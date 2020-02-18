Александр Емельяненко снова устраивает шоу. А. Емельяненко — Исмаилов на ACA 107. LIVE

3 апреля в Москве состоится один из самых странных и вместе с тем ожидаемых поединков этого года — тяжеловес Александр Емельяненко выйдет в клетку со средневесом Магомедом Исмаиловым. Их бой станет главным событием одного из крупнейших турниров, которые только пройдут на территории России в этом году. Речь об ACA 107, шоу состоится на «Арене ВТБ».
Емельяненко-младший и Исмаилов побьются в тяжёлой весовой, для которой Магомед набрал вес. Привыкший драться в категории до 84 кг боец, заявил о готовности провести схватку со скандально известным братом великого Фёдора сразу после победы того над Михаилом Кокляевым в самом странном поединке прошлого года. Александр заверил, что ему всё равно, кого бить, если за это платят. В итоге Исмаилов и Емеляненко договрились с лигой ACA.
18 февраля
22:50 Материалы на тему боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова
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