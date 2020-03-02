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Бой Исраэль Адесанья — Йоэль Ромеро, UFC 248 в Лас-Вегасе, дата боя, время трансляции

Исраэль Адсанья и Йоэль Ромеро
«Чемпионат»
Первый большой турнир весны. Чемпионский бой в среднем весе UFC Адесанья — Ромеро. LIVE
Два самых ярких бойца своего дивизиона возглавляют крупное шоу в Лас-Вегасе.
Бокс/ММА / UFC 0

8 марта в Лас-Вегасе на T-Mobile арене состоится третий номерной турнир лучшей лиги мира в этом году UFC 248. Во главе шоу зрители увидят чемпионский бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро. Для первого воскресный (если ориентироваться на московское время) поединок станет дебютной защитой пояса, завоёванного в схватке с Робертом Уиттакером в октябре прошлого года.

Во втором по значимости бою сойдутся девушки из минимальной весовой категории, чтобы оспорить чемпионский титул, который сейчас принадлежит китаянке Вейли Джанг. Противостоять ей будет экс-королева «соломинок» Йоанна Йенджейчик. Пока раскрутка UFC 248 в основном связана со скандалами вокруг чемпионов и их неудачных шуток.

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2 марта

19:45. Официальный постер к UFC 248 выглядит эпично. Акцент на двух титульных боях в карде.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/ufc/

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