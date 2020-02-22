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Бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2, реванш, 23 февраля в Лас-Вегасе, прямая трансляция

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
«Чемпионат»
Главный реванш 2020 года в боксе. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри: LIVE
Лучшие супертяжеловесы своего поколения определят короля самого престижного дивизиона в профессиональном боксе.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

23 февраля в Лас-Вегасе на легендарной MGM Grand арене состоится пока что важнейшее событие года в профессиональном боксе. Чемпион в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер будет защищать свой пояс от главного соперника в карьере Тайсона Фьюри. Боксёры уже дрались однажды, 1 декабря 2018-го американец и британец провели лучший поединок того года, который завершился спорной и очень упорной ничьей.

Уайлдер и Фьюри получат по $ 30 млн за реванш. Это больше, чем за предыдущие бои. LIVE
За прошлую защиту титула Бронзовый Бомбардировщик получил на $ 10 млн меньше.

Тогда большую часть поединка Фьюри смотрелся быстрее, проворнее и техничнее оппонента, однако Уайлдеру удалось отправить Тайсона в нокдаун дважды, потому минимум в двух раундах боковым пришлось отдать ему преимущество в два балла. В итоге это помогло Деонтею сохранить право удерживать у себя золотой ремень от WBC, однако тот случай стал первым в профессиональной карьере американца (как и его соперника, кстати), когда он не смог одержать победу.

22 февраля

8:00 Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, и британец Тайсон Фьюри не смогут провести дуэль взглядов после процедуры взвешивания, которая состоится сегодня, 21 февраля, сообщает Essentially Sports.

Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля мск. В первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью.

Сообщается, что Атлетическая комиссия запретила боксёрам проводить дуэль взглядов из-за того, что они устроили потасовку на пресс-конференции ранее на этой неделе, когда Фьюри оскорбил мать Уайлдера.

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