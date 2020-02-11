Эффектная вертушка от Пули и снова победа в одну калитку. Шевченко больше некого бить?

Самой горячей темой прошедшего 9 февраля UFC 247 стало судейское решение по главному бою вечера между первым номером рейтинга вне зависимости от веса, чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и очередным претендентом на его титул Домиником Рейесом.

Еле кости унёс. Джонс победил Рейеса странным решением судей и остался чемпионом Великого чемпиона хорошенько потрепали в это бою.

Джонс и Рейес провели в октагоне пять раундов, после просмотра которых судьи решили отдать победу Джону, поскольку он был активнее примерно с середины боя. В первом и втором раундах преимущество достаточно заметно и вместе с тем неожиданно было на стороне Доминика. Третий же бойцы провели относительно ровно, и именно вокруг этого отрезка идут сегодня основные споры. Одни увидели в нём безоговорочную победу Рейеса, которому удавалось раз за разом точно попадать по сопернику навстречу. Другие (в их числе боковые судьи, очевидно) решили, что постоянное давление, которое Джонс оказывал на претендента в те пять минут, стало более весомым аргументом, чем преимущество по акцентированным ударам Доминика. Так последние три пятиминутки были посчитаны в пользу чемпиона, и многим этот исход показался несправедливым.

Время Джонса уходит. Судьи подарили победу Джону, хотя Рейес бился не хуже чемпиона Фанаты гудели после объявления результата: мало кто согласился с решением отдать победу Джонсу.

Но ещё более несправедливым кажется отсутствие должного внимания к успеху героини соглавного события UFC 247. Валентина Шевченко снова защитила свой титул в наилегчайшем весе во встрече с Кэтлин Чукагян и, кажется, вычистила свой дивизион окончательно. Пуля очень уверенно прошлась по новой сопернице, оставив открытым вопрос — а есть ли в её категории хоть одна достойная претендентка? Шевченко вывела своё мастерство на такой уровень, что каждый её бой похож на соревнование с самой собой. Валентина словно пытается с каждым разом одерживать всё более и более доминирующие и эффектные победы, а не противостоит навыкам соперниц. А те в свою очередь стараются не выглядеть на фоне чемпионки слишком беспомощно.

Двум предыдущим соперницам Шевченко это удалось не очень: Ай улетела в нокаут спустя полминуты после начала поединка, а Кармуш, хоть и выстояла до решения, была полностью деклассирована за 25 минут боя. Не удалось выступить против Валентины достойно и Чукагян. Хотя Кэтлин по некоторым признакам и годилась Пуле в непростые оппоненты (длинные конечности, габариты и хороший тайский бокс), по факту она ничем не удивила девушку-бойца номер два на планете. Шевченко била Чукагян как и когда хотела, а если становилось скучно на ногах, она спокойно уводила действие на землю. Там Пуля в итоге всё и завершила — техническим нокаутом в начале третьего раунда. А до того Валентина успела подарить поклонникам своего мастерства несколько красивых эпизодов. На видео ниже захвачен самый сочный момент, когда Шевченко разряжает в лицо Чукагян прекраснейшую «вертушку». Кэтлин хоть устояла, но явно была сильно не в духе после такого. Смотрите видео ниже с 20-й секунды.

Теперь UFC предстоит решить непростую задачу: компании нужно найти достойную соперницу для чемпионки, удивляющей своим мастерством и духовитостью с каждой новой защитой титула. На первый взгляд, таких девушек в наилегчайшем весе UFC просто не осталось. Однако у Валентины имеются варианты и в других категориях.

Нуньес

Самым логичным развитием карьеры Шевченко на сегодня видится супербой с сильнейшей девушкой в истории MMA Амандой Нуньес. Бразильянка уверенно держит два пояса — в легчайшем и полулёгком весах. Она уже давно и ярко побила всех — и самых звёздных соперниц, и тех, кто попроще. Побеждала Аманда и Валентину. Однако, в отличие от доминирующих выступлений против легендарных Роузи, Сайборг и Холм, с Шевченко Нуньес приходилось решать вопрос на протяжении всего времени их поединков. Девушки провели два боя, вместе это восемь пятиминутных раундов, и ни в одном из них ни у кого из соперниц не было уверенного визуального преимущества. А вторая схватка и вовсе завершилась победой Нуньес лишь раздельным решением боковых. Потому можно с уверенностью сказать, что для Аманды нет более опасной соперницы на всей Земле, чем Валентина Шевченко. Да и Пуле настало время доказывать своё право оспаривать звание главной звезды MMA от женщин. В своём дивизионе она уже давно заправляет.

Калдервуд

Джоанн Калдервуд — единственная девушка из топ-5 наилегчайшего веса, кого не била Шевченко. По нынешним временам в дивизионе уже это можно назвать неслабым поводом порадовать её титульным боем. Хотя в целом дела в UFC у Калдервуд обстоят не то чтобы очень классно. Джоанн провела в лучшей лиге мира 10 схваток и уступила в четырёх из них — почти в половине то есть. Это многовато для спортсменки, которая хочет претендовать на звание лучшей в мире. К тому же у Калдервуд есть и совсем свежее поражение — от вчерашней участницы титульного поединка Чукагян в июне 2019 года.

С другой стороны, если кто и может хоть чем-то удивить Шевченко, то это незнакомая ей соперница с достаточным опытом выступлений на высоком уровне. Примерно по такому принципу Валентине выбирали предыдущих соперниц, потому могут поступить подобным образом и теперь. Калдервуд закрыла поражение от Чукагян тяжёлой победой над Андреа Ли, и это может помочь ей выйти на бой против Шевченко уже в 2020 году.

«Это не ограбление». За Джонса заступился даже его заклятый враг Ди Си Однако большинство экспертов и коллег Джона признаёт, что великий чемпион был на грани провала в бою с Рейесом.

Модаффери

Роксанн Модаффери не может похвастать крутым претендентским рекордом, она чередует победы с поражениями начиная с дебюта в UFC 1 декабря 2017 года. Однако компания ни разу с того момента не баловала скромную американку проходными соперницами — Модаффери всегда давали схватки с самыми мастеровитыми девушками дивизиона, а её дебют и вовсе пришёлся на решающий эпизод 26-го сезона шоу The Ultimate Fighter. В том финале промоушен выявлял первую в истории UFC чемпионку наилегчайшего веса, и ей помимо Модаффери могла стать (и стала) Нико Монтаньо. Роксанн упустила свою первую возможность взять пояс, но сегодня она снова недалеко от тайтлшота.

В последний раз американка сумела уверенно одолеть перспективную соотечественницу Мэйси Барбер, а ещё за Роксанн значится победа над родной сестрой Валентины Шевченко — Антониной — на прошлогоднем турнире в Санкт-Петербурге. Это какая-никакая личная история между чемпионкой и одной из её преследовательниц. На этом UFC может сыграть в случае, если Шевченко не найдут более достойной соперницы, чем Модаффери.