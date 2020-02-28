Бенавидез и Фигередо проведут один из самых бесполезных чемпионских поединков за долгое время.

Бенавидез в третий раз попытается стать чемпионом мира, но никому нет до этого дела

Незрелищность (парни до 56 кг катастрофически редко нокаутируют оппонентов), отсутствие интриги (всего два чемпиона за семь лет) и дефицит по-настоящему ярких имён – вот и всё, что можно сказать о наилегчайшем весе главного мирового ММА-промоушена. Однако, несмотря на недостатки, «мухачи» выжили. Генри Сехудо уберег самый нелюбимый дивизион Дэны Уайта от Ти Джея Диллашоу и ликвидации, после чего пошёл покорять новую весовую.

И пока «тройной чемпион» начинает подготовку к неоднозначному поединку с легендой ММА Жозе Алду, ставший вакантным пояс обретёт нового хозяина.

UFC Fight Night 169

Когда: 29 февраля (1 марта по Москве)

Где: стадион «Chartway Arena», Норфолк, США Когда: 29 февраля (1 марта по Москве)Где: стадион «Chartway Arena», Норфолк, США

Освобождение титула чемпиона в категории 125 фунтов выглядело логичным. В легчайшем весе Сехудо ждёт множество именитых бойцов и денежных перспектив, чего не скажешь о ростере «мухачей». Единственный топ-кандидат Джозеф Бенавидез уже брал верх над Генри и до сих пор остаётся для говорливого борца одним из самых стилистически неудобных соперников. Зачем же рисковать? Добро пожаловать к Петру Яну, Коди Гарбрандту и компании.

«Нет, меня не лишают титула. Я отказываюсь от своего титула… Стоп, поправка! Тройной чемпион отказывается от титула в пользу подражателей из наилегчайшей весовой категории. Расскажите всем, чтобы они преклонили колено», — цитировал Сехудо ММА Junkie.

В итоге всё тот же Бенавидез стал главным соискателем покинутого золота.

Значимость титула настолько мала, что поединок за пояс абсолютного чемпиона проходит не в рамках номерного турнира? Спустя полгода руководство UFC может снова начать искать «киллера» для убийства дивизиона? Джозефу абсолютно всё равно. Уроженцу Техаса 35 лет; в его активе всего один проигрыш в последних десяти боях и роковые поражения во всех трёх титульных битвах за карьеру (в WEC не смог подобрать ключ к Доминику Крузу, тогда как в UFC был дважды сломлен великолепным Деметриусом Джонсоном). Судьба даёт опытному ветерану последний шанс: когда, если не сейчас, становиться третьим чемпионом организации в наилегчайшем весе?

Предварительный кард:

Брендан Аллен — Том Брис

Луис Пена — Стив Гарсия

Сергей Спивак — Марчин Тыбура

Ти Джей Браун — Джордан Гриффин

Спайк Карлайл — Аалон Круз

Шон Брэйди — Исмаил Наурдиев

Испортить вечер фавориту постарается Дейвисон Фигередо. Меньше года назад бразилец терял ноль в графе «поражения» в поединке против Жуссьера Формиги – тогда шансы на «титульник» ускользнули прямо из-под носа. Но была проделана отличная работа над ошибками: с перерывами в три месяца Фигейреду добыл две победы и теперь находится в шаге от пояса. Который, к слову, оказался даже не временным, как думал сам спортсмен.

«Мы никак не ожидали, что Сехудо заставят отказаться от пояса, — признаётся претендент. — Я выпрашивал поединок с Бенавидезом за временный титул, поскольку я единственный подходящий оппонент для него. Однако в промоушене решили столкнуть нас в матче за титул настоящий. Я был счастлив и удивлен, когда узнал эту новость. Это доказывает величие Господа. Настало время захватить чемпионский пояс во имя Иисуса. Я готов к предстоящей схватке и ментально, и физически!»

Помимо этого, в основном карде UFC Fight Night 169 выступит идущий на серии из трёх побед россиянин Магомед Анкалаев. Противостоять отечественному «полутяжу» будет опасный нокаутёр из Молдавии Ион Куцелаба.

Также Зара Фаирн встретится с Фелисией Спенсер, Меган Андерсон сразится с Нормой Дюмонт, Грант Доусон померится силами с Дерриком Миннером, а Кайлер Филлипс постарается одолеть Габриэля Силву.

Что же касается прелимов, то в них особое внимание приковывает австриец Исмаил Наурдиев: выходец из Чечни разделит октагон с непобеждённым американцем Шоном Брэйди.