«Это не ограбление». За Джонса заступился даже его заклятый враг Ди Си

Решение судей отдать Джону Джонсу победу над Домиником Рейесом вызвало резонанс как среди болельщиков, освиставших на арене в Хьюстоне Костлявого, так и среди профессиональных бойцов, экспертов и журналистов. Мнения разделились: одни посчитали, что Опустошителю для победы в равной схватке не хватило решающего удара («как, если не нокаутом, свергать с трона первого номера вне зависимости от весовых категорий?»), а другие крайне скептически отнеслись к триумфу чемпиона, проигравшего по акцентированным ударам (104-116) и проведшего один из самых слабых поединков в карьере.

Еле кости унёс. Джонс победил Рейеса странным решением судей и остался чемпионом Великого чемпиона хорошенько потрепали в это бою.

Слово бойцам

С трудом отстоявший титул чемпион выглядел после поединка непоколебимо. Джонс настаивал, что раскрыл карты оппонента ещё в первом раунде, а сама дуэль с непобеждённым претендентом получилась далеко не самой сложной на его спортивном пути.

«Это было близко, но Рейес проиграл. Да, он может попробовать ещё тысячу раз, но я выиграю каждый поединок. Первый бой с Густафссоном был намного тяжелее. Ещё не смотрел запись сегодняшнего поединка, но в первый раз с Александром мне действительно было тяжелее.



Доминик хорошо начал бой, но показал все козыри в дебюте. Дальше я стал гораздо лучше справляться с его приёмами. Не думал о судейских записях, так как знал, что в нашем равном бою тейкдауны сделают своё дело. Это не самая интересная часть ММА, но они значат очень многое. Несколько раз я его ронял, а в пятом раунде разгромил. Он начал сдавать в последних двух раундах: так он почувствовал суть чемпионских схваток», — цитирует Костлявого BJPenn.

Но не меньше Джонса уверен в своём превосходстве и Рейес: Доминик заявил на пресс-конференции, что заставил Джона выглядеть обычным человеком, а также раскритиковал работу судей.



«Я разочарован, хотя горжусь собой. Я дрался изо всех сил, ведь моей целью было устроить бой на все времена, и я её достиг. Чувствую, что ко мне отнеслись неуважительно. 49-46? Кто это поставил? Мне хотелось бы поговорить с этим судьёй.



Знаете, я бы сказал, 3- или 4-1 в мою пользу… Посмотрите на статистику, на то, как закончился поединок. Как можно было вообще засчитывать эти тейкдауны, если Джонс потратил больше сил, пытаясь меня повалить?! Я сразу же вскочил, будто ничего и не было, и на выходе из клинча пробил локтем.



Что тут добавить: я чувствую себя некоронованным народным чемпионом и определённо хочу провести реванш. Я победил сегодня, и это была не спорная победа! Теперь вернусь домой, сгоняю куда-нибудь в отпуск погреться на пляже, а затем поговорю с Дэной о своём будущем».

Раскол в бойцовском цехе и СМИ

Похоже, что Дэна Уайт полностью согласен со словами проигравшего спортсмена. Американец не только подтвердил необходимость повторной встречи лучших «полутяжей» промоушена, но и признался, что насчитал в супербое победу андердога.

«Думаю ли я, что Рейес заслуживает реванша? Конечно! Все только и говорят о решении судей. У меня Доминик Рейес выигрывал со счётом 3-1 перед последним раундом. Дети мне весь телефон оборвали по поводу того, что Доминик выиграл и что не может быть другого решения. Недовольных людей тьма. Но суть-то в том, кого вообще волнует наше мнение. Мы не судьи — уполномоченные лица уже всё решили. Судейство сегодня не было идеальным, и нам есть над чем поработать. Конечно, никогда не будет такого, что все решения будут максимально точно отражать реальность, но они хотя бы должны быть близки к тому, что происходило на самом деле», – заявил Уайт на пресс-конференции после UFC 247.

Видео доступно на «Чемпионате».

Поразительно, но одним из тех, кто встал на сторону Костлявого, стал заклятый соперник Джонса экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.



«Это не ограбление. Близкий бой, который мог закончиться как победой одного, так и победой второго. К пятому раунду счёт по раундам был 3-1 или 2-2. Я думал, что Рейес победил — 3-2, но бой получился очень близким и мог завершиться в пользу каждого из бойцов», — написал DC в «Твиттере».

В остальном же многие представители элиты UFC были разочарованы произошедшим.



«Лол», — коротко прокомментировал победу Джонса его потенциальный соперник, чемпион среднего веса Исраэль Адесанья, подкрепив своё недоумение забавной «гифкой».

«На мой взгляд, три первых раунда забрал Рейес. Джонс хорошо себя проявил в четвертой и пятой пятиминутках, но я не ожидал, что судьи отдадут ему победу», — делился эмоциями экс-обладатель пояса Крис Вайдман.

«Невероятно! Ждём нового чемпиона», — ошибся с прогнозом член Зала славы UFC Майкл Биспинг.

Что интересно, разделились мнения и среди представителей постсоветского ММА. Так, украинский боец UFC Никита Крылов назвал справедливой успешную защиту Джонса, призвав оценивать финальные раунды выше, тогда как российский экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко остался в «лёгком шоке» от работы судей и отдал предпочтение Опустошителю.

Негодовал и главный комментатор смешанных единоборств Джо Роган, посчитавший решение судей безумием:

«Доминик Рейес закатил огненный бой, и оценить его подобными судейскими карточками (48-47, 48-47, 49-46) — это неуважение. Я не хочу больше говорить по этому поводу или безумствовать. С меня хватит!»



Не остался в стороне от скандала и известный инсайдер, журналист ESPN Ариэль Хельвани, уже с нетерпением ждущий рематча:



«В прямом эфире я посчитал 49-48 в пользу Рейеса. Первые три раунда ушли Доминику, в то время как 4-5 – Джонсу. Хотя третий раунд был очень близким… Выводы: Рейес дрался от всего сердца, ему огромное уважение. Но Джонс тоже может держать удар. Так или иначе, комиссии штата Техас необходимо провести переаттестацию своих судей (это старые новости), а все, кто считает, что принцип «чтобы стать чемпионом, ты должен убедительно побить чемпиона» может называться реальным судейским критерием, пусть отправляются куда подальше».

Время Джонса уходит. Судьи подарили победу Джону, хотя Рейес бился не хуже чемпиона Фанаты гудели после объявления результата: мало кто согласился с решением отдать победу Джонсу.

Тот самый судья молчать не стал

Член Атлетической комиссии штата Техас Джо Солис объяснил свой подсчёт 49-46 в пользу Костлявого максимально неоднозначно: судья закрыл глаза на соотношение по точным ударам и подобие нокдауна после попадания Доминика по корпусу чемпиона, сделав акцент на субъективном восприятии сражения в клетке.



«Позвольте мне объяснить своё решение: если вы посмотрите на статистику, то увидите, что Рейес не владел преимуществом ни в один момент боя. Джонс, в свою очередь, доминировал на протяжении всего поединка и выиграл второй, третий, четвёртый и пятый раунды. Я работаю в Атлетической комиссии штата Техас много лет и знаю свою работу», — написал арбитр в соцсети.

Как же избежать подобных скандалов в дальнейшем?

Глава промоушена не мог не признать наличие судейской проблемы, которая далеко не в первый раз портит организации большие ивенты.



«Правда в том, что одна из проблем Техаса кроется в малом опыте этих ребят. Нам нужно проводить работу с Атлетической комиссией штата Техас, чтобы ситуация становилась лучше. Судьи должны понимать, что они забирают у этих ребят. Дело не конкретно в бое Джонс — Рейес. Даже если мы будем говорить о поединках предварительного карда. Эти ребята наконец достигли UFC и для них многое на кону. Нельзя ставить людей в такое положение. Это одна из проблем, с которой мы всегда будем бороться», — объяснял Дэна Уайт после UFC 247.

Своё видение ситуации описал и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, усомнившийся в правильности подсчета очков в главном поединке прошедшего турнира.

«Является ли наш вид спорта единственным, где нет возможности увидеть счёт до тех пор, пока бой не закончится? Разве нанесёт какой-то вред, если судьи будут показывать счёт после каждого раунда? Вопрос честности», — написал Благословенный.

Куда более радикально предлагал решать вопрос всё тот же Роган. Многолетний комментатор настаивает на полном расформировании судейского корпуса, а к обслуживанию схваток в клетке подключать экс-бойцов.



«Нынешняя 10-балльная система — отстой. Это система бокса, а не смешанных единоборств. Судьи должны иметь хотя бы некоторый опыт боевых искусств, и я знаю, что многие из них никогда даже не тренировались, они просто проходили некоторые курсы. Это ужасно, и с этим ничего не делается! Они продолжают судить и после своих ошибок — просто безумие. Необходимо их всех уволить, а затем нанять бывших бойцов.



Это всё равно что сдать письменный экзамен, но никогда не водить машину. У нас должно быть более трёх судей», — не так давно рассуждал Роган на своём подкасте.



Возможно, организации стоит прислушаться к мнению именитого эксперта. Недалёк тот день, когда подобные исходы поединков окончательно сломают ход игры, а сам UFC с головой погрузится в судейский беспредел, полный ранних остановок, странных подсчётов очков и как итог необоснованных вердиктов.