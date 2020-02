7 худших боёв за пояс чемпиона UFC в новейшей истории. Хабиб тоже поучаствовал

Уже через несколько часов состоится турнир UFC Норфолк, где в главном бою Джозеф Бенавидез встретится с Дейвесоном Фигередо в одном из самых бессмысленных титульных поединков в истории UFC. Конечно, мы говорим о бое между первым и третьим номерами рейтинга наилегчайшей весовой категории, но при этом нам даже не обязательно лезть за доказательствами в комментарии под любой новостью о предстоящей схватке мухчахей, чтобы понять одну простую истину – зрителям просто неинтересен этот поединок. Более того — подобное происходило в UFC и ранее.

Джозеф Бенавидез vs Дейвесон Фигередо

Поединок за вакантный пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Что не так: В какой-то момент наилегчайший дивизион был приговорён к смерти, но в самом начале прошлого года ситуацию спас Генри Сехудо, победивший чемпиона легчайшей весовой категории ТиДжея Диллашоу в негласном поединке за будущее всех мухачей.

Чуть позже спаситель дивизиона пошёл покорять легчайший дивизион, добился своего, словил тяжёлую звёздную болезнь и так и не вернулся назад. Разыгрывать осиротевший пояс в категории до 125 фунтов будут Джозеф Бенавидез и Дейвесон Фигередо. И у этого поединка ровно одна проблема – он просто никому неинтересен.

Бенавидез в третий раз попытается стать чемпионом мира, но никому нет до этого дела Бенавидез и Фигередо проведут один из самых бесполезных чемпионских поединков за долгое время.

Бенавидез побеждал Генри Сехудо, но проиграл два титульных поединка из двух. В июле Джозеф отпразднует 36-летие, и прямо сейчас очевидно, что его потенциальная победа не даст наилегчайшему дивизиону ровным счётом ничего. Более того, в случае успеха в поединке с Фигередо новоиспечённый чемпион наверняка попробует добиваться второго боя с Сехудо.



В случае с Фигередо всё ещё проще – бразилец проиграл главный поединок своей жизни ещё за день до выхода в октагон. Дейвесон показал своё отношение к происходящему, даже не попытавшись согнать лишний килограмм. Теперь расклады простые – даже если Бог Войны всё-таки сумеет победить Бенавидеза, он всё равно поедет на родину без пояса.

Т.е. поединок, который был интересен чисто из-за чемпионского статуса, теперь является таковым лишь наполовину. Вечно всё с этим дивизионом не так.

Поединок за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе

Что не так: Тут всё просто – Жозе Алду не заслужил титульного боя. Да, бразилец – один из самых заслуженных бойцов в UFC и мы всё ещё помним времена, когда Скарфейс убирал на своём пути всё и вся, но человек с рекордом 0-1 в легчайшей весовой категории просто не должен получать поединок с чемпионом.

Такое решение UFC выглядит особенно абсурдным, учитывая целую россыпь куда более заслуженных претендентов в этом дивизионе – Пётр Ян (шесть побед подряд), Алджамейн Стерлинг (четыре победы подряд) и даже малоизвестный Кори Сэндхаген (пять побед подряд) наверняка не слишком оценили претендентский поединок с участием Жозе Алду.

В который раз мы понимаем, что UFC – это история про бизнес, и если ты не можешь продать арену в своей стране, то тебе придётся подождать. Ситуация с Алду очень сильно напоминает лимит на легионеров в российском футболе, когда человек получает свой шанс благодаря правильному паспорту. Турнир UFC 250 состоится в Бразилии, и местные фанаты просто без ума от бывшего короля полулёгкой весовой категории, и недавние спортивные достижения Жозе отходят на второй план.

Всем остальным болельщикам придётся смотреть на глупые выходки Сехудо на пресс-конференциях, пока заметно постаревший и немного уставший от своей долгой карьеры Жозе будет говорить про уважение к сопернику, хороший тренировочный лагерь и возможности. Как интересно.

Хабиб Нумагомедов vs Эл Яквинта

Поединок за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе

Что не так: Мы все возлагали огромные надежды на UFC 223: Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон пытались встретиться в четвёртый раз, а Россия уже ждала своего первого чемпиона UFC.



И дождалась, но надо признать, что всё происходящее напоминало какой-то дикий фарс. И у нас есть два обвиняемых – тёмные очки Эль Кукуя и злосчастный провод.

Спасать титульные мечты вызвался чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, но местная Атлетическая комиссия не разрешила гавайцу сделать чемпионство Хабиба более легитимным. Ситуация стала критической – руководство начало судорожно предлагать титульный поединок всем заявленным в карде легковесам. На столь щедрое предложение откликнулся одиннадцатый номер рейтинга лёгкой весовой категории Эл Яквинта, и в этот момент хейтеры Хабиба Нурмагомедова получили отличный повод называть россиянина бумажным чемпионом.



Ещё раз – в этом нет никакой вины самого Хабиба, соглашавшегося драться с любым соперником. Проблема в обстоятельствах, которые привели к немыслимой ситуации, когда одиннадцатый номер рейтинга дрался за пояс чемпиона UFC.

Уже в середине апреля Нурмагомедов может окончательно закрыть рот всем сомневающимся и доказать, что именно он является лучшим легковесом своего времени.

Хабиб Нурмагомедов и Эл Яквинта Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Жермейн Де Рандами vs Холи Холм

Поединок за вакантный пояс чемпионки UFC в полулёгком весе

Что не так: В 2017 году Холли Холм делала то, что уже скоро сделает Жозе Алду – вышла на титульный поединок после двух поражений подряд.



Дочь Священника поочерёдно проиграла Мише Тейт и Валентине Шевченко, но к тому времени зачётка американки уже работала на неё. Холли должна была побеждать Жермейн Де Рандами, и сойтись в поединке с человеком, для которого и создавался весь полулёгкий дивизион – Крис Сайборг.



Но что-то пошло не так – Де Рандами победила Дочь священника единогласным решением судей, но затем так и не встретилась с Сайборг. Чуть позже бразильянка всё-таки завоевала пояс, но сделала это в не менее странном поединке. О нём — ниже.

Крис Сайборг vs Тоня Эвинджер

Поединок за вакантный пояс чемпионки UFC в полулёгком весе

Что не так: В случае с Тоней Эвинджер ситуация ещё забавнее – 36-летняя американка дралась за титул в своём дебютном поединке в UFC. Абсурдность ситуации заключалась ещё и в том, что Тоня узнала о бое с самой опасной женщиной на планете за несколько недель до выхода в октагон. Изначально соперницей Сайборг должна была быть Меган Андерсон, но в итоге австралийская спортсменка была вынуждена отказать от поединка.

Крис без особых проблем победила Эвинджер и наконец-то получила пояс, который был придуман специально ради неё. Всё наконец-то сошлось, но руководство UFC так и не придумало, что делать дальше с королевой дивизиона, в котором даже нет рейтинга лучших бойцов.

26 сезон шоу The Ultimate Fighter

Победительница турнира становилась первой чемпионкой UFC в наилегчайшем весе

Что не так: Откровенно слабый 26-й сезон реалити-шоу The Ultimate Fighter подарил UFC новую весовую категории и первую чемпионку дивизиона в лице Никко Монтано. В финале турнира Никко победила 35-летнюю Роксанн Модаффери (21-13), и это вызвало интерес разве что у близких друзей и родных участниц сезона.

Движение в дивизионе началось, когда в него спустилась Валентина Шевченко, чей поединок с чемпионкой выглядел вполне интересно. Официально бой между Никко и Валентиной должен был состояться в сентябре 2018 года, но Монтано так и не смогла дойти до клетки из-за проблем с весосгонкой.



Позже американка была лишена пояса, но, что интереснее – Никко больше никогда не дралась в наилегчайшем дивизионе. Свой первый поединок после завоевания пояса в декабре 2017 американка провела лишь июле 2019 года и сделала это в легчайшей весовой категории, уступив Джулианне Пенье единогласным решением судей.



Тот случай, когда хочется стереть себе память, но не для того, чтобы пересмотреть 26 сезон шоу The Ultimate Fighter, а просто забыть об этой истории и чемпионстве Монтано. Что касается Пули – Шевченко успешно завоевала пояс и принялась зачищать дивизион. Пока что Валентина выглядит непобедимой для соперниц и рискует установить какой-нибудь дикий рекорд по числу защит своего титула.

ТиДжей Диллашоу vs Джо Сото

Поединок за вакантный пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Что не так: В мае 2014 года ТиДжей Диллашоу устроил один из самых громких апсетов в истории спорта, остановив правление одного из самых доминирующих чемпионов того времени Ренана Барао. Американец нанёс бразильцу первое поражение за последние девять лет и прервал его победную серию из двадцати двух (!) поединков.



Барао получил незамедлительный шанс поквитаться за первое поражение за последние девять лет, но в день взвешивания был доставлен в больницу из-за проблем с весосгонкой. Бывшего чемпиона заменил дебютант Джо Сото, и это был тот самый случай, когда вместо изысканного блюда в ресторане тебе почему-то приносят дешёвые покупные пельмени.



Да, Сото был бывшим чемпионом Bellator, но мы всё равно говорим про человека, который впервые выходил в октагон UFC. Джо держался очень достойно, но в пятом раунде ТиДжей всё-таки сделал своё дело, нокаутировав неожиданного претендента. После этого Сото провёл в UFC ещё семь поединков, добился рекорда 3-4 и был благополучно уволен.

Достойны упоминания: Майкл Бисинг vs Джордж Сент-Пьер. Фабрисио Вердум vs Марк Хант, Джон Джонс vs Овинс Сент-Прю, Тони Фергюсон vs Кевин Ли, Дэниель Кормье vs Деррик Льюис.