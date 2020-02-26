Чемпион UFC глупо пошутил про 11 сентября и башни-близнецы. Адесанью вынудили извиниться

Что произошло?

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья готовится к первой защите титула против Йоэля Ромеро. Противостояние возглавит турнир UFC 248 8 марта. А, как известно, знаковому ММА-событию полагается достойная раскрутка. Бойцы провели уже две пресс-конференции, которые вызвали большой отклик у болельщиков. Так, в ходе первой встречи на сцене новозеландец и кубинец устроили танцевальный баттл, в ходе которого 42-летний ветеран смешанных единоборств уселся на шпагат, повергнув в шок зрителей и самого Адесанью.

Адесанья и Ромеро станцевали после дуэли взглядов

А вот на вторую встречу с представителями СМИ у Йоэля приехать не получилось. В Окленде Исраэль в одиночку отдувался перед журналистами, что в итоге вывело чемпиона из себя. Сначала он прошёлся по оппоненту, заявив, что станцует на его могиле, а затем окончательно перегнул с трештоком, упомянув в гневном монологе теракт 11 сентября 2001 года.

«Я достану его своими ударами, и он рухнет, как башни-близнецы», — выпалил на эмоциях спортсмен.

9/11. Историческая справка

Случившееся почти 19 лет назад в Нью-Йорке считается в США табуированной темой. Ведь трагедия на Манхэттене стала не просто самым массовым терактом в истории человечества (два влетевших лайнера в башни Всемирного торгового центра, таран «боингом» здания Пентагона и падение ещё одного пассажирского самолёта в штате Пенсильвания унесли жизни 2977 человек, не включая 19 террористов). Она показала мирному населению мощь и серьёзность намерений радикальных сил, обнажила уязвимость служб безопасности США и пошатнула веру американцев в завтрашний день.

Реакция общественности

Неуместное упоминание символов кошмара 9/11, естественно, вызвало бурю негодования на просторах интернета.

«Как потерять тысячи фанатов перед UFC 248. Лайфхак от Енджейчик и Адесаньи».

«Ромеро нокаутирует тебя. Мы никогда не забудем 2001 год».

«Адесанья не является американцем. В тот день мы потеряли не только граждан США, но и множество других людей со всего мира. 9/11 никогда не будет темой, над которой можно шутить. Я с удовольствием посмотрю следующий бой Адесаньи, но сейчас я просто хочу увидеть, как Йоэль Ромеро сломает ему лицо».

Не мог не отреагировать на случившееся и потенциальный соперник Исраэля, не знающий поражений средневес UFC Пауло Коста.



«Ты просто отвратителен. Как ты можешь позволять себе такие высказывания и неуважительные шутки по отношению к тем тысячам людей, героическим пожарным и полицейским, которые там погибли? Я просто убью тебя в клетке, грязный новозеландец», — негодовал бразилец.

И пускай сам Исраэль постарался как можно скорее извиниться за допущенную оплошность, есть вероятность, что американский промоушен, не меньше других чтущий историю Штатов, всё же накажет переступившего черту атлета.



«Я никогда не шутил об умерших людях и не упоминал трагические события 11 сентября. В тот момент мой мозг работал быстрее, чем мой рот, — я выбрал неправильный эвфемизм.

Прошу прощения: в будущем я буду осторожнее со словами», — написал обладатель пояса в «Инстаграме».

Боец нокаутировал соперника дважды за бой и стал чемпионом. Бедный Уиттакер Исраэль Адесанья — новый чемпион UFC в среднем весе. Его называют приемником Макгрегора.

UFC 248 – карнавал чёрного юмора

Стоит отметить, что случай Адесаньи поразительно похож на историю другой значительной персоны организации, которую как раз упоминал один из фанатов в гневной «твиттер»-публикации.



Это бывшая чемпионка Йоанна Енджейчик в преддверии всё того же мартовского турнира в Лас-Вегасе выложила у себя в «инстаграме» афишу поединка, на котором она стоит рядом с китайской чемпионской Вейли Жанг… в противогазе. Столь провокационным образом спортсменка сыронизировала над оппоненткой, намекнув на бушующую в Поднебесной эпидемию коронавируса.



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