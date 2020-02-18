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Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов, ACA 107: дата боя, время трансляции, LIVE до боя

Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко
«Чемпионат»
Александр Емельяненко снова устраивает шоу. А. Емельяненко — Исмаилов на ACA 107. LIVE
Скандальный тяжеловес возвращается, чтобы подраться с самым медийным кавказским бойцом, выступающим в России.
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

3 апреля в Москве состоится один из самых странных и вместе с тем ожидаемых поединков этого года — тяжеловес Александр Емельяненко выйдет в клетку со средневесом Магомедом Исмаиловым. Их бой станет главным событием одного из крупнейших турниров, которые только пройдут на территории России в этом году. Речь об ACA 107, шоу состоится на «Арене ВТБ».

Емельяненко-младший и Исмаилов побьются в тяжёлой весовой, для которой Магомед набрал вес. Привыкший драться в категории до 84 кг боец, заявил о готовности провести схватку со скандально известным братом великого Фёдора сразу после победы того над Михаилом Кокляевым в самом странном поединке прошлого года. Александр заверил, что ему всё равно, кого бить, если за это платят. В итоге Исмаилов и Емеляненко договрились с лигой ACA.

Вырубил по-братски. Емельяненко не стал терзать Кокляева слишком долго
«Извините, что так быстро», — сказал Александр, забрал миллион и ушёл. А Михаил собрался готовиться к реваншу по правилам ММА.

18 февраля

22:50 Материалы на тему боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова

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