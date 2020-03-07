В эти выходные Сахарный наконец-то возвращается. Это будет всего второй его бой в UFC, а фанаты уже не могут дождаться.

О`Мэлли должен был стать новым Конором, но USADA не даёт Шону драться уже два года

В ночь на 8 марта в Лас-Вегасе состоится UFC 248, который справедливо называют самым скандальным турниром за последнее время. В среднем весе защиту проведёт Исраэль Адесанья, рискнувший использовать трагедию 11 сентября в качестве раскрутки поединка против Йоэля Ромеро. Отличилась и экс-обладательница пояса в весе «соломинки» Йоанна Енджейчик, которая в преддверии выхода в восьмиугольник не нашла ничего лучше, как позлить китаянку Вейли Жанг неудачной шуткой о коронавирусе.

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Первый большой турнир весны. Чемпионский бой в среднем весе UFC Адесанья — Ромеро. LIVE Два самых ярких бойца своего дивизиона возглавляют крупное шоу в Лас-Вегасе.

Однако все эти скандалы привлекают внимание лишь к главному карду. За прелимы же будет отвечать неотразимый Шон О`Мэлли.

Наследник Печально Известного

Сравнение с эпатажным ирландцем – далеко не пиар-ход. Провокационный образ О`Мэлли вне октагона (к нему мы вернёмся позже) отлично сочетается с уверенностью, которую растатуированный атлет излучает в восьмиугольнике. Он заигрывает с публикой, прекрасно читает оппонентов и одержимо прёт в атаку. Да, пару раз боец оказывался в критических ситуациях, но на помощь приходил бойцовский интеллект, которого 25-летнему Шону так же не занимать.

Поразительно, но его тростинки-руки и ноги настолько изящно орудуют в клетке, что полностью компенсируют неказистость атлета и дефицит мышечной массы: скоростные удары принесли Сахарному семь нокаутов в десяти поединках. Конечно, уровень борьбы выскочки оставляет желать лучшего (никого не напоминает?), однако пока нокауты американца продолжают мелькать в соцсетях, а «0» в графе поражений играет на руку Шону, парень не намерен останавливаться.

«За О’Мэлли очень весело наблюдать. Он развлекает людей, его просто обожают фанаты. Мне это нравится!» — отзывался Уайт о победителе своего шоу «Претендент».

«Ноториус Шон», как в шутку называют фанаты О`Мэлли, быстро почувствовал вкус славы. Он мелькал на обложках спортивных журналов, давал октагон-интервью лежа из-за повреждения (видео прикрепляем ниже) и буквально рвался на вершину. Сахарный мечтал о сладкой доле: доминировании, поясе, боях с лучшими из лучших.

«Я вижу, как становлюсь суперзвездой… Нет-нет, не просто чемпионом, а именно суперзвездой. UFC собирается заняться продвижением бокса попутно с основной деятельностью в ММА. Конечно, шанс затащить Мейвезера на большой бой в клетку маловероятен, но никогда нельзя говорить никогда. Ведь никто не думал, что Флойд будет драться с Конором», — цитировал О'Мэлли Bjpenn.

UFC – территория двойных стандартов

То, с чем не справлялись оппоненты, прекрасно получилось у USADA: допинговые разборки надолго вывели Шона из игры.

Сначала американец залечивал травмы – выход в октагон отложили до грандиозного UFC 229. Но буквально за неделю до ивента Шона сняли с турнира: он провалил допинг-тест, став очередной жертвой загрязненных пищевых добавок.

«Из-за восьми сотых нанограмма остарина меня сняли с крупнейшего турнира, отстранили от боёв и оштрафовали. 1 нанограмм — это 0.000000000001 килограмма! Все, кто думает, что я настолько туп, чтобы принять запрещенный препарат перед самым важным поединком в карьере, могут пойти… А остальным фанатам — спасибо за поддержку!» – писал шокированный О’Мэлли после решения о дисквалификации на полгода.

Прошло восемь месяцев, но дела на поправку не пошли. На сей раз Шона сняли с поединка против Марлона Веры на UFC 239. Как объяснял О’Мэлли, в двух допинг-пробах снова обнаружили остарин: представитель США уверял, что это были остаточные следы запрещенного вещества.

Звучало убедительно, но в промоушене не поверили в аргументы обескураженного бойца. Зато поверили Джону Джонсу, перед UFC 232 попавшему в точно такую же ситуацию. Остаточные следы в пробе Костлявого не оставили Атлетической комиссии Невады (NSAC) выбора: американца не допустили к бою против Александра Густафссона. Но в игру тут же вступил UFC. Наплевав на спортсменов и болельщиков, организация попросту перенесла турнир из Лас-Вегаса в Калифорнию.

Там, где Джонса поджидал чемпионский пояс, Шону выпало второе отстранение. Сахарный лишился почти всех партнёрских соглашений; спортивные цели растворились в тумане неизвестности.

Химик. Джон Джонс снова провалил допинг-тест Чемпион UFC Джон Джонс вновь попался на допинге, а мы вспомнили всех химиков, читеров, алкоголиков и прочих нарушителей режима из мира ММА.

К счастью для поклонников О’Мэлли, атлет с радаров не пропадал: имя как нельзя кстати начало работать на ярко блеснувшую звездочку UFC.

Веганство, компьютерные игры, запретные наслаждения

Пока Исраэль Адесанья ковал чемпионство, а Пётр Ян и Забит Магомедшарипов превращались в российских «топов» организации, Шон работал над своим образом вне октагона. Неоднозначного, как образ самого Макгрегора. Ненавидел школу и помогал умственно-отсталым людям в спецучреждениях; пропагандировал веганство и не следил за языком во время интервью; отрицал пользу медикаментозного лечения и давал фору братьям Диазам по количеству выкуренных на камеру «косяков». А посмотрите как он одевается: белые джинсы, жёлтый шарф, синий пиджак… на голое тело! Удивительно ли, что на такого блогера в «Инстаграме» подписано почти полмиллиона человек, а о Шоне в своих интервью говорит сам Снуп Дог?

Главным же делом О’Мэлли на время изгнания стали компьютерные игры. Стриминги не просто приносят Сахарному неплохие деньги, но еще и пополняют и без того внушительную армию поклонников.

«Благодаря играм я зарабатываю примерно $ 4,5 тыс. в месяц. Это просто любимое дело. Я увлекаюсь видеоиграми с раннего детства. Когда мне предлагали начать стримить, я посчитал, что никто не будет меня смотреть. Но уже девять месяцев я веду свои трансляции, и у меня есть небольшая группа преданных фанатов», – рассказывает о приятном заработке спортсмен.

«Sugar-show»

Несмотря на два года простоя и нежелание промоушена постоять за свой актив в трудную минуту, возвращение Сахарного и его поединок на UFC 248 наделали немало шума в западных СМИ. Чего стоит только тот факт, что боец андеркарда (!) попадает в блоги «Embedded», которые организация снимает о трех-четырех действующих лицах рядового номерного турнира.

«Счастливого Рождества, ублюдки! Я же обещал, что 2020-й станет моим годом. Я возвращаюсь, чтобы принять эстафету. Не могу дождаться того, чтобы вы ощутили ту энергию, которую я принесу с собой в октагон», — в свойственной манере анонсировал новый этап карьеры Шон.

Он не потерял мотивацию и готов продолжить шоу, а значит, половина дела сделана. Осталось лишь сдержать данное в конце 2019-го обещание и прервать чёрную полосу. Благо, что низкорослый андердог Хосе Альберто Киньонес (с ним американец должен был биться ещё на UFC 229) – крайне удобный оппонент для успешного возвращения второго Макгрегора.