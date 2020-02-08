Джон Джонс побьётся с громилой Рейесом за титул чемпиона мира. UFC 247: LIVE

9 февраля в Хьюстоне состоится второй номерной турнир года в лучшей лиге мира — UFC 247. Главным событием шоу станет очередная защита титула для самого доминирующего чемпиона на сегодняшний день Джона Джонса (21-1, 1NC). Новое испытание для великого бойца на пути к легендарному статусу предложит молодой, непобеждённый и габаритный претендент Доминик Рейес (12-0).
В соглавном событии вечера выступит чемпионка в наилегчайшем весе UFC Валентина Шевченко, которой предстоит отбивать свой титул от претензий Кэтлин Чукагян. Для спортсменки из Киргизии этот поединок станет четвёртым в родной для неё весовой категории, и три предыдущих боя здесь Валентина уверенно выиграла.
8 февраля
7:00. Бойцы устроили очередную дуэль взглядов. Джонс всегда очень люто смотрит на своих будущих жертв. Не лучшим образом у него обстоят отношения и с Рейесом.
- 8 февраля 2020
-
06:57
-
03:20
-
00:50
- 7 февраля 2020
-
23:40
-
22:42
-
22:18
-
21:42
-
21:17
-
20:39
-
20:31
-
19:58
-
19:37
-
19:11
-
18:32
-
17:51
-
16:09
-
15:01
-
14:00
-
13:04
-
12:08
-
11:24
-
10:18
-
09:01
-
00:26
- 6 февраля 2020
-
23:27
-
22:11
-
21:06
-
19:35
-
18:57
-
17:53
-
16:00
-
15:23
-
14:46
-
14:30
-
14:00