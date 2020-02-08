Джон Джонс побьётся с громилой Рейесом за титул чемпиона мира. UFC 247: LIVE

9 февраля в Хьюстоне состоится второй номерной турнир года в лучшей лиге мира — UFC 247. Главным событием шоу станет очередная защита титула для самого доминирующего чемпиона на сегодняшний день Джона Джонса (21-1, 1NC). Новое испытание для великого бойца на пути к легендарному статусу предложит молодой, непобеждённый и габаритный претендент Доминик Рейес (12-0).

Джон Джонс — Доминик Рейес на UFC 247. Очередная защита пояса для великого Джонса. LIVE Поединок за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе состоится уже в эти выходные!

В соглавном событии вечера выступит чемпионка в наилегчайшем весе UFC Валентина Шевченко, которой предстоит отбивать свой титул от претензий Кэтлин Чукагян. Для спортсменки из Киргизии этот поединок станет четвёртым в родной для неё весовой категории, и три предыдущих боя здесь Валентина уверенно выиграла.

8 февраля

7:00. Бойцы устроили очередную дуэль взглядов. Джонс всегда очень люто смотрит на своих будущих жертв. Не лучшим образом у него обстоят отношения и с Рейесом.