос о видео с их встречи на лестнице незадолго до пресс-конференции. Атлеты пересеклись случайно и мило побеседовали о предстоящем поединке.

А.Е.: Случайна ли была встреча? Когда встречаются случайно, у человека голос не меняется, — снова хорош был Емельяненко.

М.И.: У кого-то голос меняется, у кого-то — лицо, — попытался парировать Исмаилов. — Встреча была неожиданная. Стоял и думал: «В ноги ему пройти, что ли?». Пока думал, смотрю: так мило общаемся. И не стал. Романтика.

А.Е.: Не романтика, а здравая мысль пришла тебе в голову. Потому что — бордюры, бордюры везде!

М.И.: Думаю вот, Саша, по какому пути нам пойти. Могу побороться, но это лёгкий путь для меня. А могу боксировать. Что скажешь?

А.Е.: Делай всё, что умеешь в ринге. Только быстро не падай.

М.И.: Я уже говорил, я не Миша Кокляев. Может, я уже такой же большой, как Миша… Моя большая голова очень много двигается.

А.Е.: Двигается — прямо под удар идеально.

Дальше прозвучал очень интересный и, в свете последних событий, важный вопрос — а будет ли бой вообще. Так вышло, что транслировал вопрос Исмаилов, адресатом, вроде бы, выступал Емельяненко, а ответил вице-президент лиги ACA Алексей Яценко.

— Это неминуемый финал… 3 апреля будет бой, — заключил Яценко.

А.Е.: Магомед… Ну ты уже не знаешь, как соскочить с боя. Я вообще не понимаю, зачем он тебе нужен. Куда ты полез?

М.И.: Саша, ты крутой природный тяжеловес, хорошо двигаешься, хорошо бьёшь. Признаюсь и подчеркну, я болел за тебя во всех твоих боях, так что изучил тебя уже давно. Я тебе советую подготовиться как следует. Смотри на меня, я уже не средневес.

А.Е.: Вижу: заплывший, опухший. Быстро устанешь. Я видел, как ты устаёшь.

— Александр, где в этот раз вы собираетесь готовиться к бою? Лучшую свою форму вы показывали после сборов в клубе «Ахмат», — прозвучал наконец первый вопрос из зала.

— Именно там я и буду готовиться к избиению своего оппонента.

— Как вы мотивируете себя перед боем с Магомедом?

— Моя мотивация: хочу сломать ему левое ухо ещё сильнее.

— Если Магомед устанет, как это было с Кокляевым, будете его жалеть?

— Так же аккуратненько надаю ему подзатыльничков.

М.И.: Зачем ты Мишу вырубил, кстати? Зачем рубанул?!

А.Е.: Я случайно. Я не хотел. Я извиняюсь!

— Магомед, как вам пришла мысль подраться с Александром Емельяненко в тяжёлом весе?

— Из-за вас всех, из-за людей пришла. Спрашивали меня: «А смог ты с Емельяненко подраться?» А я не только подраться, но и победить бы смог. Вот и пошло-поехало.

— В каком раунде вы планируете нокаутировать Александра?

— Не знаю, думаю, раунде во втором. В конце второго, я думаю, когда Саша подустанет…

А.Е.: Человек сомневается. Боится выходить.

М.И.: Ладно! Раз так говорит — в первом раунде нокаутирую!

А.Е.: А сейчас ты забуровил…

— Александр, когда порадуете народ новыми остроумными анекдотами?

— Анекдотами? — задумался боец. Было видно, что Александр сразу настроен тут же дать людям то, о чём они его попросили. — Хорошо! Давайте я вам такой анекдот расскажу. Стоят два студента у пивной. Взяли два стакана, и говорит один..., — дальше Емельяненко произнёс что-то очень сложное и, видимо, важное для анекдота немного мимо микрофона, потому середина затерялась. А кончился анекдот тем, что студенты чокнулись и выпили.

Был вопрос и о свежем видео с участием Александра, на котором его ведут под руку к порогу больницы. Журналист Вадим Тихомиров предположил, что все эти записи, на которых Емельяненко выглядит так, будто он, что называется, не на пике формы, — материалы для будущего документального фильма Валерии Гай Германики. Скандальный режиссёр сотрудничает с Александром, это ни для кого не секрет. Считается, что тяжеловес вскоре появится на экранах в качестве героя одной из новых работ Гай Германики.

— Да глупый вопрос. Я же уже говорил, я — романтик. Выпил, подрался, в тюрьму. У меня вся жизнь такая, я же на улице вырос.

— А о чём фильм?

— Я-то откуда знаю. Меня в курс не ставят. Мне говорят — я делаю. Принеси, подай, как говорится. Вот и приходится бегать. А что получится — посмотрим.

— В каком раунде вы уроните Магомеда Исмаилова? — обратилась поклонница (она сама так себя назвала) Александра Емельяненко.

— Я никогда заранее не загадываю, как я выиграю. Всегда настраиваюсь и готовлюсь на полную дистанцию, на три раунда по пять минут. Но всегда при этом готов закончить бой как можно быстрее — болевым, удушающим или нокаутом. Вашим любимым.

— Магомед, когда услышали новости об аресте Емельяненко, не было мысли: зачем я сейчас пашу?

— Не было. Поначалу только думал: блин, Саша, как так? А потом посмотрел дату и понял, что у Саши ещё два месяца…

А.Е.: И даже пачку чая не передал мне… — снова вступил Емельянеко. И снова взорвал зал.

— Александр, вы видели раньше бои Исмаилова. Могли подумать тогда, что это ваш будущий соперник?

— Я все бои смотрю внимательно. Но подумать, что он — мой будущий соперник, не мог. Вообще никак его не рассматривал.

М.И.: После боя запомнишь меня на всю жизнь, Саша!

— Магомед, сколько вы сейчас весите и насколько большим будете к 3 апреля?

— Сейчас я вешу 102 примерно и больше быть не собираюсь. Может, меньше даже, в районе 98 килограммов.

— О чём думали, пока были в камере временного заключения?

— «За что мне дали семь суток?! Ведь я же ничего такого не совершал».

Следующий автор вопроса читал с телефона и постоянно запинался, так что бойцы не сразу его услышали. А вопрос был такой: почему турниры ММА притягивают к себе разного рода быдло, которое устраивает там погромы? Ответил Александр Емельяненко. Чётко ответил.

— Я тебе так скажу. По-блатному — ты неправ.

— Александр, очень много информации с разных сторон приходит относительно причин вашего задержания в Анапе. Не могли бы сами рассказать, что там случилось? — уточнил журналист Ярослав Степанов.

— За что задержали? Выпил вина и спел «Сектор Газа».