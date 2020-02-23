В команде Хабиба умеют не только бороться! Тухугов нокаутом вернулся к победам в UFC

23 февраля в Окленде (Новая Зеландия) прошёл очередной турнир лучшей лиги мира UFC FIGHT NIGHT 168, во главе которого выяснили отношения местный Дэн Хукер и его соперник из США Пол Фелдер. Конкурентный бой хедлайнеров закончился победой хозяина арены раздельным решением судей, и эта оценка кажется достаточно спорной, учитывая, что небольшое преимущество по ключевым показателям осталось за гостем.

Фелдер немного перебил Хукера и чаще пытался выступать в роли агрессора в этом поединке, однако судьи, вероятно, больше впечатлились действиями Дэна. Соперники открыто недолюбливали друг друга до встречи в октагоне, однако после объявления результата между ними все было, вроде бы, неплохо и без грубости. А уж когда Фелдер сказал в микрофон, что этот поединок, возможно, стал последним в его карьере, Хукер и вовсе расчувствовался и даже начал поднимать сопернику руку. Дэн шёл на строчку ниже в рейтинге лёгкого веса UFC (он был седьмым), чем Пол, но теперь он займёт строчку бывшего оппонента и пойдёт за новым скальпом. Хукер уже приглядел себе испытание — едва отойдя от победы над Фелдером, Дэн прямо из октагона бросил вызов Джастину Гэтжи.

В соглавном событии турнира Джим Круте поймал на кимуру (болевой на локоть и плечо) Михала Олексейчука в первом раунде и одержал таким образом третью победу в UFC. Также на шоу в Окленде выступили двое россиян Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев, и результаты их боёв нас интересовали в первую очередь.

Друг Хабиба летит на край света бить Ангела Смерти. Тухугов не побеждал в UFC с 2015 года Помимо Зубайры на турнире в Новой Зеландии вернётся Магомед Мустафаев. А сутками ранее побьётся непобеждённый украинец Ярослав Амосов.

Первым из двух наших соотечественников в октагоне появился Тухугов. Чеченский боец только недавно отбыл две подряд длительные дисквалификации — двухлетнюю за положительный тест на запрещённые вещества и однолетнюю (которая, впрочем завершилась за месяц до официального окончания) за участие в знаменитой потасовке после UFC 229. Своё возвращение Зубайра собирался отпраздновать 7 сентября 2019-го на 242 номерном турнире в Абу-Даби, однако торжество было смазано судейским решением: боковые насчитали ничью в противостоянии Тухугова с Лероном Мёрфи. В тот вечер было видно, что российский полулегковес ещё не на сто процентов в форме — сказался простой в несколько сезонов. Поэтому Зубайра решил не засиживаться и принял бой уже на 23 февраля.

Кевин Агилар, соперник Тухугова по последнему поединку, попал в UFC в 2018 году через шоу Dana White's Contender Series (реалити от президента компании Дэны Уайта). Первые два поединка в элитной лиге Кевин выиграл, а потом попал на ещё одного одноклубника Хабиба Нурмагомедова (ещё одного — потому что Зубайра Тухугов тоже нередко проходит подготовку в зале AKA) Дэна Айга.

Агилар проиграл Айгу решением судей 22 июня 2019 года на UFC Fight Night 154, а теперь не смог взять реванш у представителей Американской Академии Кикбоксинга, улетев в нокаут от ударов Зубайры Тухугова уже в первом раунде.

ВИДЕО

Три минуты и 21 секунда понадобились российскому бойцу, чтобы исполнить решающую комбинацию. Всё началось с плотного левого бокового от Тухугова. Агилар буквально воткнулся в тяжёлый удар лицом и даже на мгновение рухнул на настил. Кевину удалось подняться практически сразу, но было видно, что он потрясён. Зубайра решил рискнуть и пошёл добивать соперника, начав процесс размашистым правым оверхендом. Дальше Агилар принял несколько ударов на сближении, отпятился к сетке и около неё уже окончательно перестал сопротивляться, упав на спину и продолжив пропускать тяжёлые попадания. Тухугов буквально забил своего соперника. Эта победа стала для него первой с 2015 года. Поединок с Агиларом — шестой в карьере Зубайры в UFC, где Тухугов выступает с 2014-го. Лишь дважды в этих боях российский полулегковес не смог победить (одно поражение и одна ничья).