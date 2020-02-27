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Кто станет соперником Тайсона Фьюри, когда бой, дата, следующий соперник Фьюри

Тайсон Фьюри
Микаил Гусейнов
Все возможные пояса или повторное уничтожение Уайлдера. Что ждёт Тайсона Фьюри теперь
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Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

22 февраля мир получил нового чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC. Самым престижным поясом завладел эпатажный Тайсон Фьюри, который в прошлом уже носил звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.

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Нельзя сказать, что победа британца над Деонтеем Уайлдером стала неожиданной. В конце концов, в преддверии противостояния эксперты практически на равных оценивали шансы соперников. Но удивление вызвало то, с какой лёгкостью Фьюри расправился с Бронзовым Бомбардировщиком. Победа в доминирующем стиле ясно дала понять, что он обоснованно претендует на звание первого номера в королевском дивизионе, и при правильном подходе Тайсон сможет здесь править ещё не один год.

Теперь перед ним открылась ясная перспектива объединительного боя с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, этому может помешать третий бой с Уайлдером, если американец воспользуется правом на реванш.

Деонтей Уайлдер

Трилогия с Уайлдером на сегодняшний день кажется самым реальным вариантом. У американца есть 30 дней на то, чтобы активировать опцию реванша. В таком случае Фьюри обязан будет провести бой с американцем.
Есть все основания полагать, что Бронзовый Бомбардировщик не откажется от своего шанса вернуть титул. Во-первых, в случае отказа возникнет большой вопрос, что будет ждать Деонтея дальше и когда ему ещё представится шанс побороться за пояс. Во-вторых, для Уайлдера здесь откровенно интересна финансовая сторона вопроса.

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На втором поединке с Фьюри он наверняка заработал крупнейший гонорар в карьере и маловероятно, что цифры третьего боя будут намного меньше. Наконец, стоит учитывать и характер американца. Он не из тех бойцов, которые спокойно проглотят поражение и пойдут дальше. Наверняка Деонтей захочет поквитаться за жесточайший урок, который он получил на глазах родной публики. Так что велика вероятность, что Уайлдер ввяжется в трёхсерийный триллер с Фьюри.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

Фото: Al Bello/Getty Images

Энтони Джошуа

Вариант, который напрашивается сам собой. Джошуа – второй действующий чемпион мира в супертяжёлом весе. Он обладает титулами по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, встреча Энтони и Тайсона определит абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе. Между прочим, такового в хэвивейте не было уже на протяжении 20 лет, а последним, кто носил такой статус, был другой британец, легендарный Леннокс Льюис. Будет весьма символично, если звание абсолюта спустя 20 лет снова достанется представителю Туманного Альбиона.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн уже заявил о готовности организовать этот бой в кратчайшие сроки и также подчеркнул, что у Великобритании есть уникальная возможность увидеть объединительный бой с участием двух соотечественников.

Очевидно, не против такой схватки будет и Фьюри. Такой бой сулит ему очередную порцию огромной прибыли. Как бы то ни было, существует одна загвоздка – Деонтей Уайлдер. Если американец потребует реванш, о долгожданной встрече Фьюри – Джошуа можно будет забыть до 2021 года.

Владимир Кличко

Не так давно легендарный украинец обмолвился, что в случае победы Фьюри над Уайлдером он мог бы провести повторный бой с Тайсоном, правда, сразу же добавил, что это гипотетический разговор, и не стал говорить о возобновлении карьеры.

Но как бы то ни было, после завершения боя Уайлдера с Фьюри на странице Владимира в «Твиттере» появилось короткое сообщение, в котором содержался просто смайл. Связано ли это как-то с тем, что Кличко намерен снова побороться за титул? Вопрос сложный, но факт в том, что прежде он никогда не владел поясом по версии WBC, а именно эта регалия теперь в руках у Фьюри. Кроме того, украинцу наверняка не даёт покоя ноябрьское поражение от британца в 2015 году, которое фактически стало началом конца его карьеры.

С учётом всего этого нельзя не предположить, что Владимир жаждет реванша с обидчиком. В то же время Кличко-младший часто подчёркивал, что если и вернётся, то лишь для того, чтобы побить рекорд легендарного Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Учитывая это, ожидать возвращения Кличко в ближайшее время будет сложно. С другой стороны, появление Владимира в ринге, да ещё и в реванше с Фьюри, станет по-настоящему грандиозным событием, которое принесёт десятки миллионов прибыли всем сторонам. Так что, возможно, фанаты Кличко в скором времени услышат от своего любимца заявление.

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Александр Поветкин

Да-да, мы не исключаем, что Фьюри решит провести бой с Александром Поветкиным. На это есть несколько причин. Во-первых, Александр в ближайшее время проведёт встречу с Диллианом Уайтом, которого давно ведут по линии WBC. Победитель этого противостояния, скорее всего, получит статус официального претендента на пояс WBC.

Во-вторых, в команде Фьюри не раз удивляли выбором соперников. Конечно, Поветкин на голову выше Отто Уаллина и Томаса Шварца, но при всём уважении, Витязь уже далёк от своего пика и, вероятнее всего, станет удобным соперником для чемпиона.

И в-третьих, в такой дуэли будет и момент личного противостояния. Напомним, что в 2019 году Поветкин победил двоюродного брата Тайсона Хьюи Фьюри. Так что бой Поветкина с ещё одним Фьюри можно будет хорошо продать под соусом мести за брата.

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Дерек Чисора и завершение карьеры

Фьюри давно приучил своих фанатов к совершенно неожиданным решениям и идеям. Потому исключать новую причуду от Тайсона нельзя. Таковой может стать решение о завершении карьеры.

Не лишним будет напомнить, что после первой грандиозной победы в карьере, когда был повержен Владимир Кличко, Фьюри совершенно потерял мотивацию, впал в депрессию и наркозависимость. Не исключено, что теперь он снова потеряет интерес к спорту и повесит перчатки на гвоздь.

Правда, перед этим у него будет ещё одно дело. Не так давно сам Фьюри заявил, что прощальный поединок хотел бы провести именно с «Деллбоем» Дереком Чисорой. Более того, Тайсон уверен, что такую встречу можно организовать даже на легендарной арене «Олд Траффорд».

Откровенно говоря, вариант малопривлекательный. Во-первых, соперники встречались дважды и в обоих случаях преимущество Тайсона было ощутимым. А во-вторых, те поединки оставили не самое приятное впечатление, так как были откровенно скучны. Впрочем, пока говорить о потенциальной трилогии с Чисорой всё же рано, так как в уход Цыганского Короля верится с трудом.

Завершение карьеры в боксе и старт в MMA

Такой вариант кажется совсем фантастическим. Но Фьюри неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать силы в смешанных единоборствах и даже заявлял о скором начале тренировок с Конором Макгрегором. Интерес со стороны американского промоушена к Фьюри также есть, во всяком случае, Дэна Уайт держит Тайсона в поле зрения. Да и хайповые поединки бойцов ММА с боксёрами становятся всё популярнее.

В UFC уже постепенно выстраивается очередь на то, чтобы подраться с Фьюри. Такое желание высказали экс-претендент на титул Фрэнсис Нганну и действующий чемпион лиги Стипе Миочич. Учитывая взаимный интерес, исключать возможность дебюта Тайсона в UFC нельзя.

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