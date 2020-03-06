Сегодня Хабиб посмотрит в глаза самому грозному сопернику. Пресс-конференция к UFC 249
Нурмагомедов и Фергюсон подерутся 18 апреля, а сегодня, впервые за долгое время, они получат возможность пообщаться лично.
Сегодня ночью (если ориентироваться на московское время) состоится долгожданная встреча чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и самого опасного претендента на его титул Тони Фергюсона. Лучшие бойцы своего дивизиона чуть ли не за всю его историю должны были подраться уже четырежды, но всякий раз что-то мешало проведению мегапоединка. Пятая попытка должна наконец расставить всё на свои места.
Хабиб и Тони выйдут в октагон 18 апреля в Бруклине, а 7 марта, в преддверии турнира UFC 248, они проведут первую пресс-конференцию. Состоится она примерно в 2 часа ночи мск.
18:00. Вспомним, как ранее отменялись бои Нурмагомедова и Фергюсона. Будто не обошлось без проклятия.
Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно?
Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.
Читайте также
- 6 марта 2020
-
17:38
-
16:12
-
15:00
-
14:12
-
13:07
-
12:02
-
11:00
-
10:02
-
09:11
-
00:33
-
00:27
- 5 марта 2020
-
22:44
-
21:43
-
20:43
-
19:36
-
18:36
-
18:26
-
17:46
-
15:10
-
14:02
-
13:40
-
13:04
-
12:02
-
11:30
-
11:10
-
10:12
-
09:19
-
01:04
-
00:01
- 4 марта 2020
-
22:48
-
20:54
-
19:32
-
18:27
-
18:01
-
16:24
Партнерский контент