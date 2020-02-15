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UFC FIGHT NIGHT 167, Кори Андерсон — Ян Блахович, прямая трансляция боя, 16 февраля

Кори Андерсон и Ян Блахович
«Чемпионат»
Кто станет следующим соперником Джона Джонса? Андерсон — Блахович 2. LIVE
Американец и поляк готовы оспорить между собой статус претендента номер один.
Бокс/ММА / UFC 0

16 февраля в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико, США, состоится очередной турнир лучшей лиги мира UFC FIGHT NIGHT 167. Главным событием вечера станет встреча двух топовых опытных полутяжеловесов Кори Андерсона из США и поляка Яна Блаховича. Бойцы расположились на соседних строчках рейтинга, Андерсон занимает пятое место, а Блахович — шестое среди лучших представителей дивизиона до 93 кг. Это означает, что победа в мейн-ивенте турнира в Рио-Ранчо может сделать её автора следующим претендентом на пояс Джона Джонса.

Костлявый, напомним, 9 февраля провёл очередную защиту своего пояса, победив спорным судейским решением Доминика Рейеса. После того боя всё громче зазвучали разговоры о том, что время великого Джонса уходит, и теперь всем претендентам на его пояс как никогда реальной видится перспектива свергнуть доминирующего чемпиона с его трона.

Еле кости унёс. Джонс победил Рейеса странным решением судей и остался чемпионом
Великого чемпиона хорошенько потрепали в это бою.

15 февраля

18:00 Хедлайнеры UFC FIGHT NIGHT 167 расписываются на постерах к турниру.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/janblachowicz

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