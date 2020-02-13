У лучшего боксёра в истории России Цзю есть сын, который скоро может стать чемпионом мира

22 апреля 2020 года внимание российских болельщиков бокса будет приковано к разборке двух австралийцев. И если экс-чемпион мира Джефф Хорн, известный противоречивой победой над Мэнни Пакьяо, не сильно интересен нашей общественности, то о его сопернике этого не скажешь. Проспект первого среднего веса Тим Цзю вызывает интерес теперь не только фамилией, но и неплохими перспективами. Сыну бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе предстоит встретиться с самым жёстким соперником за свою недолгую карьеру.

Карьера Тима Цзю

Его отца Костю Цзю можно назвать самым успешным российским профи-боксёром в истории. На заре XXI века он тотально доминировал в первом полусреднем весе и являлся абсолютным чемпионом мира. Цзю занимал третье место в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории и порождал гордость в сердцах миллионов россиян. Вместе с тем, находились и те, кто критиковал Костю, ставя ему в вину отъезд в Австралию и получение гражданства этой страны.

Костя отправился покорять Зелёный Континент в 1992 году, а в 1994-м на свет появился его первенец – Тимофей, ныне более известный как Тим.

Костя Цзю воспитал сына чемпионом. 5 величайших династий в истории бокса Чаще всего отцы талантливее, но есть и исключения.

Цзю-младший не сразу погрузился в бокс, с шести лет он занимался гимнастикой и, по его словам, это помогло развить дисциплину, координацию движений, пластичность и силу. С 10 до 15 лет Тим посвятил футболу и выступал за школьную команду в Австралии. Лишь после этого гены взяли своё и сын великого чемпиона переключился на занятия боксом. Уже в первом бою на любительском уровне он победил нокаутом. Дальше – больше. Тим начал выступать на уровне штата, а позже и на национальном уровне. Всё шло как по накатанной, пока молодой боксёр не получил первую серьёзную травму, повредив запястье. Тогда Цзю-младший сосредоточился на учёбе и даже подумывал о том, чтобы оставить большой спорт в стороне. Но общение с отцом сделало своё дело, и в скором времени Тим принял решение прорываться через боксёрские тернии.

Дебют Цзю-младшего в профессионалах состоялся 17 декабря 2016 года. За несколько дней до этой даты в Австралию прибыл Костя Цзю, сделав сыну сюрприз. Тим признавался, что это придало ему дополнительной мотивации. Но, даже невзирая на поддержку отца, показать в первом бою в профи яркое шоу не удалось. Тим победил Зорана Кэсседи лишь решением судей. В 2017 году австралиец российского происхождения сидел на мешочной диете и штамповал досрочные победы. Лишь в октябре он встретился с относительно опытным соперником, за плечами которого было 14 побед. Уэйда Райана Тим нокаутировать не смог, но победил по очкам и завоевал первый в карьере титул – региональный пояс по версии WBC. В следующие два года боксёр оставался активным и проводил много поединков, попутно повышая уровень оппозиции и собирая всевозможные титулы локального значения. На сегодня в его послужном списке 15 боёв, во всех он победил (11 раз досрочно). Теперь Тима ждёт первая по-настоящему жёсткая проверка, посмотрим, как он с ней справится.

Как дела у Хорна?

Когда в 2017 году стало известно, что Мэнни Пакьяо проведёт поединок с Джеффом Хорном, подумалось, что это просто попытка промоутеров филиппинца нажиться на австралийском рынке спорта. Но скандальный бой перевернул всё верх дном. Весьма сомнительная победа была присуждена Хорну и тогда в воздухе повисли два вопроса – будет ли реванш и как долго австралиец сумеет удерживать регалию? Как известно, реванша с Мэнни не произошло, а по поводу второго пункта всё оказалось банально. Для первой защиты был выбран совсем слабенький Гэри Коркоран, а уже после этого Джефф согласился на поединок с Теренсом Кроуфордом и фактически отдал тому пояс без боя, проиграв в одну калитку в девятом раунде.

После этого Хорн победил 43-летнего ветерана Энтони Мандайна и вышел на бой с Майклом Зерафой, который стал известен общественности благодаря бою с Келлом Бруком. Зерафа не стал пасовать перед раскрученным Хорном и забрал победу в девятом раунде. Вскоре был организован реванш, завершившийся громким скандалом. Судьи насчитали победу Джеффа решением большинства, хотя многие с этим не согласились.

Тим Цзю – Джефф Хорн

Для Австралии поединок Тима Цзю и Джеффа Хорна — действительно большое событие. Неизбалованная большими боями публика видит в этом противостоянии встречу сына легенды (а в Австралии Костя Цзю популярен и любим) и боксёра, победившего самого Пакьяо. Вывеска получается интригующей. Стороны долго не могли прийти к соглашению и подписать контракт, но всё же ударили по рукам и уже провели первую дуэль взглядов.

Тим в преддверии главного испытания в карьере преисполнен уверенности и подчёркивает, что не считает Хорна боксёром экстракласса.

«Знаю, что побью его. Знал это, уже когда впервые увидел Хорна. Верю, что готов к такому поединку. Не думаю, что у Джеффа какие-то особенные способности. Всё что у него есть — хорошая физическая подготовка. Не считаю Хорна боксёром мирового уровня. Он для меня лишь ступенька. Мне предстоит несколько боёв в 2020 году, и мне нужен титул чемпиона мира. Ему уже 31, я же молод, передо мной открыт весь мир», — говорит Цзю-младший.

Хорн же понимает, что у родившегося в Австралии парня с русскими корнями с поддержкой будет всё в порядке и признаёт, что даже многие его болельщики переметнулись на сторону перспективного Цзю. Станет ли бой с Хорном реальной проверкой для Тима? Пожалуй, да. В конце концов, он никогда ещё не бился с экс-чемпионами мира и с соперниками, за плечами которого поединки с монстрами калибра Пакьяо и Кроуфорда. Но есть все основания полагать, что у Цзю больше шансов совершить прорыв, чем у Хорна реанимировать увядающую карьеру.

Если взглянуть на последние выступления Джеффа, то кроме очень противоречивой победы над Пакменом вспомнить больше нечего. Победы над Коркораном и Мандайном не говорят ни о чём. Успех в последнем бою с Зерафой бросил на Хорна ещё большую тень, чем победа над Мэнни. А кроме этого остаются ещё два досрочных поражения от Кроуфорда и того же Зерафы. С учётом всего этого, можно предположить, что 22 апреля Цзю-младший сокрушит соперника и на этот раз привлечёт внимание не только российской и австралийской публики, но и напомнит о знаменитой фамилии всему миру.