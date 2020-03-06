Нурмагомедов и Фергюсон подерутся 18 апреля, а сегодня, впервые за долгое время, они получат возможность пообщаться лично.

Сегодня Хабиб посмотрит в глаза самому грозному сопернику. Пресс-конференция к UFC 249

Сегодня ночью (если ориентироваться на московское время) состоится долгожданная встреча чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и самого опасного претендента на его титул Тони Фергюсона. Лучшие бойцы своего дивизиона чуть ли не за всю его историю должны были подраться уже четырежды, но всякий раз что-то мешало проведению мегапоединка. Пятая попытка должна наконец расставить всё на свои места.

Хабиб и Тони выйдут в октагон 18 апреля в Бруклине, а 7 марта, в преддверии турнира UFC 248, они проведут первую пресс-конференцию. Состоится она примерно в 2 часа ночи мск.

18:00. Вспомним, как ранее отменялись бои Нурмагомедова и Фергюсона. Будто не обошлось без проклятия.