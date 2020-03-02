Первый большой турнир весны. Чемпионский бой в среднем весе UFC Адесанья — Ромеро. LIVE

8 марта в Лас-Вегасе на T-Mobile арене состоится третий номерной турнир лучшей лиги мира в этом году UFC 248. Во главе шоу зрители увидят чемпионский бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро. Для первого воскресный (если ориентироваться на московское время) поединок станет дебютной защитой пояса, завоёванного в схватке с Робертом Уиттакером в октябре прошлого года.
Во втором по значимости бою сойдутся девушки из минимальной весовой категории, чтобы оспорить чемпионский титул, который сейчас принадлежит китаянке Вейли Джанг. Противостоять ей будет экс-королева «соломинок» Йоанна Йенджейчик. Пока раскрутка UFC 248 в основном связана со скандалами вокруг чемпионов и их неудачных шуток.
2 марта
19:45. Официальный постер к UFC 248 выглядит эпично. Акцент на двух титульных боях в карде.
- 2 марта 2020
-
18:24
-
17:20
-
16:33
-
16:10
-
15:25
-
14:24
-
13:01
-
12:02
-
11:03
-
10:00
-
09:14
-
00:47
- 1 марта 2020
-
23:33
-
21:54
-
20:42
-
19:32
-
18:49
-
18:06
-
17:01
-
15:38
-
15:32
-
14:57
-
13:47
-
13:30
-
12:24
-
11:32
-
10:15
-
09:31
-
09:14
-
08:59
-
00:56
- 29 февраля 2020
-
23:50
-
22:40
-
21:47
-
20:44