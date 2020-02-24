Забудьте про Канело и Джошуа. Тайсон Фьюри — лучшее, что есть в современном боксе

В профессиональной жизни Тайсона Фьюри было три главных поединка, и перед каждым из них Цыганского Короля никто не воспринимал всерьёз.



Так было в ноябре 2015 года, когда нескладный долговязый британец, который ещё пару лет назад падал в нокдаун от маленького Стива Каннингема, приехал на задний двор к одному из самых доминирующих тяжеловесов в истории Владимиру Кличко и преподал тому урок бокса. Коэффициент на победу Фьюри тогда колебался от 4 до 6.

Фьюри уничтожил Уайлдера! Цыганский Король победил нокаутом и снова стал чемпионом мира Команда Деонтея выбросила полотенце в седьмом раунде.

Что было дальше, вы наверняка знаете: исполнив самую заветную мечту своей жизни, Фьюри просто перестал понимать, что ему делать дальше. И начал падение вниз – Тайсон потерял все пояса, пристрастился к алкоголю и запрещённым веществам.

Пока настоящий король супертяжёлого дивизиона закапывал себя всё глубже и уничтожал своё наследие, пояса разлетались в разные уголки мира и попадали в руки далеко не самых сильных бойцов. Джозеф Паркер и Чарьз Мартин подобрали то, что небрежно выкинул Фьюри, и чуть позже заработали на этом миллионы долларов.

Чемпионы поочерёдно продавали блестящие ремни Энтони Джошуа, легитимному преемнику Владимира Кличко и человеку, который должен был стать настоящей суперзвездой. С другой стороны был Деонтей Уайлдер – чемпион мира по версии WBC, и, что важнее – представитель США. Он же — один из самых страшных нокаутёров современности. Так на карте тяжёлой весовой категории образовались две фигуры, которые стремительно шли к одному из самых ожидаемых поединков в истории этого дивизиона.

В это время Тайсон Фьюри продолжал терять свой талант на дне стакана, приправляя всё это сладостями и неправильной пищей. Каждая новая фотография бывшего чемпиона пугала всё больше, но никто не мог представить, что на самом деле творилось в жизни Цыганского Короля.

«Я просто хотел умереть, и у меня неплохо это получалось» История Тайсона Фьюри, которая заставит вас стать его болельщиком.

Ещё интереснее, что чувствовал Фьюри, наблюдая за тем, как Энтони Джошуа собирает стадионы и становится национальным героем, а Деонтей Уайлдер штампует защиты пояса и затмевает Майка Тайсона в статусе величайшего нокаутёра в истории, пока сам Тайсон остаётся где-то не у дел, превращаясь в плохую версию Бастера Дагласа.

В какой-то момент даже самые близкие люди перестали верить в Тайсона.



«Я позвал свою жену и сказал ей: «Пэрис!» — «Чего?». Она думала, что я снова напился. «В понедельник утром я начну готовиться к тому, чтобы вернуть пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе». Она сказала: «Да-да, конечно». Она не поверила, потому что каждый раз, когда я был пьян, твердил ей о том, что снова стану чемпионом мира. Это были просто бредни алкоголика. Жена не поверила мне ни на секунду».

Просто задумайтесь, какой путь проделал Фьюри, возвращаясь в форму со 180 килограммов и, по сути, начав всё сначала. Тайсон признавался, что не мог пробежать даже пару километров во время разминки — о каком возвращении на ринг могла идти речь?

Но, кажется, это то, что отличает великих чемпионов от Энди Руиса и других однодневок. Непоколебимая воля и спортивная злость. Забавно, что именно Деонтей Уайлдер помог Фьюри найти новый смысл и вернуться на ринг. У бывшего чемпиона мира появилась новая цель.

«Уайлдер говорил, что со мной покончено, что я не вернусь. Он говорил, что даже в лучшие мои годы он бы нокаутировал меня. До этого он говорил, что нокаутировал бы и Майка Тайсона в первом раунде. И я понял, что ради этого стоит вернуться. Когда я посмотрел то видео, это стало моей мотивацией – вернуться, чтобы побить Деонтея Уайлдера».

Именно эти слова и желание доказать обратное поднимали Фьюри на ноги после лучших попаданий Уайлдера в декабре 2018 года. Сам факт того поединка уже может многое рассказать о том, из чего сделан Цыганский король.

После всех жизненных проблем, затяжных депрессий и двух невзрачных побед над малоизвестными соперниками бой с Деонтеем Уайлдером выглядел самоубийством. Но Тайсон вернул ту магию из поединка с Владимира Кличко, полностью переиграв непобедимого чемпиона. Последующее «воскрешение» из нокаута лишило Фьюри чистой победы, но в очередной раз рассказало о характере британца. Победить таким образом было бы слишком просто.

Уайлдер заработал $ 30 млн за 23 минуты, Фьюри спел Aerosmith в Вегасе и покорил США Чем занимались лучшие супертяжеловесы мира на пути к реваншу. За год с небольшим Деонтей и Тайсон укрепили свои позиции.

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Сегодня Тайсон Фьюри наконец-то вернул своё и снова шокировал мир. Возможно, ещё сильнее, чем в ноябре 2015-го. Британец буквально избил одного из лучших тяжеловесов современности, окончательно закрыв все вопросы о настоящем короле супертяжёлой весовой категории прошлого и нового десятилетий.



Несколько лет назад Фьюри остановил удивительно правление украинца, помешав ему провести девятнадцатую (!) защиту поясов. Сегодня Цыганский Король прервал эпоху Деонтея Уайлдера, остановив американца на одиннадцатой защите пояса. Простите, но в послужном списке Кличко нет побед над столь доминирующими чемпионами. Кто-то входит в историю, удерживая корону на протяжении долгих лет, а кто-то просто приходит и побеждает этих чемпионов, забирает их пояса, оставляет их и отправляется за новыми приключениями. В любом случае, у Фьюри есть победы над двумя лучшими соперниками своего времени, и этим достижением не может похвастать даже человек, в честь которого назван британец.



Удивительно, но Тайсону всего 31 год – т.е. прямо сейчас он находится на пике своих возможностей, но последние пять лет переписывает историю боксе, побеждая самых крутых чемпионов своего времени. И каждый раз делая это в статусе андердога.

Фьюри — король! Тайсон разбил устрашающего чемпиона мира и снова занял трон Спустя пять лет после великой победы над Кличко Цыганский Король сумел повторить подвиг.

Сегодня Фьюри заработал от 25 до 30 миллионов долларов и принял участие в одном из главных поединков десятилетия, попутно переписав рекорд по выручке от продажи билетов среди боёв в супертяжёлом весе.



Попутно Тайсон снова ответил на многие вопросы и вернул нас всех в реальность. В реальность, в которой поединок Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа был пустышкой – столкновением двух людей, которые всё это время владели тем, что принадлежало другому человеку. Тайсон уничтожил новый бой века, предложив современному боксу кое-что интереснее. Шоу собственного имени. Прямо сейчас Фьюри – лучшее, что есть в современном боксе. Он даёт нелепые интервью, не стесняется быть глупым и спокойно рассказывает о суицидальных мыслях. За несколько дней до главного поединка в своей карьере Цыганский король непринуждённо даёт советы о том, как лучше тренировать челюсть, влюбляя в себя всё новых и новых людей.



Феномен Тайсона в сочетании несочетаемого – цыган-миллионер, один из самых опасных людей на планете, борющийся с различными внутренними демонами. Блестящий шоумен и человек, у которого просто не существует скучных интервью. Его техника по-прежнему коряво, но теперь мы знаем, что за всем этим прячется настоящий гроссмейстер и самый искусный супертяжеловес современности.



Долгое время было сложно понять, кто такой Тайсон Фьюри – шут или король современного бокса. Сегодня этот вопрос был закрыт окончательно – британец блестяще сочетает в себе эти две роли.

Современный бокс окончательно успокоился и утонул в лоске – Энтони Джошуа и Сауль Альварез выглядят идеальными людьми с обложки без каких-либо изъянов. Дорогие яхты, спонсорские контракты, десятки миллионов долларов за выход на ринг – всё это здорово, но разве вы можете представить, как Канело будет петь (и делать это объективно неплохо) своей жене после победы над Геннадием Головкиным, а Энтони Джошуа шокирует публику отсутствием идеальных кубиков пресса?

В современном мире навязанных образов и идеальных людей нам просто необходим хотя бы один живой персонаж. Обычный человек со своими проблемами, взлётами и падениями, но с претензией на абсолютное величие. Уже завтра Цыганский Король может снова потерять мотивацию, объявить о завершении карьеры или согласиться на поединок с чемпионом UFC Стипе Миочичем по правилам ММА. Возможно, Тайсон вновь заработает лёгкие 15 миллионов долларов за поединок по правилам рестлинга или надолго пропадёт из виду, сосредоточившись на специальных тренировках по укреплению челюсти.

Прямо сейчас Тайсон находится там же, где оказался в ноябре 2015 года, и хочется верить, что поиск нового смысла не будет проходит столь же болезненно. Всем остальным новая цель Фьюри очевидна – победа над Энтони Джошуа окончательно закрепит Цыганского короля в статусе одного из лучших супертяжеловесов в истории спорта.

Два исторических поединка за один год – кажется, это отличное приключение для Фьюри. Культовое противостояние трёх сильнейших супертяжеловесов приближается к развязке, но уже сейчас его исход очевиден.