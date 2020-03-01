Россиянин Анкалаев победил в США из-за судейского скандала. Рефери очень помог Магомеду

1 марта в Норфолке (штат Вирджиния) состоялся, пожалуй, самый невзрачный по наполнению турнир UFC в этом году. Компания вообще заметно переориентировалась в последние пару сезонов: теперь турниры собираются вокруг одного-двух реально больших боев, а в андеркарде, как правило, выступают те, на кого промоутеры готовятся сделать ставку в будущем. Но UFC FIGHT NIGHT 169 в Норфолке не мог похвастать даже афишей — на ней красовались вчерашний ноунейм с серией из двух побед Дейвесон Фегередо и заслуженный ветеран UFC, застывший по карьере в статусе вечно второго в дивизионе после чемпиона, Джозеф Бенавидез.

Бенавидез в третий раз попытается стать чемпионом мира, но никому нет до этого дела Бенавидез и Фигередо проведут один из самых бесполезных чемпионских поединков за долгое время.

На более крупном (то есть просто среднем) турнире компании такое событие с трудом бы влезло в основной кард, а в Норфолке стало главным. Правда, организаторы попытались добавить веса поединку Бенавидез — Фигередо, сделав его полноценным титульником. Однако и с этим возникли проблемы: Дейвесон не смог уложиться в лимит наилегчайшего веса, за что отдал сопернику 30 процентов гонорара и лишил себя статуса соискателя чемпионского пояса. В итоге чемпионом мог стать только Бенавидез. Но не стал.

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Заслуженный ветеран трижды в карьере (один раз в WEC и два — в UFC) бился за титул, но ни разу так им и не завладел. Казалось, теперь Джо получил просто уникальную возможность наконец разобраться с этим вопросом. Но изначально бестолковый ивент в Норфолке оказался таковым до самого конца: Фегередо нокаутировал Бенавидеза и стал… победителем боя с Бенавидезом, а пояс дивизиона «мухачей» (того самого, который год назад хотели закрыть за бесполезность) так и остался вакантным с тех пор, как его оставил Генри Сехудо. Кстати, Генри, отличающийся достаточно своеобразным чувством юмора и вообще каким-то особым шармом, на который далеко не все западают, на главный исход турнира в Норфолке отреагировал достаточно остроумно: выставил своё фото с двумя поясами и подписью «and still....».

Если и было что-то действительно интересное на UFC FIGHT NIGHT 169, — хотя бы для российского зрителя — то это, безусловно, выступления Исмаила Наурдиева и Магомеда Анкалаева.

Австриец чеченского происхождения Наурдиев всего год назад дебютировал в UFC, но на турнире в Норфолке провёл уже четвёртый свой бой в лиге. Исмаил дерётся ярко, но не очень стабильно и к поединку с Шоном Брэйди он подошёл со статистикой 2-1 в трёх последних схватках. К сожалению, встреча двух молодых, ярких и перспективных полусредневесов закончилась не в пользу Наурдиева. Может, Исмаилу стоит отдохнуть в этот раз дольше обычного и вернуться в октагон в более свежем и собранном состоянии. Потому что потенциал этого 23-лётного бойца виден невооружённым взглядом и правильное отношение к карьере наверняка рано или поздно выведет его в топ лучших дивизиона до 77 кг.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

А вот Магомед Анкалаев порадовал, пусть и с его поединком (да что ж такое?!) далеко не всё в порядке. Да, боец из России победил своего соперника Йона Куцелабу, что само по себе отличная заявка. Однако это для нас победа Анкалаева главный результат боя, все же остальные сфокусированы на другом. В MMA нередко возникают судейские скандалы (тема больная не только для российского футбола) и часто они происходят в результате спорных остановок боя. Так было и в поединке Куцелаба — Анкалаев, и это, пожалуй, самая очевидная и нелепая судейская ошибка за долгое время. Стоит оговориться: Магомед в таком исходе боя совершенно не виноват, он свою работу сделал так, как и должен был. А вот рефери Кевин Макдональд явно поспешил со своим решением вмешаться и в итоге забрал себе основное внимание.

Бойцы с первых же секунд поединка пошли в размен, и почти сразу россиянин сумел зацепить соперника едва заметным попаданием с руки. Куцелабу сильно болтануло, Анкалаев, увидев это, решил рискнуть и пошёл добивать. Он принялся закидывать оппонента ударами рук и ног, а тот продолжал пританцовывать на ногах, которые его в тот момент не очень слушались. Ситуация явно накалилась, но ещё не успела стать пограничной. Анкалаев забрасывал Куцелабу «бомбами», а Йон на шатающихся ногах отбивался, пропуская примерно половину ударов соперника. И в этот момент судья Макдональд вдруг возник между бойцами.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Поначалу даже Анкалаев, вроде бы, не понял, почему их с оппонентом разнимают, но судья уже всё решил. Куцелаба едва не набросился на человека в чёрном с кулаками, его возмущению не было предела. А если учесть, что и до боя Йон активно провоцировал Анкалаева и вёл себя дерзко, то после произошедшего между ними в октагоне было страшно наблюдать за стычкой от природы горячего Куцелабы с судьёй Макдональдом.

Но Куцелаба именно в этот момент проявил себя как отличный спортсмен и парень: успокоился и даже подошёл к Магомеду, чтобы пожать ему руку и поздравить. Ну а Анкалаев, как и всегда, был спокоен, сдержан и внешне готов вообще ко всему. И это радует, ведь дальше дагестанского бойца наверняка ждёт ещё более именитый соперник — карьера Анкалаева в UFC сейчас набрала отличный ход, победа над Куцелабой стала уже четвёртой кряду для россиянина в элите.