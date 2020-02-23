Фьюри — король! Тайсон разбил устрашающего чемпиона мира и снова занял трон

23 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся большой реванш между непобеждённым чемпионом по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и также не знавшим поражений претендентом Тайсоном Фьюри. Американец и англичанин первый раз подрались 1 декабря 2018 года, и тогда победителя выявить не удалось: по итогам 12 раундов судьи выставили ничейный счёт. Большую часть того поединка лучше смотрелся Фьюри, однако Уайлдер сумел добиться ничьей, благодаря двум нокдаунам, в которые он отправил претендента на свой титул в девятой и 12-й пятиминутках.

Фьюри уничтожил Уайлдера! Цыганский Король победил нокаутом и снова стал чемпионом мира Команда Деонтея выбросила полотенце в седьмом раунде.

Второй бой боксёры устроили спустя чуть больше чем год, и перед их повторной встречей расклады казались гораздо более интригующими, чем это было в конце 2018-го. Тогда Фьюри только успел отпраздновать своё возвращение в ринг двумя проходными поединками с ноунеймами Сефером Сефери и Франческо Пьянетой. Пусть в обоих случаях Тайсон и победил без проблем, его форма перед схваткой с боксёром уровня Уайлдера всё равно вызывала большие вопросы.

В первом поединке с Деонтеем Цыганский Король доказал, что он снова в порядке и полностью готов вступить в глобальный спор лучших супертяжеловесов поколения в качестве третьей силы. Фьюри отлично двигался, много и эффективно комбинировал, а также сделал практически невозможное – выдержал точные попадания по своей голове от Уайлдера.

В 2019 году тяжеловесы разошлись каждый в свою сторону. Фьюри продолжил покорять Америку, ещё два раза выступив на рингах США (Тайсон одолел Тома Шварца и Отто Уаллина). А Уайлдер закрыл парочку незаконченных дел – отправил в дежурный нокаут очередного обязательного претендента в лице Доминика Бризила и дал реванш Луису Ортису. Уайлдер и Фьюри укрепили свои позиции за время, пока не видели друг друга, и задрали тем самым ценник на повторный поединок ещё выше. К слову, гонорар боксёров за вторую очную схватку составил $ 30 млн каждому. Что лишний раз подтверждает высокий статус второго боя.

Уайлдер заработал $ 30 млн за 23 минуты, Фьюри спел Aerosmith в Вегасе и покорил США Чем занимались лучшие супертяжеловесы мира на пути к реваншу. За год с небольшим Деонтей и Тайсон укрепили свои позиции.

Оба боксёра, как это часто бывает, обещали удивить соперника. И больше, пожалуй, это удалось сделать Уайлдеру: слишком слабо выглядел американец с самого стартового гонга. Деонтей и в прошлом поединке начинал не лучшим образом, но в этот раз он смотрелся совсем робко на фоне танцующего свои странные танцы Фьюри. Тайсон спокойно управлял дистанцией и копил попадания по голове Деонтея почти с самого начала первого раунда. Цыганский Король вообще не собирался идти в разведку — чтобы понять соперника ему хватило 12 отрезков по 3 минуты в прошлый раз. Уайлдер утверждал, что его оппоненту для победы нужно быть идеальным все 36 минут, а ему — всего две секунды. Но этих мгновений Деонтею было не вырвать: Фьюри настолько плотно и интенсивно держал высокий темп в своих атаках, что Уайлдер уже к третьему раунду выглядел окончательно потерянным.

С третьего отрезка дела американца стали совсем плохи. Было видно, что Уайлдер не знает, как ему быть с настолько ловким и одновременно неуклюжим и нестандартным соперником. А Фьюри продолжал наращивать обороты, что скоро принесло ему первые результаты. В третьем раунде Тайсон впервые отправил Уайлдера в нокдаун, и стало понятно, что Деонтею в этом бою может помочь только чудо. И чудо это мог устроить разве что сам Фьюри — у Бронзового Бомбардировщика после перенесённого нокдауна едва хватало сил, чтобы перемещаться по рингу и вяло уклоняться от новых атак Цыганского Короля.

В таком одностороннем порядке бой едва успел перевалить за экватор, после чего наступила развязка. В седьмом раунде Фьюри в очередной раз зажал Уайлдера в углу и начал засыпать ударами. Атака англичанина ещё не успела раскрыться полностью — лишь два удара пришлись вскользь по могучей фигуре Деонтея — как рефери в ринге Кенни Бэйлис вмешался и остановил бой, присудив победу претенденту. Уайлдер какое-то время негодовал, но затем понял, что это его угол выбросил белое полотенце в знак сдачи. Секунданты больше не могли наблюдать за тем, как их боксёра избивают в одну калитку.

Уайлдер и Фьюри определят лучшего в мире. История чемпионских реваншей это подтверждает Даже если мы и увидим 12 конкурентных раундов, то судьи едва ли додумаются дать вторую ничью.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе и новый король весовой категории. Из троицы лидеров хэвивейта (наряду с тем же Уайлдером и Энтони Джошуа) он единственный, кому пока удаётся удерживать чистый рекорд без поражений. И теперь было бы логично Цыганскому Королю пойти навстречу соотечественнику Джошуа, у которого во владении с недавних пор снова находятся остальные пояса дивизиона. Однако Фьюри слишком непредсказуем, чтобы пытаться уже сейчас предполагать, куда занесёт его нелёгкая дальше. Тайсон не раз говорил о про-рестлинге и MMA. Вероятно, именно в этих дисциплинах Цыганский Король видит наиболее весёлый вызов для себя.