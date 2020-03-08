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Жуткие травмы в MMA, огромная опухоль (гематома) на лбу Йоанны Енджейчик, UFC 248

Йоанна Енджейчик
Иван Орехов
Енджейчик 15 минут дралась с жуткой травмой. Её лоб раздуло втрое из-за огромной гематомы
Но Йоанна не сдалась и билась до самого конца с чемпионкой мира! Это был лучший бой в истории женских MMA.
Бокс/ММА / UFC 0

2020-й только начался, а UFC 248 уже можно назвать одним из самых резонансных турниров года. Яркие поединки с ожесточённой борьбой и красивыми нокаутами, освистанное болельщиками главное противостояние вечера – чего только не происходило в Лас-Вегасе в ночь на 8 марта.

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25 минут танцев от самых зрелищных атлетов своего дивизиона UFC и самый крутой женский бой в истории — главные итоги UFC 248.

Особенно потряс фанатов ММА ко-мейн ивент, в рамках которого бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик устроила кровавую рубку с обладательницей пояса в минимальном весе Вейли Жанг.

Ход боя

Это было неописуемое зрелище! Оппонентки раз за разом шли в размены, порой забывая о защите. Бронебойные удары настолько часто достигали цели, что было непонятно, как соперницы вообще держатся на ногах. Ни один раунд нельзя было с уверенностью отдать ни полячке, ни китаянке – судьба титула вновь оказалась в руках судей.

В итоге победу раздельным решением отдали представительнице Китая. Обе девушки плакали: Вейли – от радости, которую с ней разделят миллионы поклонников в борющемся с коронавирусом Китае, Йонна – от разочарования… И, похоже, боли.

Вейли нанесла полячке поразительный ущерб

Звучит жутко, но уже с середины поединка Польская королева дралась с ужаснейшей гематомой на лбу: верхнюю часть лица раздулось настолько, что Енджейчик было невозможно узнать. В ужасе была и сама Йоанна, которая во время интервью Джо Рогану стыдливо прикрывала ужасающее повреждение рукой.

«Не стоит. Ты сегодня великолепна!» — утешил спортсменку комментатор.

Снова спорное решение

Бой, уже по праву названный экспертами лучшим в истории женских смешанных единоборств, не мог не вызвать споров вокруг судейства. Во-первых, полячка смотрелась в клетке ничуть не хуже фаворитки, на протяжении всех 25 минут показывая прекрасное кардио и расчётливый геймплан. Во-вторых, цифры: удары в голову остались за чемпионкой (104-75), тогда как статистика успешных атак по корпусу (19-50) и лоукиков (46-62) осталась за претенденткой.

Однако можно понять и судей: полячке был нанесен больший урон, а негласное правило «если свергать чемпиона, то доминирующей победой или нокаутом» также сыграло на руку боковым.

И если спорный итог боя Джонс – Рейес рассудит реванш, о котором накануне заговорил президент UFC Дэна Уайт, то почему не попробовать свести вновь и двух ярких девушек-ударниц? Как-никак, шикарный фундамент для дилогии уже заложен.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Harry How/Getty Images

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