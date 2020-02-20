Уайлдер и Фьюри определят лучшего в мире. История чемпионских реваншей это подтверждает

В ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится долгожданный повторный поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Первая встреча боксёров завершилась ничьей. В преддверии новой британо-американской дуэли вспоминаем и другие громкие ничьи в профессиональном боксе, которые в скором времени приводили к ярким реваншам.

Деонтей и Тайсон едва не подрались на встрече до боя. Реванш Уайлдера и Фьюри: LIVE Сообщается, что Цыганский Король первый начал распускать язык. Видео.

Марвин Хаглер – Вито Антуофермо. 30.11.1979. Лас-Вегас (штат Невада, США)

30 ноября 1979 года 25-летний Марвин Хаглер вышел уже на свой 50-й поединок в профессиональной карьере. При этом то был лишь его первый титульный бой. И, как нередко бывает, первый блин вышел комом. Хаглер доминировал на протяжении двух третей поединка, но в заключительной части сбавил обороты и решил довести бой до победы в безопасном режиме. Антуофермо немного прибавил и визуально сократил отставание в уже фактически проигранной дуэли. Активности американца итальянского происхождения хватило для того, чтобы судьи зафиксировали ничью. Решение было крайне противоречивым, но, как бы то ни было, Хаглер упустил возможность завоевать титулы по версиям WBA и WBC.

Антуофермо в итоге потерял свои регалии уже в следующей встрече, а Марвин через два года, уже в статусе чемпиона, решил поквитаться с Вито и дал тому реванш. Здесь вопросов уже не возникло. Вскоре после начала встречи у Антуофермо открылось рассечение. В результате по окончании четвёртого раунда поединок был остановлен. Победа техническим нокаутом была присуждена Хаглеру. Это был последний титульный бой в карьере Вито, который позже засветился в культовых гангстерских сагах «Крёстный отец» и «Хорошие парни». А вот Марвин после того успеха провёл ещё 10 победных схваток за чемпионские пояса.

Леннокс Льюис – Эвандер Холифилд. 13.03.1999. Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США)

13 марта 1999 года в Нью-Йорке состоялся объединительный поединок в супертяжёлом весе. В ринг вышли настоящие мастодонты хэвивейта: чемпион мира по версии WBC Леннокс Льюис и обладатель титулов по версиям WBA и IBF Эвандер Холифилд.

Бой получился односторонний. Более молодой британец контролировал происходящее в ринге и уверенно забирал раунд за раундом. Эвандер с трудом выходил на комфортную для себя дистанцию, а если у него это и получалось, он вяз в путах Леннокса. В целом Холифилд забрал максимум три раунда, тем не менее судьи приняли странное решение, зафиксировав ничью. Это было одно из самых скандальных решений в профессиональном боксе в 90-х годах. От него выиграл лишь тогдашний король промоутерского бизнеса Дон Кинг, который уже потирал руки от потенциальных барышей от повторной встречи. Реванш был организован в ноябре того же 1999 года.

На этот раз бой получился куда более конкурентным. Холифилд, похоже, вынес уроки из первой встречи и был очень хорош. В седьмом раунде он и вовсе задал Льюису настоящую трёпку, едва не заставив того капитулировать. Тем не менее британец выжил под градом атак Эвандера, а позже забрал и чемпионские раунды. Благодаря этому Льюис одержал победу решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

В 2000 году Леннокс отказался от одного из поясов, не захотев биться с Джоном Руисом. С тех пор в супертяжёлом весе до сих пор не было боксёра, который смог бы стать абсолютным чемпионом мира.

Мэнни Пакьяо – Хуан Мануэль Маркес. 08.05.2004. Лас-Вегас (штат Невада, США)

8 мая 2004 года в профессиональном боксе был дан старт самой известной тетралогии в истории. В этот день в ринге встретились настоящие легенды – Хуан Мануэль Маркес и Мэнни Пакьяо. Мексиканец тогда защищал титулы по версиям WBA и IBF в полулёгком весе. И в первые минуты встречи казалось, что Эль-Динамита не справится с этой задачей. Уже в первом раунде он побывал на канвасе три раза, но, продемонстрировав чудеса стойкости, Хуан выжил, а после сумел отыграться и в свойственной для себя контратакующей манере перехватил инициативу. В итоге судьи насчитали ничью, которая не устроила ни одну из сторон, даже невзирая на то что Маркесу удалось сохранить титулы.

Впоследствии мексиканско-филиппинская дуэль состоялась ещё трижды, и ни разу Пакмен не сумел победить чисто. В двух случаях Мэнни добыл спорные победы, которые оставляли вопросы, четвёртый и заключительный поединок закончился жесточайшим нокаутом от Маркеса. После того ХММ успокоился и упорно отказывался от пятого противостояния. Как бы то ни было, все четыре встречи получились на загляденье и наверняка, многие фаны профессионального бокса вспоминают эти поединки с известной долей приятной ностальгии.

Сауль Альварес – Геннадий Головкин. 16.09.2017. Лас-Вегас (штат Невада, США)

В сентябре 2017 года состоялось «биг драма шоу» в среднем весе. В ринге встретились на тот момент чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и IBF Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Это ещё один ничейный поединок с очень скандальным привкусом. На протяжении первой половины боя агрессором выступал исключительно Головкин, который постоянно оказывал на Канело давление, тот в свою очередь пытался работать на контратаках, но выглядел явно хуже. Во второй половине встречи мексиканец начал отвечать Геннадию более агрессивно, и последние раунды прошли в разменах, в которых отдать предпочтение кому-либо было уже труднее. Как бы то ни было, в целом преимущество казахстанца ощущалось, а потому ничейный вердикт вызвал большое недовольство. Ну а счёт одного из судей 118:110 в пользу Сауля иначе как хамством и не назовёшь. К слову, статистика ударов также отражала заметное преимущество Головкина.

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В итоге стороны договорились провести реванш. Во втором бою Альварес выглядел уже получше, и на этот раз встреча получилась равной, но судьи отдали победу мексиканцу. С тех пор многие говорят о трилогии, но Канело пока совсем не намерен её проводить.

1 декабря 2018 года мир увидел возвращение настоящего Тайсона Фьюри. Шестью месяцами ранее эпатажный британец возобновил карьеру после почти трёхлетнего простоя, но поединок с Сефери Сефери в большей степени напоминал клоунаду, а бой с пробитым Франческо Пьянетой просто не мог быть показательным. В этих условиях именно дуэль с Уайлдером была тем маркером, который должен был определить, вернулся ли в ринг настоящий Фьюри.

Уайлдер заработал $ 30 млн за 23 минуты, Фьюри спел Aerosmith в Вегасе и покорил США Чем занимались лучшие супертяжеловесы мира на пути к реваншу. За год с небольшим Деонтей и Тайсон укрепили свои позиции.

По истечении 12 раундов схватки с Бронзовым Бомбардировщиком ответ был однозначный – да. Британец владел заметным преимущество на протяжении почти всего боя. От поражения Деонтея спасла лишь невероятная мощь его колотушек. В девятом раунде американец отправил Фьюри в нокдаун, после чего 10-я и 11-я трёхминутка получились скомканными и преимущество Тайсона уже не было заметно. В последнем раунде Уайлдер снова отправил соперника в нокдаун и благодаря этому уверенно забрал концовку. Именно это и помогло ему вырвать ничью и соответственно сохранить пояс.

К реваншу соперники шли практически полтора года. И уже скоро мы получим ответ на главный вопрос, сумеет ли Фьюри прервать тотальное доминирование ещё одного чемпиона, как это ему удалось сделать в 2015 году, когда он сверг с престола хэвивейта Владимира Кличко.