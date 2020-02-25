Слишком дорогие понты. Уайлдер считает, что лишился пояса чемпиона мира из-за костюма

Доспехи Деонтея выглядели очень эффектно, но, вероятно, из-за них боксёр без боя отдал титул, который защищал пять лет.

23 февраля в Лас-Вегасе состоялся реванш двух самых больших звёзд супертяжёлого веса в своём поколении Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Уайлдер в 11-й раз защищал свой титул чемпиона по версии WBC и теперь, как никогда раньше в своей карьере, был в настоящей опасности. Даже перед первым поединком с Фьюри Деонтей казался фаворитом, ведь тогда Тайсон представлял собой гигантского кота в мешке, поскольку выходил в ринг с равным себе соперником после нескольких лет тяжёлой борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью.

Фьюри уничтожил Уайлдера! Цыганский Король победил нокаутом и снова стал чемпионом мира Команда Деонтея выбросила полотенце в седьмом раунде.

В преддверии реванша Уайлдера и Фьюри букмекеры давали близкие коэффициенты на боксёров, причиной чему стал конкурентный первый поединок, который закончился вничью. Большую часть того боя лучше смотрелся британец, однако американец сумел удержать титул благодаря двум тяжёлым нокдаунам, в которые он успел отправить соперника за 12 раундов. В общем, в отличие от 1 декабря 2018 года, у Деонтея не было повода недооценивать Тайсона. Однако он позволил себе совершить один очень странный и даже нелепый стратегический просчёт. И всё ради чего? Просто понты…

Итогом реванша стала доминирующая победа Фьюри — да ещё и досрочная, чего почти никто от него не ожидал. Тайсон был просто великолепен. Цыганский Король проделал удивительную работу в ринге в минувший уик-энд, он почти ничего не позволил совершить одному из опаснейших нокаутёров в истории бокса, уже за первые три раунда полностью лишив того сил, уверенности в себе и даже возможности ровно ходить.

Эксперты приводят разные причины подобному исходу: кто-то говорит, что Фьюри и Уайлдер — изначально находились на разных уровнях боксёрского мастерства, кому-то показалось, что привычная ставка Деонтея на один единственный удар себя не оправдала. Однако самая любопытная версия, почему так плох был Деонтей в самый важный вечер своей жизни, принадлежит самому американцу.

«Мой костюм был слишком тяжёлым для меня. С самого начала боя у меня отказали ноги. Было заметно, что у меня проблемы с ногами. Многие говорили, что со мной что-то не так. Я понимаю, что ноги отказали из-за костюма. Я впервые примерял костюм вечером перед боем и не думал, что это будет так тяжело. Он весил около 18 кг или больше», — приводит слова Уайлдера Yahoo Sports.

Деонтей Уайлдер Фото: Al Bello/Getty Images

Вот так вот. Костюм. Сложно поверить, что на подобном уровне атлеты способны проигрывать главные соревнования жизни из-за желания красиво появиться перед зрителями, но Уайлдер, по сути, признался в этом. К слову, ноги Деонтея и правда работали в поединке с Фьюри не лучшим образом, что очень профессионально отметил бывший звёздный боксёр Андре Уорд, комментировавший бой.

«Меня удивляет, как разбалансированно работают сегодня ноги Уайлдера. Его координация, способность переносить тело — Уайлдер странно передвигается. Думаю, те 19 фунтов (8 кг), которые Деонтей набрал по сравнению с первым боем, могли как-то нагрузить его ноги и нарушить баланс. Либо имеет место какая-то травма ноги».

Фьюри — король! Тайсон разбил устрашающего чемпиона мира и снова занял трон Спустя пять лет после великой победы над Кличко Цыганский Король сумел повторить подвиг.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Уорд искал сугубо профессиональные причины движению Уайлдера, плюс отдал должное работе его соперника: Фьюри постоянно клинчевал Уайлдера и вис на нём всем своим центнером с лишним (почти 125 кг), напрягая то шею, то плечи оппонента.

«Фьюри постоянно наклонял соперника, ложился на него и заставлял переносить его весь свой вес. Одно дело — просто вязаться в клинче, другое — уметь переносить на соперника свой вес, изматывая его. Уайлдер сильно устал в таком клинче. Первые 4-5 раундов он носил на себе чужие сотни фунтов».

Забудьте про Канело и Джошуа. Тайсон Фьюри — лучшее, что есть в современном боксе Цыганскому Королю хватило трёх больших боёв, чтобы достичь величия.

Возможно, Уорд прав, и ноги Уайлдера отказывались перемещать того по рингу с привычной лёгкостью из-за лишнего веса его собственного тела и грамотной работы соперника в клинче. Но наверняка есть доля правды и в подозрениях самого Деонтея: тащить на себе почти 20 кг лишней массы за считаные минуты до чемпионского боя — неоправданная трата столь ценных в это мгновение сил. И вы можете относиться к этой точке зрения скептически, но вспомните, как появился в ринге отбегавший бодренько от начала и до конца схватки Тайсон Фьюри. Его вынесли на руках.