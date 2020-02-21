Друг Хабиба летит на край света бить Ангела Смерти. Тухугов не побеждал в UFC с 2015 года

По-настоящему спортивный уик-энд ожидает российских болельщиков. Главный боксёрский поединок года Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри II будет разбавлен двумя топ-турнирами под эгидой главных ММА-проушенов мира.
Bellator 239
Где: арена «Winstar World», Такервилл, США
Что смотреть: Эд Рут — Ярослав Амосов.
Bellator 239 возглавит поединок с участием одной из главных звёзд промоушена из Восточной Европы, не знающего поражений украинца Ярослава Амосова. Внушительный рекорд 22-0, три впечатляющие победы в организации и не перестающая расти армия поклонников – всё идёт к тому, что в случае триумфа 22-го числа боец получит титульный шанс.
Оппозиция в Такервилле у Ярослава будет достойной, но проходимой. Опытный Эд Рут наверняка даст Динамо отпор в стойке (шесть нокаутов в карьере), чего не скажешь о партере. Базовый сабмист из Украины на голову превосходит оппонента в борьбе, а арсенал болевых приёмов, выделяющийся не только излюбленной Амосовым «анакондой», с наибольшей вероятностью и решит исход противостояния.
UFC Fight Night 168
Где: стадион «Spark Arena», Окленд, Новая Зеландия
Что смотреть: Кевин Агилар – Зубайра Тухугов; Брэд Ридделл – Магомед Мустафаев.
Спустя сутки после турнира в Такервилле в Новой Зеландии состоится очередной турнир лучшей лиги мира UFC Fight Night 168. Во главе карда в Окленде выступят зрелищные легковесы Дэн Хукер и Пол Фельдер. Соперники по-настоящему недолюбливают друг друга, а такие противостояния, как правило, фанаты очень любят. Однако нас больше интересуют россияне в карде очередного ивента UFC.
Открывать основной кард UFC Auckland будет спарринг-партнёр и близкий друг Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов, проведший с мая 2016 года всего один поединок. Сначала он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за проваленный допинг-тест, а затем пропустил ещё один год из-за эпохальной потасовки на UFC 229 с Конором Макгрегором.
Долгое отсутствие в восьмиугольнике дало знать о себе на сентябрьском турнире в Абу-Даби, когда Воин разошёлся миром с Лероном Мёрфи. Спорное решение судей и уничтожающее преимущество по переводам в партер (6-0) не сумели скрыть главной проблемы россиянина: Зубайра под влиянием изнуряющей весогонки теряет не только килограммы, но и выносливость, имеющую первостепенное значение в равных боях.
Очевидно, что далеко не выдающееся кардио Тухугова может сыграть на руку Кевину Агилару. Пускай полулегковес с устрашающим прозвищем Ангел Смерти и не славится высоким уровнем защиты от тейкдаунов, зато американец энергичен и вынослив. Отсюда и вывод: чем дольше будет продолжаться поединок, тем больше будет шансов у андердога на сотворение сенсации.
При таком соотношении сил Зубайре крайне не рекомендуется затягивать бой до решения – дабы избежать нервотрёпки победу придётся добывать в дебюте схватки.
Следом за Тухуговым турнир в тихоокеанском королевстве украсит бой ещё одного россиянина, Магомеда Мустафаева. После победы брутальным ударом ноги с разворота над Рафаэлем Физиевым в Санкт-Петербурге отечественный спортсмен подходит к встрече с хозяином клетки Брэдом Ридделлом в статусе фаворита. Ведь в рукаве спрятаны не только отличные ударные навыки (10 нокаутов), но и спортивный голод: до выступления в городе на Неве Магомед из-за череды травм не дрался целых три года.
Однако с раскладом в пользу Мустафаева явно не согласен Содрогатель. Да, 28-летний новозеландец провёл всего один бой в UFC (на 243-м номерном турнире легковес единогласным решением одолел Джейми Малларки), но зато атлет уже заявил о себе как об отъявленном рубаке, сумев в дебютном поединке получить бонус за «Лучший бой вечера». Вдобавок ко всему не забываем и о поддержке родных трибун, которые только помогут Ридделлу по ходу яркого противостояния в стойке.
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