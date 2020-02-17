Судья упал вместе с поверженным боксёром. Рефери исполнил неожиданный и благородный трюк

Тайский боксёр с футбольной фамилией Неймар пропустил мощный удар и потерял сознание, но всё могло быть хуже, если бы не третий в ринге.

В минувшие выходные в Бангкоке (Таиланд) прошёл один из тысячи подобных ему турниров по тайскому боксу. И в одном из поединков этого шоу случился необычный и крайне любопытный эпизод, которому предшествовал вполне стандартный для тех мест нокаут локтем.

Во втором раунде поединка бойца из Камбоджи Со Соваратхана и Неймара Паеминбури из Таиланда первый сумел закончить размен на ближней позиции эффектным ударом локтем в лицо сопернику, после чего тот моментально рухнул на настил ринга. Естественно, уже без сознания. В Таиланде очень любят сносить друг другу черепа подобными приёмами: местные бойцы крайне уважают удары коленями и локтями. Однако конкретно этот эпизод всё же отличается от большинства тех, что происходят на соревнованиях по муай-тай.

Рефери в ринге Ситтичай Инеяд находился в момент нокаута очень близко к эпизоду, он буквально мог стать третьим в том размене между боксёрами. А стал в итоге героем концовки момента. Когда местный боец Неймар пропустил тот самый удар, он плашмя повалился на спину с откинутой головой и вот-вот должен был всем весом рухнуть на затылок. Но Инеяд решил поучаствовать в действе больше, чем судьи обычно себе позволяют, и упал на пол вместе с Неймаром. Зачем? Он подставил руку под затылок бойца и не позволил тому получить действительно опасную для жизни травму.

Для того чтобы выручить таким образом спортсмена, судья и сам завалился на канвас, а ладонь подстелил под голову Неймара. Надо сказать, поступок насколько редкий, настолько же сильный и благородный. Травмы голова — настоящая беда боевого спорта. От последствий повреждений мозга бойцы страдают не только по ходу карьеры, но часто и долгие годы по её окончании.

Нокаут за 5 секунд! Американский чемпион пропустил удивительный удар Это рекорд. Масвидаль обещал, что Аскрен не проснётся, и сдержал слово. Бен с трудом покинул клетку после такого удара коленом в прыжке.

В последнее время эту тему часто стали поднимать в смешанных единоборствах, где, в отличие от того же тайского или, например, классического бокса, можно добивать на земле уже нокаутированных соперников, и потому в MMA люди зачастую получают откровенно лишние удары. Особенно если судье в клетке не удаётся вступить в самый нужный момент и оттащить разгорячённого победителя от только что поверженной жертвы. Часто даже авторитетные рефери допускают слишком поздние остановки. В этом случае вред, который могут получить бойцы в результате подобных оплошностей, с каждым мгновением и лишним ударом возрастает на порядки. Потому видеть, как судья выручает атлета в клетке, действительно ценно.