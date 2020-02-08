«Джонс никогда не выйдет на уровень Али». 5 причин, почему великого чемпиона могут побить

Несмотря на портящую рекорд Джона Джонса единицу в графе «поражения», ошибки в заходе нет. Злополучный поединок против Мэтта Хэмилла в 2009 году Костлявый проиграл сам себе, когда обрушил на соперника запрещённые удары локтями под углом 90 градусов. Джонса тогда дисквалифицировали, а победа ушла глухому от рождения бойцу.

Джон Джонс побьётся с громилой Рейесом за титул чемпиона мира. UFC 247: LIVE Онлайн-трансляция главного поединка февраля в смешанных единоборствах.

Прошло 11 лет: Джонс больше не допускал подобных ошибок в клетке и вышел на первую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий, почти полностью зачистив полутяжёлый дивизион… Последней вражеской крепостью в королевстве великого чемпиона остался непобеждённый Доминик Рейес, который хоть и считается андердогом, но всё же имеет шансы оборвать гегемонию Костлявого и нанести американцу по-настоящему первое поражение.

UFC 247



Когда: 8 февраля (9-е по Москве)

Где: арена «Toyota Center», Хьюстон, США Когда: 8 февраля (9-е по Москве)Где: арена «Toyota Center», Хьюстон, США

Габариты

Не секрет, что у Джона Джонса частенько бывали проблемы с высокими бойцами. Учитывая рост в 193 см и физиологические особенности конечностей (длинные руки с размахом 213 см и не менее длинные худощавые ноги, достающие соперников на расстоянии 114 см), гоняющий вес «тяж» Даниэль Кормье (аж -13 см) и экс-средневес Тиаго Сантос (-5 см) действительно выглядели для Костлявого крайне удобными оппонентами. Но вот с 196-сантиметровым Алексом Густафссоном образца 2013 года (швед был поразительно хорош в первом бою) и 193-сантиметровым Энтони Смитом американцу приходилось непросто. Досрочного финиша поклонники чемпиона не увидели, а самому чемпиону приходилось идти на сближение и временами прибегать к тейкдаунам.

Допингисту и скандалисту №1 отменят единственное поражение. Джонсу можно всё Лучший боец своего поколения проиграл лишь раз — глухонемому парню, которого уже давно уволили из UFC.

Работа на дистанции, по мнению экспертов и немалого числа болельщиков, может не стать продуктивной и на UFC 247 – в дебюте чемпион будет вынужден осторожничать, чтобы нащупать слабые стороны претендента. Ведь Доминик Рейес большой (193 см) и прекрасно координированный; он как рыба в воде чувствует себя в «полутяжах». И пускай Опустошитель уступает в опыте Джонсу, в стойке (семь нокаутов), клинче (желание придавить к сетке американца обернулось для экс-чемпиона Криса Вайдмана катастрофой) и партере (две победы сабмишенами) претендент всё равно станет серьезной угрозой для Костлявого.

Свежесть

Рейес, забыв о спорной победе над Волканом Оздемиром, подходит к главному поединку в карьере в наилучших кондициях. Возможно, Доминику для большего статуса было бы неплохо провести ещё пару боёв с соседями по рейтингу, однако даже с не самым внушительным рекордом 12-0 претендент заставляет с собой считаться.

Опустошитель так вдохновленно рвётся к успеху, что рискует провоцировать Джона! Он радует жаждущих трештока фанатов и СМИ, напоминая чемпиону о скандальных вечеринках давно минувших дней, не тушуется на пресс-конференциях, показывая удовольствие от происходящего, а на стейрдаунах излучает самоуверенность, встречаясь взглядами с легендой ММА.



«Раньше он был для меня огромным парнем, непобедимым монстром. Казалось, Джонс был на таком уровне, которого невозможно достичь. Однако затем мы встретились с ним лицом к лицу на пресс-конференции, и, взглянув в его глаза, я увидел простого человека. Я будто почувствовал всю его неуверенность в себе. Он просто человек. Так что он меня совершенно не пугает», — отмечает Опустошитель, который… уже заявил о желании дать Джону реванш!

Спад Джонса

В 2017-м победу во втором бою против DC омрачил очередной проваленный допинг-тест: стероидный препарат туринабол вывел Джонса из борьбы на год. Небольшой срок, учитывая, что многие звезды промоушена не выступают куда дольше без травм или отстранений. Но вернувшийся в октагон Костлявый и правда не был прежней машиной убийств. Да, Густаффсон оказался совершенно не готов к реваншу с Джоном и продержался только половину боя, однако Смит и Сантос, с которыми американцу предрекали лёгкую прогулку, сумели выстоять против явного фаворита до решения судей. И если Энтони скорее выживал в октагоне, периодически огрызаясь, то Тиаго с порванной связкой выдал настолько близкий поединок, что триумф Джона раздельным решением рассматривался общественностью как негласная победа Сантоса.



Отсюда и вопрос: как оборвётся череда невразумительных встреч с не раз нокаутируемыми спортсменами? Сенсацией, которая подтвердит спад в карьере американца? Или же Джонс наконец найдёт нужную мотивацию для тренировок и разнесёт наглого претендента?

Рейес выиграл все свои бои в UFC. Теперь Доминик идёт за поясом великого Джонса Шесть побед, половина из которых — нокаутом. Джонсу лучше бы отнестись к Рейесу серьёзно.

Настрой

Именно мотивация продолжает оставаться главной проблемой доминирующих чемпионов. Джонс, привыкший к статусу лучшего из лучших, высмеивает мало кому известного Рейеса и с высока смотрит на остальных «полутяжей» — на это указывал Доминик в разговоре с журналистом Ариэлем Хельвани, намекнув, что пренебрежение к дивизиону и пресыщение победами 9 февраля могут сыграть против обладателя пояса.



«Джонс влюблен в меня. Он изучал каждый аспект моей жизни и думает, что знает меня. Поэтому я и смеюсь, потому что он искренне думает, что знает меня как человека. Да он понятия не имеет, кто я! Однако сказать, что я избивал мешков… Это же так неуважительно по отношению к спорту в целом и к парням, с которыми он бился. Я думал, что он и Вайдман были друзьями, так что это действительно странно. Вот почему он никогда не будет на уровне Майкла Джордана или Мухаммеда Али. И неважно, сколько побед он получит или сколько титулов он выиграет: Джон Джонс нехороший человек».

15-й чемпионский бой гениального Джонса и другие большие поединки февраля 22 февраля друг Хабиба Зубайра Тухугов попробует выиграть в UFC впервые с 2015 года.

Левый прямой

«Единственный способ, которым ты гипотетически можешь победить меня – это поймать своим ударом левой. А вот я могу тебя «засабмитить», могу затаскать в борьбе, могу запинать до смерти в стойке. И я тебя достану, Доминик. Ты знаешь это… Рейес одномерен, все мы видели нарезку его лучших моментов в боях. Там были одни и те же удары: левой прямой, левой прямой, левой прямой», — так на декабрьской пресс-конференции Костлявый описал тактику будущего оппонента.



Но разве нокаутирующая левая – повод для насмешек? В сторонке злобно ухмыльнулся Конор Макгрегор, а история напомнила философское изречение Брюса Ли, лучше всего парирующее выпад Джонса: «Я не боюсь того, кто изучает 10.000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10.000 раз».



В рукаве Рейеса, помимо коронного приёма, есть действующая серия из шести побед (он вне конкуренции в полутяжёлом дивизионе UFC), 75% досрочных триумфов и лучшая разница нанесённых/пропущенных ударов в своём весе. Так что Джон зря указывает на засвеченные карты Доминика: левый прямой – лишь козырной туз, который даже в раскрытом виде остаётся самым страшным оружием как против Йоахима Кристенсена, Джареда Каннонье и всё того же Вайдмана, так и против первого номера вне зависимости от весовых категорий.