Первый большой турнир весны. Чемпионский бой в среднем весе UFC Адесанья — Ромеро. LIVE

Два самых ярких бойца своего дивизиона возглавляют крупное шоу в Лас-Вегасе.

8 марта в Лас-Вегасе на T-Mobile арене состоится третий номерной турнир лучшей лиги мира в этом году UFC 248. Во главе шоу зрители увидят чемпионский бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро. Для первого воскресный (если ориентироваться на московское время) поединок станет дебютной защитой пояса, завоёванного в схватке с Робертом Уиттакером в октябре прошлого года.

Во втором по значимости бою сойдутся девушки из минимальной весовой категории, чтобы оспорить чемпионский титул, который сейчас принадлежит китаянке Вейли Джанг. Противостоять ей будет экс-королева «соломинок» Йоанна Йенджейчик. Пока раскрутка UFC 248 в основном связана со скандалами вокруг чемпионов и их неудачных шуток.

Чемпион UFC глупо пошутил про 11 сентября и башни-близнецы. Адесанью вынудили извиниться Такие шутки обязательно ударят по популярности Исраэля в США.

«Люди гибнут». Шутка Енджейчик про эпидемию в Китае разозлила чемпионку UFC Жанг Одна из худших раскруток боя в истории UFC. Такой трешток — это за гранью.

2 марта

19:45. Официальный постер к UFC 248 выглядит эпично. Акцент на двух титульных боях в карде.