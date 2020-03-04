После 40 жизнь только начинается. Поветкину снова дали крутого соперника и бой за титул

2 мая в Манчестере очередной бой проведёт главный супертяжеловес России Александр Поветкин. 40-летний боксёр выйдет в ринг с временным чемпионом по версии WBC Диллианом Уайтом из Великобритании. Удивительно, но только ближе к 40 Поветкин вышел на по-настоящему сильных и звёздных соперников. Каждый новый поединок Русского Витязя в последние два года обязательно представляет собой конкурентное и статусное противостояние, хотя в свои лучшие времена Александр нередко тратился на избиение откровенных «мешков».

На сегодня менеджмент Поветкина и заметно набравшее в медийности имя российского боксёра помогают ему выступать на самых крутых рингах и нередко при этом биться за чемпионские пояса либо статус первого претендента. Вот и на этот раз напротив Александра будет стоять очень непростой и важный в боксёрской иерархии человек.

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Диллиан Уайт — боец элитного уровня, не раз проверенный в схватках с лучшими из лучших. Нынешний временный чемпион в супертяжёлом весе (именно за этот титул Уайта побьётся Поветкин 2 мая в Манчестере) за свою профи-карьеру успел побиться почти со всеми топами хэвивейта (Джошуа, Паркер, Чисора (дважды) и другие) и последнее время гиперактивно провоцировал на схватку теперь уже бывшего чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера. Однако тот отдал свой пояс Тайсону Фьюри и теперь, видимо, захочет активировать опцию под названием «Немедленный реванш», так что бой с Поветкиным остался, по сути, единственным внятным вариантом для Уайта. Была также возможность устроить поединок с Энди Руисом, но Диллиан, похоже, не верит, что мексиканец сегодня вообще готов драться.

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«Похоже, соперником будет Поветкин. Думаю, это лучший вариант, чем Энди Руис, потому что россиянин точно выйдет в форме и как всегда будет мотивирован на победу. Мне просто нужен визави высокого уровня», — отметил не так давно Уайт.

Хотя вариант встречи с Руисом изначально был в приоритете у команды Диллиана, они быстро поняли, что мексиканский чемпион-однодневка не готов к новым большим боям прямо здесь и сейчас, потому переключились на Поветкина, в чьём профессионализме никогда и ни у кого сомнений не возникало. Да, в карьере Русского Витязя случались неприятные истории, связанные с обнаруженными у него в организме запрещёнными веществами. Но похожее случалось и с Уайтом, и это более свежая история.

Британец, уже будучи временным чемпионом, провалил допинг-тест после защиты титула против колумбийца Оскара Риваса. В организме атлета были найдены следы метилгексанамина, в результате чего первоначально его дисквалифицировали на два года, а WBC даже приостановил временное чемпионство Уайта. Однако на данный момент Диллиан полностью оправдан и восстановлен в статусе, так что Поветкин может забрать себе действительно важный пояс — который в последствии наверняка выведет россиянина на схватку с кем-то из звёзд первой величины, вроде Фьюри, Уайлдера, Джошуа или того же Руиса, который ближайшее время будет котироваться достаточно высоко.

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«Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан — хороший, сильный боксёр, будет интересно с ним побоксировать. Не буду делать громкие заявления, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждёт хороший, красивый бокс».

Любопытно, но традиционно дерзкий по отношению к своим соперникам Уайт о Поветкине говорит с определённой долей почтения. Это значит, что настрой британца на бой с россиянином будет максимальным.

«Это отличный поединок. Поветкин — победитель Олимпиады. У него большой опыт, он бывший чемпион мира, а проигрывал только Кличко и Джошуа. Александр по-прежнему очень опасен. Он доставил Джошуа много проблем, а после победил Хьюи Фьюри. Я не могу его недооценивать, он подойдёт к нашей встрече в отличной форме, к тому же он очень обученный боксёр.



Достаточно посмотреть на его послужной список, чтобы понять, что у него есть жёсткий удар. Он побеждал нокаутом таких соперников, как Мануэль Чарр, Карлос Такам, Мариуш Вах, Дэвид Прайс. В бою с Майклом Хантером ему удалось доказать, что у него ещё хватает бензина и он по-прежнему опасен. Я очень уважаю его. Но в бою я включу животный инстинкт. Хочу быть чемпионом мира".

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Многие ожидали увидеть реванш Александра Поветкина с Майклом Хантером, после того как эти двое отбились вничью 7 декабря прошлого года. О повторной встрече с Хантером говорил и сам Поветкин, и его промоутер Андрей Рябинский. Однако вариант с Уайтом и временным титулом на кону выглядит куда более привлекательным для Русского Витязя. В конце концов, «переиграть» с Хантером можно будет и после схватки с Уайтом — при любом её исходе. А вот такой хорошей возможности взять весомый пояс 40-летнему Поветкину может уже не представиться.