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Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, пресс-конференция UFC 249, 7 марта, Лас-Вегас

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон
«Чемпионат»
Сегодня Хабиб посмотрит в глаза самому грозному сопернику. Пресс-конференция к UFC 249
Нурмагомедов и Фергюсон подерутся 18 апреля, а сегодня, впервые за долгое время, они получат возможность пообщаться лично.
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня ночью (если ориентироваться на московское время) состоится долгожданная встреча чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и самого опасного претендента на его титул Тони Фергюсона. Лучшие бойцы своего дивизиона чуть ли не за всю его историю должны были подраться уже четырежды, но всякий раз что-то мешало проведению мегапоединка. Пятая попытка должна наконец расставить всё на свои места.

Хабиб и Тони выйдут в октагон 18 апреля в Бруклине, а 7 марта, в преддверии турнира UFC 248, они проведут первую пресс-конференцию. Состоится она примерно в 2 часа ночи мск.

18:00. Вспомним, как ранее отменялись бои Нурмагомедова и Фергюсона. Будто не обошлось без проклятия.

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно?
Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.
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