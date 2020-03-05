Ромеро может выиграть пояс UFC в 42 года. В истории бывали и более старые чемпионы

Ранним утром 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершится турнир по смешанным единоборствам UFC 248. В его главном событии встретятся чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент на пояс, ветеран Йоэль Ромеро. В случае победы 42-летнего кубинца, он станет одним из самых возрастных чемпионов в истории промоушена. На фоне этого «Чемпионат» составил рейтинг самых взрослых спортсменов, завоёвывавших титул чемпиона UFC.

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Жорж Сен-Пьер. Завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в возрасте 36 лет и 5 месяцев

Легендарный канадец является одним из немногих бойцов UFC, которому удалось выигрывать титулы в двух весовых категориях. И если большая часть его великолепной карьеры прошла в полусреднем весе, то скоротечное возвращение в большой спорт в 2017 году он осуществил уже в среднем весе.

В ноябре 2017 года Сен-Пьер встретился с действующим чемпионом лиги в мидлвейте Майклом Биспингом. Казалось, что после без малого четырёхлетнего простоя у Жоржа могут возникнуть проблемы, но он «съел» Биспинга, задушив его в третьем раунде и попутно получив бонус за выступление вечера. Всё это Сен-Пьеру удалось уже в 36-летнем возрасте.

Таким образом, он стал чемпионом в среднем весе. Через некоторое время боец оставил титул вакантным и снова объявил о завершении карьеры. В прессе периодически возникают слухи о его возможном возвращении. А больше всего этого ждёт чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который приглашает канадца в свою весовую категорию и готов предоставить ему шанс побороться за пояс в третьей весовой категории. Но с течением времени шансов на это всё меньше. Как бы то ни было, имя Сен-Пьера вписано в историю промоушена золотыми буквами.

Майкл Биспинг. Завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в возрасте 37 лет и 3 месяцев

Жертва Сен-Пьера и сам входит в число наиболее возрастных бойцов, которым удавалось завоёвывать титул чемпиона. Британцу удалось это сделать, когда за его плечами было уже более 20 боёв в UFC и семь поражений в промоушене. С таким послужным списком рассчитывать на звание чемпиона, да ещё и в таком возрасте, было непросто. Но с апреля 2015 года по февраль 2016 он одержал три победы кряду, в том числе, над Андерсоном Силвой и закономерно получил тайтлшот.

На схватку за пояс он вышел в июне 2016 года, а его соперником стал Люк Рокхолд. Биспинг уничтожил более молодого соперника за три с небольшим минуты, отправив его в нокаут. То поражение фактически стоило Рокхолду всей карьеры, а Майкла вознесло на престол. После этого он провёл ещё одну защиту титула, а затем случился и уже упомянутый поединок с Сен-Пьером. За поражением от канадца последовало тяжелейшее поражение от Келвина Гастелума и логичное завершение карьеры.

Фабрисиу Вердум. Завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе в возрасте 37 лет и 11 месяцев

Бразильский боец впервые получил в руки пояс чемпиона организации в возрасте 37 лет и 7 месяцев. В феврале 2015 года на турнире в Мехико он справился с Марком Хантом. Но тогда Вердум получил звание лишь «временного чемпиона». Полноценная регалия досталась ему лишь через четыре месяца.

В июне 2015 года Фабрисиу встретился с доминирующим на тот момент чемпионом Кейном Веласкесом. Турнир снова прошёл в Мехико, который стал для Вердума воистину счастливым городом. Бразилец начал встречу не лучшим образом. Но уже со второго раунда завладел инициативой, а в третьем поймал Веласкеса и провёл удушающий приём, завоевав досрочную победу и титул чемпиона организации. Уже в следующей схватке Вердум потерял титул, проиграв нокаутом Стипе Миочичу.

С тех пор ему не удалось вернуться на вершину. Более того, в 2018 году спортсмен попал в допинг-скандал и лишь сейчас, в возрасте 42 лет, собирается вернуться в UFC. Ожидается, что его следующим соперником станет ещё один ветеран лиги Алексей Олейник.

Даниэль Кормье. Завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе в возрасте 39 лет и 3 месяцев

Великий Кормье является вторым в истории по старшинству бойцом, которому удавалось завоёвывать титул UFC. Но в случае с Даниэлем есть один нюанс. На бой за звание чемпиона в тяжёлом весе со Стипе Миочичем он уже выходил в статусе обладателя титула, удерживая пояс в полутяжёлом дивизионе.

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Июльская встреча с Миочичем в 2018 году лишний раз доказала, что у Даниэля ещё есть порох в пороховницах. Стипе, незадолго до того ставший первым чемпионом UFC в хэвивейте, которому удавалось провести три удачные защиты титула, не смог ничего поделать с шустрым Кормье и проиграл тому уже в первом раунде. Благодаря этому Даниэль стал чемпионом в двух весовых категориях.

После такого успеха боец решил сосредоточиться на выступлениях в тяжёлом дивизионе. В 2018 году он успел защитить титул от посягательств Деррика Льюиса, а в 2019 году дал реванш Миочичу. На этот раз американец хорватского происхождения одержал победу. На тот момент Кормье уже было 40 лет. Теперь он находится на грани завершения карьеры. По его собственным словам, если ему не удастся договориться о трилогии со Стипе, то он окончательно завяжет с большим спортом.

Рэнди Кутюр. Завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе в возрасте 43 лет и 9 месяцев

Рекорд Рэнди Кутюра, кажется, не падёт никогда. Особенно с учётом того, что в последние годы количество промоушенов растёт, как грибы после дождя и в каждом из них только и занимаются тем, что пытаются подписать ветераном ММА с громким именем. В этих условиях, в UFC ощущается дефицит возрастных бойцов, да и кроме того, в лиге и сами не прочь избавиться от ветеранов.

Но сейчас о Кутюре. В последний раз он завоевал титул в 2007 году, когда ему было 43 года. Для Рэнди это был третий раз, когда он стал обладателем пояса UFC в тяжёлом весе, кроме того, к тому моменту он уже успел побывать и чемпионом в полутяжёлом весе.

В 2007 году он завоевал титул в противостоянии с Тимом Сильвией, победив того решением судей. Интересно, что Кутюр был старше соперника на 13 лет, но это не помешало ему справиться с задачей. После того Рэнди ещё умудрился и защитить титул, нокаутировав Габриэля Гонзагу. Пояс был утрачен лишь в возрасте 45 лет, когда Кутюр проиграл Броку Леснару. Последний же бой в UFC он провёл в 47-летнем возрасте, проиграв нокаутом Лиоту Мачиде.

Что же, глядя на этот список можно сказать, что в случае победы, Ромеро переплюнет всех, за исключением Кутюра. Но с учётом недавних слов кубинца, что он хочет биться до 50 лет, можно предположить, что в его планах и переписывание множества рекордов. Посмотрим, сумеет ли призёр уже далёких Олимпийских игр в Сиднее наконец реализовать мечту и стать чемпионом. Ждать осталось недолго.